¿Cómo las mujeres están transformando la tecnología en Colombia?

El mundo atraviesa una etapa crucial para el liderazgo femenino, que cada vez gana más terreno en campos que eran considerados masculinos: el legal y el financiero.

Redacción Confidenciales
17 de septiembre de 2025, 8:44 p. m.
El cliente mide la satisfacción del banco, de acuerdo con las experiencias personalizadas y asesoría a sus necesidades.
Las líderes colombianas compartirán sus experiencias reales transformando dos sectores estratégicos del país. | Foto: 123RF

Emprendedoras y emprendedores en tecnología, profesionales del sector legal y del financiero, líderes interesados en diversidad e innovación, y personas que buscan inspiración en el liderazgo femenino, pueden encontrar un espacio en Convergencia Tech: lecciones del liderazgo femenino en fintech y legaltech.

La Asociación Colombiana de Legal Tech y Derecho Tecnológico fomentará un espacio de diálogo en el cual mujeres líderes colombianas compartirán sus experiencias reales transformando dos sectores estratégicos del país: el legal y el sector financiero.

Contexto: Eficiencia empresarial como motor de transformación organizacional

El evento contará con perspectivas desde el sector privado y la academia, representando tanto la capital como las regiones colombianas.

La organización resalta que será un diálogo abierto, lleno de historias auténticas y aprendizajes prácticos, abierto al público, con modalidad híbrida (presencial y virtual), el 18 de septiembre de 2025 a las 6:00 p. m.

Participantes

Joanna Carolina Henao: Como fundadora de Emergencias Jurídicas, es una líder en el ecosistema Legaltech colombiano.

Su empresa, emergenciasjuridicas.com, se posiciona como una solución innovadora que aprovecha la tecnología para simplificar y agilizar el acceso a servicios jurídicos, contribuyendo a la resolución efectiva de problemas. Su participación en #ConvergenciaTech la presenta como una de las mujeres clave que están transformando la tecnología en el país.

Veronica Crisafulli: Reconocida como una “invitada estrella” y “mujer extraordinaria”, Veronica Crisafulli es otra de las figuras prominentes que ofrecerá su visión y experiencia en el evento. Su mensaje personal se anticipa como un factor decisivo para quienes buscan inspiración y conocimiento sobre el impacto de las mujeres en la innovación tecnológica.

Natalia Jiménez Aristizabal es una figura destacada en el ámbito de la tecnología y la innovación, reconocida como “Change maker en fintech” y cofundadora de Lulo X. Su rol como panelista en el evento ayudará a inspirar a otras mujeres a seguir emprendiendo en tecnología.

Valentina Perdomo Lopez, académica y joven figura de las legaltech. Es la nueva directora del Programa de Derecho de la Universidad de San Buenaventura.

Liderazgo femeninoFintechLegaltech en Colombia

