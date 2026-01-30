Deportes

Carlos Alcaraz apunta alto en Australian Open y lo deja claro: palabras previas a la final con Djokovic

Se viene otra final vibrante y protagonizada por dos tenistas de élite: definición en Australian Open.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
31 de enero de 2026, 12:43 a. m.
Carlos Alcaraz en el Australian Open 2026.
Carlos Alcaraz en el Australian Open 2026. Foto: Getty Images

El tenista español Carlos Alcaraz ha asegurado que la victoria en semifinales del Abierto de Australia ante el alemán Alexander Zverev (6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5) ha sido “una de las mejores” de su carrera y que “cada segundo de sufrimiento” ha valido “la pena”, además de confesar que prefiere convertirse en el hombre más joven en completar el Career Grand Slam, es decir, en ganar al menos una vez los cuatro ‘grandes’, que conquistar los otros tres de este año.

“Cuando era más joven, había muchos partidos en los que no quería luchar más, dejaba de pelear y perdía. Odio ese sentimiento; esos pensamientos me matan. Gracias a haber madurado, jamás volveré a sentirlo. Cada paso más, cada segundo más de sufrimiento, de lucha, siempre vale la pena, y por eso lucho hasta el final”, declaró en rueda de prensa, donde aclaró que “ni un segundo” pensó en retirarse a pesar de sufrir calambres e incluso vomitar en pista.

Todo en, quizás, una de las “mejores victorias” de su trayectoria. “Este ha sido uno de los partidos más exigentes que he jugado en mi carrera hasta ahora. Creo que físicamente nos pusimos al límite hoy, pusimos nuestros cuerpos al límite; el nivel del quinto set fue realmente muy alto, así que estoy muy contento de haber podido ganar. Creo que ha sido una de mis mejores victorias”, indicó.

Además, el murciano confesó que prefiere ganar el Abierto de Australia que los otros tres ‘grandes’ del año. “Elegiría este. Si gano al final los otros tres, genial, pero diría que prefiero ganar este que los otros tres y completar el Career Grand Slam y ser el más joven en hacerlo”, desveló.

Deportes

Millonarios tomó decisión final sobre su nuevo técnico: César Augusto Londoño dio nombre y recorrido

Deportes

Actitud de Luis Díaz en el vestuario del Bayern Múnich es noticia en Alemania: se supo qué hay detrás

Deportes

Atlético Nacional cierra venta por jugador de 19 años a Europa: oficialización sería un hecho

Deportes

Emotiva reacción de Robin Van Persie por la grave lesión de su hijo Shaqueel: viral gesto en plena cancha

Deportes

Hernán Torres no se fue de Millonarios sin despedirse: claras palabras a los hinchas

Deportes

Messi en Medellín: destapan uno a uno los lujos que pidió Inter Miami para el 10 en Colombia

Empresas

Industria textilera colombiana está presente en el Mundial 2026 y en la camiseta de varias selecciones: Protela fabrica sus telas

Deportes

Va por el título 25 de Grand Slam: Djokovic resuena en el mundo con otra final del Australian Open

Deportes

Confirmadas las semifinales del Australian Open con Djokovic y Alcaraz a bordo: fechas y horas para ver

Deportes

Sinner y Alcaraz definieron campeón del US Open 2025: fue partidazo de cuatro sets

Alcaraz y Zverev luego de protagonizar un emocionante duelo de semifinales en Australian Open.
Alcaraz y Zverev luego de protagonizar un emocionante duelo de semifinales en Australian Open. Foto: Getty Images
Va por el título 25 de Grand Slam: Djokovic resuena en el mundo con otra final del Australian Open

Por otra parte, el número uno del mundo explicó cómo empezaron sus problemas físicos en el encuentro. “Al principio fue solo en un músculo específico, no pensé que fuera tan malo, aunque no sabía exactamente qué era. Empecé a sentir dolor en el aductor derecho, por eso llamé al fisioterapeuta. En ese momento, la pierna izquierda estaba bien. Después, con todo el estrés, no sabía qué estaba pasando. Empecé a sentir calambres. Hablé con el fisioterapeuta y él decidió pedir el tiempo médico porque le dije que al moverme hacia la derecha había sentido un pinchazo en el aductor”, apuntó.

“Estoy muy cansado. Obviamente, mi cuerpo podría estar mejor, pero creo que es normal después de cinco horas y media. Ahora me voy a dar un baño y a dormir”, señaló. “Con la adrenalina, creo que será muy difícil dormir, pero intentaré irme a cama tan pronto como pueda”, concluyó.

*Con información de Europa Press.

Más de Deportes

Nómina de Millonarios para este 2026-l.

Millonarios tomó decisión final sobre su nuevo técnico: César Augusto Londoño dio nombre y recorrido

Luis Díaz integra la nómina del Bayern Múnich en la temporada 2025-2026.

Actitud de Luis Díaz en el vestuario del Bayern Múnich es noticia en Alemania: se supo qué hay detrás

Carlos Alcaraz en el Australian Open 2026.

Carlos Alcaraz apunta alto en Australian Open y lo deja claro: palabras previas a la final con Djokovic

Nómina de Atlético Nacional para este primer semestre de 2026.

Atlético Nacional cierra venta por jugador de 19 años a Europa: oficialización sería un hecho

Robin Van Persie y su reacción viral a la lesión de su hijo, Shaqueel.

Emotiva reacción de Robin Van Persie por la grave lesión de su hijo Shaqueel: viral gesto en plena cancha

Hernán Torres, entrenador colombiano.

Hernán Torres no se fue de Millonarios sin despedirse: claras palabras a los hinchas

Lionel Messi estará jugando con Inter Miami en Medellín ante Atlético Nacional este 31 de enero

Messi en Medellín: destapan uno a uno los lujos que pidió Inter Miami para el 10 en Colombia

Camiseta de la Selección Colombia que será usada en el Mundial United 2026

Industria textilera colombiana está presente en el Mundial 2026 y en la camiseta de varias selecciones: Protela fabrica sus telas

James Rodríguez sigue sin encontrar club de cara al Mundial 2026.

Agonía total para James Rodríguez: nuevo club se niega a recibirlo y le cerró la puerta

Juan Fernando Quintero y Kendry Páez.

Rival de peso para Juan Fernando Quintero en River Plate: locura por joya ecuatoriana que promete pelea

Noticias Destacadas