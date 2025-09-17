¿Cómo las mujeres están transformando la tecnología en Colombia?

Emprendedoras y emprendedores en tecnología, profesionales del sector legal y del financiero, líderes interesados en diversidad e innovación, y personas que buscan inspiración en el liderazgo femenino, pueden encontrar un espacio en Convergencia Tech: lecciones del liderazgo femenino en fintech y legaltech.

La Asociación Colombiana de Legal Tech y Derecho Tecnológico fomentará un espacio de diálogo en el cual mujeres líderes colombianas compartirán sus experiencias reales transformando dos sectores estratégicos del país: el legal y el sector financiero.

El evento contará con perspectivas desde el sector privado y la academia, representando tanto la capital como las regiones colombianas.

La organización resalta que será un diálogo abierto, lleno de historias auténticas y aprendizajes prácticos, abierto al público, con modalidad híbrida (presencial y virtual), el 18 de septiembre de 2025 a las 6:00 p. m.

Participantes

Joanna Carolina Henao: Como fundadora de Emergencias Jurídicas, es una líder en el ecosistema Legaltech colombiano.

Su empresa, emergenciasjuridicas.com, se posiciona como una solución innovadora que aprovecha la tecnología para simplificar y agilizar el acceso a servicios jurídicos, contribuyendo a la resolución efectiva de problemas. Su participación en #ConvergenciaTech la presenta como una de las mujeres clave que están transformando la tecnología en el país.

Veronica Crisafulli: Reconocida como una “invitada estrella” y “mujer extraordinaria”, Veronica Crisafulli es otra de las figuras prominentes que ofrecerá su visión y experiencia en el evento. Su mensaje personal se anticipa como un factor decisivo para quienes buscan inspiración y conocimiento sobre el impacto de las mujeres en la innovación tecnológica.

Natalia Jiménez Aristizabal es una figura destacada en el ámbito de la tecnología y la innovación, reconocida como “Change maker en fintech” y cofundadora de Lulo X. Su rol como panelista en el evento ayudará a inspirar a otras mujeres a seguir emprendiendo en tecnología.