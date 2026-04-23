Osaka le acabó rápido el sueño a Camila Osorio en el WTA 1000 de Madrid: en dos sets la sacó

Hasta la segunda ronda del WTA 1000 de Madrid, España, pudo llegar la colombiana María Camila Osorio, quien se encontró en esta instancia con la 15 del mundo, Naomi Osaka.

Fue un partido más de trámite para la japonesa, que tan solo necesito dos sets para dejar en el camino a la cucuteña. Con parciales de 2-6 y 5-7, la asiática resolvió el duelo contra la colombiana.

Camila Osorio, de Colombia, reacciona ante Naomi Osaka, de Japón, durante el partido de segunda ronda individual femenino en el Estadio Arantxa Sánchez, en el cuarto día del Mutua Madrid Open en La Caja Mágica, el 23 de abril de 2026 en Madrid, España. Foto: Getty Images

Osorio había ilusionado a Colombia con poder avanzar más, después de haberle ganado en la primera ronda a Anastasia Zakharova, ante la que triunfó con un contundente 0- y 3-6.

Un 2026 con reveses para Osorio

Esta aparición en suelo ibérico para Camila Osorio se da tras la decepción vivida en Bogotá, donde salió eliminada en octavos de final del torneo a manos de la argentina Jazmin Ortenzi.

En aquella oportunidad se informó que Osorio presentó algunas complicaciones físicas en su brazo izquierdo, lo que le impidió mostrar lo mejor de su tenis en la cancha central del torneo.

Esta derrota resultó especialmente dolorosa para la jugadora de 24 años, pues le impide alcanzar lo que habría sido su cuarto título de la Copa Colsanitas, tras sus consagraciones en 2021, 2024 y 2025.

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“Un partido muy malo de mi parte, no salió nada de lo que traté de hacer. Se me contracturó el bíceps izquierdo”, reflexionó en dicha ocasión.

Bastante autocrítica, amplió lo dicho con:“No jugué un buen tenis. Tuve que haberlo hecho mejor”.

Ahora resta ver después de Madrid, a cuál competencia decida ir la nortesantadereana. Su idea es preparar de buena manera los Grand Slam que restan, siendo el Roland Garros el más próximo entre el 18 de mayo al 7 de junio.

Sabalenka sigue firme en Madrid

La número 1 del mundo, Aryna Sabalenka, se metió en la tercera ronda del torneo WTA 1000 de Madrid al ganar a la estadounidense Peyton Stearns (43ª) por 7-5, 6-3.

La bielorrusa de 27 años, defensora del título en la Caja Mágica, fue sorprendida de entrada por Stearns y tuvo que luchar duro para recuperar de inmediato la rotura que sufrió en su segundo servicio del primer set.

Cerró la primera manga gracias a una devolución potentísima, imposible para su rival.

Con problemas con el saque al inicio del segundo set (5 dobles faltas), Sabalenka volvió a insistir al resto sobre las segundas pelotas blandas de Stearns para romperle el servicio y ponerse 5-3.

Cerró el partido con un derechazo cruzado y se enfrentará en tercera ronda a la rumana Jaqueline Cristian (33ª).

Antes, la número 4 del mundo, Iga Swiatek, se había impuesto a la ucraniana Daria Singur (98ª) por 6-1, 6-2.

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La vencedora de la edición de 2024 se enfrentará en tercera ronda a la ganadora del duelo entre las estadounidenses Ann Li (34ª) y Alycia Parks (84ª).

La ucraniana Elina Svitolina (7ª), sin embargo, quedó eliminada en su debut sobre la tierra batida de Madrid, al caer ante la húngara Anna Bondar (63ª) por 6-3, 6-4.

*Con información de AFP.