Mujeres STEAM: el talento existe, las oportunidades deben abrirse

La participación de las mujeres en la industria tecnológica y de innovación sigue siendo limitada. Aunque han avanzado en el acceso a la educación superior, continúan siendo minoría en las carreras STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, por sus siglas en inglés, y en los empleos y cargos de liderazgo asociados a estas áreas.

Las cifras ilustran el desafío. Según la Unesco, las mujeres representan alrededor del 35 por ciento de quienes se gradúan en disciplinas STEM a escala mundial, con brechas especialmente marcadas en ingeniería y tecnologías de la información y las comunicaciones. Por su parte, el Foro Económico Mundial reportó que las mujeres ocupaban el 28,2 por ciento de los empleos STEM en las 40 economías analizadas en su informe de 2024.

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Frente a este panorama, varias líderes del Círculo de Mujeres Semana Dinero han contribuido a abrir espacios para que las mujeres tengan mayor visibilidad y participación en distintos ámbitos del universo STEAM. Seis de ellas protagonizarán la última sesión de la serie de charlas digitales ‘Voces que transforman’, que durante catorce semanas ha reunido a mujeres líderes de diferentes sectores.

El encuentro de cierre girará en torno a una pregunta: Mujeres STEAM: ¿cuáles son las oportunidades que se pueden plantear desde la educación?

Para Mónica Albarracín, Customer Success Senior Director para Multicountry Region de Oracle, el talento femenino siempre ha estado presente, pero necesita referentes y oportunidades para desarrollarse. “El talento siempre ha existido, pero es difícil soñar con caminos que nadie ha mostrado. Yo nací en Villavicencio y, cuando estudiaba, jamás imaginé que trabajaría con equipos globales o participaría en proyectos internacionales de gran escala. Lo que cambia son las oportunidades que encontramos en el camino y por eso la educación tiene un papel transformador”, afirma.

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Julita Barreto, keynote speaker y experta en emprendimiento, llama la atención sobre los mensajes que reciben las niñas desde temprana edad y que pueden influir en sus decisiones. Muchas, explica, “no se alejan de la ciencia porque no puedan, sino porque empiezan a recibir mensajes directos o silenciosos de lo que es o no es para ellas. Para mantener esas brechas muchas veces basta con celebrar más su obediencia que su curiosidad”. Su trabajo se ha enfocado en estimular el emprendimiento y la exploración a través de programas dirigidos a niños y niñas. “La confianza también se educa y necesitamos conectar STEAM con propósito. Cuando una niña aprende a confiar en su capacidad de resolver problemas gana una postura frente a la vida”, puntualiza.

“Cuando una mujer entiende cómo funciona la tecnología su autoridad se dispara”, dice Gladys Méndez, CEO y fundadora de Universal Idiomas, quien se refiere al poder de la educación híbrida, en referencia a dos frentes: no solo dominar la ciencia o las humanidades, sino comprenderlas desde una visión integral.

La experiencia práctica también es fundamental. Daniela Giraldo, CEO de Operación Éxito, considera necesario permitir que las niñas experimenten, programen, construyan e investiguen para resolver problemas de sus comunidades. A su juicio, el talento debe acompañarse con proyectos educativos, becas, programas y procesos de formación que les permitan avanzar. “La inversión en la educación y el aspecto social pueden cambiar la historia”, señala.

La formación STEAM también debe mantener un vínculo estrecho con las humanidades. Así lo plantea Elizabeth Barrera, fundadora y rectora del Liceo Lunita de Chía, quien destaca la importancia de integrar la creatividad y la innovación con el desarrollo de las habilidades humanas. “Los estudiantes deben saber cómo tener relaciones humanas. De nada sirve la tecnología si dejo lo humano aparte”, afirma.

Por su parte, Gloria Figueroa, directora de la Corporación Educativa San José de Las Vegas, pone el foco en las jóvenes que no estudian ni trabajan remuneradamente porque se dedican a labores de cuidado. Para ellas, las herramientas digitales y la formación en áreas STEAM pueden representar oportunidades para desarrollar nuevas habilidades y ampliar sus posibilidades laborales, sin desconocer las responsabilidades de cuidado que asumen.

Carolina Masso, CEO de Gamma Ingenieros y experta en ciberseguridad, destaca las consecuencias de que las niñas no encuentren espacios para desarrollar su interés por la tecnología. “Cada niña que se aleja de la tecnología es una solución o un descubrimiento que nunca podremos conocer”, advierte. También subraya la responsabilidad de las instituciones educativas y las empresas en la apertura de oportunidades. “Nada funciona sin acompañamiento y ejemplo. Necesitamos docentes que ayuden a derribar la idea de que estas áreas no son para niñas. Una industria con mujeres es más fuerte y más segura”.

Las perspectivas de estas seis líderes coinciden en un punto: ampliar la participación femenina en STEAM requiere más que despertar el interés por estas disciplinas. Hace falta ofrecer referentes, experiencias prácticas, formación y oportunidades para que el talento pueda desarrollarse y convertirse en aportes concretos a la sociedad.

La cita

La conversación de cierre de ‘Voces que transforman’ se realizará este jueves 22 de octubre, a las 5:00 p. m. La transmisión podrá seguirse a través de Semana.com y de las cuentas oficiales de SEMANA en Facebook, X y YouTube, @RevistaSemana.