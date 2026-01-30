Va por el título 25 de Grand Slam: Djokovic resuena en el mundo con otra final del Australian Open

Después de unas semifinales memorables, una final de lujo está servida desde Oceanía que resuena en el mundo: Novak Djokovic, de 38 años de edad y considerado de los mejores deportistas de la historia, se verá las caras con el español Carlos Alcaraz, de apenas 22 y toda una carrera por delante. El serbio y el alumno de Rafael Nadal se enfrentarán en un hermoso pulso generacional, además de la mejor rivalidad del tenis en la actualidad, por el título del Australian Open.

Los dos duelos de semifinales se decidieron a cinco sets: Djokovic ganó al italiano Jannik Sinner por 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4, después de que Alcaraz hubiera vencido 6-4, 7-6 (7/5), 6-7 (3/7), 6-7 (4/7) y 7-5 al alemán Alexander Zverev.

Gane quien gane el Australian Open, la historia del tenis habrá escrito una nueva página, ya que Carlos Alcaraz aspira a ser el más joven de la historia en inscribir su nombre en el palmarés de los cuatro torneos del Grand Slam, mientras que Djokovic tiene como gran misión sumar su ansiado 25º título en un grande, algo que nadie ha logrado nunca en su deporte y que le seguirá marcando diferencia en el considerado Big Three (Los tres grandes), con Nadal y Roger Federer.

Novak Djokovic se saluda con Jannik Sinner. Foto: Getty Images

Djokovic es actualmente el cuarto del Ranking ATP, es el hombre con más títulos del Grand Slam (24), igualado con los que logró en la categoría femenina la australiana Margaret Court, que tiene ahora 83 años de edad y estaba presente en la grada del Rod Laver Arena en las semifinales.

Djokovic vs. Alcaraz, la final del Australian Open

“Esto es increíble. Hemos jugado más de cuatro horas (4h09, en realidad), son casi las dos de la madrugada. Esto me recuerda la final de 2021 ante Rafa (Nadal)”, dijo Djokovic justo tras su triunfo, recordando el duelo de cinco sets que con 5 horas y 53 minutos es el partido más largo de la historia del torneo.

Novak no gana un torneo del Grand Slam desde el US Open en 2023. Desde entonces solo llegó a una final en un grande, la de Wimbledon en 2024, donde perdió precisamente ante Alcaraz, quien ahora es su último obstáculo antes de un duodécimo título en Australia y de la gloria del récord de los 25 ‘Majors’.

Ese objetivo le fue esquivo durante todo 2025, donde Djokovic hizo pleno de cuatro semifinales, pero sin poder acceder nunca al último partido. En este Australian Open podría llegar su redención, en su especialidad de volver más fuerte que nunca ante largas ausencias.

‘Nole’ tuvo un gran susto en cuartos de final, cuando se vio dos sets abajo con Lorenzo Musetti, quien terminó abandonando por lesión cuando el marcador era favorable al italiano por 6-4, 6-3 y 1-3. Respiro muy fuerte para Djokovic cuando más mal la pasaba en Australia. La final que sacará los reflectores del mundo comenzará a las 3:30 am de Colombia el próximo 1 de febrero.