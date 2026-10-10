Carolina Masso, la ingeniera que transformó el legado de su familia en un referente global de ciberseguridad

A los 10 años, usaba los cables de colores que su papá traía a la casa –provenientes de su empresa de telecomunicaciones– para diseñar accesorios que vendía en el colegio. Esa chispa comercial, también heredada de su abuelo, propietario del minimercado El Triunfo, en El Bordo (Cauca), inspiró su carrera.

Hoy, lidera Gamma Ingenieros, una empresa familiar que cuenta con 180 colaboradores, factura cerca de 83.000 millones de pesos anuales y, en 2023, entró al prestigioso ranking MSSP de las 250 mejores empresas de ciberseguridad del planeta.

Tras graduarse como ingeniera electrónica, Masso decidió trabajar un año en IBM antes de unirse al negocio. “En una empresa familiar es indispensable que los hijos conozcan otras organizaciones para pensar en grande”.

Carolina Masso y la meta de llevar la ciberseguridad colombiana al mundo

Esa experiencia le dio la fortaleza para proponer reformas, innovando los esquemas de ventas, comisiones y desarrollo del talento. Desde su ingreso en 2007, se especializó en ciberseguridad, conquistando hitos como la certificación First (Forum of Incident Response and Security Teams, el foro global de equipos de respuesta a incidentes y seguridad más prestigioso del mundo).

Hoy, Gamma crece anualmente a doble dígito y abrió operaciones en Panamá. “En mesas de trabajo de mayoría masculina ha habido momentos en los que me dicen: ‘Esto es muy técnico para ti’, y al final se dan cuenta de mis conocimientos. Me he preparado porque quiero ayudar a mi país, a mi empresa y dar ejemplo a las futuras generaciones de empresarias”.