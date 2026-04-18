El poder de decidir en la era de la IA

En un entorno en el que el tiempo se ha convertido en el gran activo del liderazgo, cerca de 200 mujeres líderes se dieron cita en la segunda sesión del año del Círculo de Mujeres Semana Dinero para reflexionar sobre cómo tomar mejores decisiones, fortalecer su poder personal y aprovechar la inteligencia artificial como aliada estratégica.

Con la participación de líderes corporativas y empresariales de distintos sectores, la sesión fue liderada por Sandra Suárez, presidenta de la comunidad, y el empresario tecnológico Óscar Martán, quien habló de cómo automatizar la marca personal sin dejar de dirigir.

En su conferencia Claves del poder personal para liderar, Suárez invitó a las asistentes a reconectar con su capacidad de influencia, su criterio en la toma de decisiones y su propósito en entornos cada vez más desafiantes. “El poder personal es la experiencia de autonomía, claridad y coherencia interior, combinada con la capacidad de tomar decisiones responsables y actuar con intención, generando la certeza de que tu vida está en tus manos, tiene dirección y refleja quién eres realmente”, afirmó. Su mensaje marcó el tono de una sesión enfocada no solo en la inspiración, sino en la acción consciente.

La presidenta del Círculo también hizo un llamado a revisar la manera en que se construyen las narrativas personales: “La forma en que interpretamos el mundo define las decisiones que tomamos. Si todos los días tu mente dice: ‘No soy suficiente’, tu poder personal se debilita”.

En línea con los retos actuales del entorno empresarial, la jornada puso el foco en uno de los temas que está redefiniendo la forma de dirigir organizaciones: la inteligencia artificial como maximizadora de objetivos. En un contexto en el que las líderes deben responder a múltiples frentes operativos, estratégicos y reputacionales, la tecnología se posiciona como un habilitador clave para optimizar el tiempo y elevar el impacto.

Las afiliadas compartieron con el experto en inteligencia artificial Óscar Martán durante la segunda sesión del Círculo de Mujeres Semana Dinero, realizada el jueves 16 y viernes 17 de abril, en un encuentro que integró tecnología, criterio y liderazgo para potenciar la toma de decisiones. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

El empresario tecnológico Óscar Martán desarrolló este tema en su charla Lidera con IA. Su mensaje fue directo: el diferencial competitivo ya no está en trabajar más, sino en gestionar mejor el tiempo. Para lograrlo, insistió, es fundamental eliminar los sesgos frente a la tecnología. “Muchas personas no logran relacionarse bien con la tecnología porque desde el primer contacto tienen barreras mentales o paradigmas que las limitan”.

Con 20 años de experiencia en tecnología y proyectos en más de 16 países, Martán destacó que la inteligencia artificial permite delegar tareas repetitivas y liberar tiempo para lo realmente importante: pensar, decidir y liderar. “La IA puede encargarse de lo operativo. Lo estratégico sigue siendo humano”, señaló.

La sesión cerró con una idea compartida entre las asistentes: liderar hoy no se trata de hacer más, sino de hacerlo mejor y sostenible. Así, el Círculo de Mujeres Semana Dinero avanza en su agenda 2026 con conversaciones dirigidas a líderes que buscan fortalecer su propósito a partir de herramientas, conocimiento y conexiones en entornos en constante transformación.