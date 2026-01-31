Para la carrera de María Camilo Osorio quedará tatuado que un 31 de enero, en Filipinas, logró ganar el primer título internacional de su carrera deportiva a los 24 años.

En tres sets, con parciales de 2-6, 6-3 y 7-5, la cafetera logró estampar su nombre en la historia del WTA 125 de Malina, luego de vencer a la croata Donna Vekic.

Celebración de Camila Osorio en Filipinas, luego de una victoria en el WTA 125 de Malinas Foto: Getty Images

Para la nacional no fue sencillo llevarse esta corona, debido a que en la primera manga se fue derrotada y la victoria de su rival estaba encarrilada. A pesar de eso, la cucuteña sacó a relucir su potencial en los dos juegos siguientes para obtener la corona.

Grabaciones aficionadas desde el lugar de los hechos mostraron cómo fue el punto final para la consagración de Osorio. Además de evidenciar su felicidad en campo por lograr la anhelada victoria.

¡QUE MOMENTO ⭐️ ! Así fue el punto en el que Camila se llevó su cuarto título WTA, siendo este el primero en suelo internacional.



¡Se vale soñar 💛💛💙❤️!

Después de 2 horas y 32 minutos de partido, Camila Osorio pudo celebrar en Filipinas el primer título del 2026.

En el Abierto de Australia que finaliza este fin de semana también estuvo, pero salió de manera prematura en la primera ronda.

Su camino hacia el título

Desde el pasado 26 de enero, la colombiana estuvo labrando su camino hasta llegar al título logrado en las últimas horas en Asia.

Su camino empezó en la ronda de 32, cuando enfrentó a la japonesa Hosogi. Dicho partido fue de trámite para la nacional, que se quedó con los dos sets luego de resultados cómodos de 6-4 y 6-3.

Para octavos de final, nuevamente le correspondió una representante nipona, en esta oportunidad Hontama. Para la clasificada como ránking 5 en el certamen fue algo más difícil la victoria, la cual sacó adelante tras tres mangas que dejaron parciales de 6-4, 4-6 y 6-2.

Camila Osorio disputando el Abierto de Filipinas 2026 Foto: Getty Images

En la ronda de cuartos vino para Osorio la local Alexandra Eala, a la que le repitió una dosis de 6-4 y 6-4, con la que alcanzó las semifinales ante la argentina Solana Sierra.

Ante la sudamericana que fue calificada como número 3 de la competencia, Osorio pareció haber jugado un partido contra una rival aficionada. Un 6-0 y 6-1 lapidario para la albiceleste la llevaron a la final ante Vekic.

Brinco en la WTA por su conquista

Ese primer título de un torneo WTA 125 para Osorio, se suma a la tripleta de WTA 250 de Bogotá, en la Copa Colsanitas, que ya había logrado en los años 2021, 2024 y 2025.

María Camila Osorio en la Copa Colsanitas WTA 250 Foto: Colsanitas

Esta vez la importancia de la conquista de la nortesantandereana pasa por haber roto la barrera de no ganar en el exterior. Este sábado ha hecho historia para sí misma, así como para el país que se despierta con una gran noticia gracias a ella.

Como si fuera poco, la raqueta nacional ascenderá puestos en en ránking de las mejores del mundo. Se espera que llegue a los lugares entre el 80 y 84, logrando así acercarse a la mejor de la nación que es Emiliana Arango, ubicada en la casilla 46.