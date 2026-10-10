Daniela Giraldo, la paisa que trabaja para transformar el sector educativo de Colombia

“Me tomó años encontrar mi camino. Hoy trabajo para que otros descubran el suyo a tiempo”, dice esta administradora de empresas, egresada de colegio público, que creció en una familia de bajos recursos de Medellín, trabajó como recreacionista y vendedora de catálogo, y pasó por tres carreras antes de graduarse de la universidad.

Lejos de ver ese recorrido como un fracaso, lo convirtió en propósito: en 2018 llegó a liderar Operación Éxito, una empresa de tecnología educativa en la que entendió que resignificar lo social era acercar a los jóvenes a sus talentos y a nuevos modelos de aprendizaje. Así creó soluciones adaptadas a los territorios, como las Mega Olimpiadas del Saber, Misión Futuro y Genios GO, programas que integran metodologías Stem, orientación vocacional con inteligencia artificial, neurociencia, formación para el emprendimiento y plataformas que funcionan sin internet.

Con ese enfoque creativo y tecnológico —y sin dejar de ser mamá, esposa, patinadora y apasionada por el marketing y la IA—, su organización ha impactado a 480.000 estudiantes, 5.700 docentes y 1.200 instituciones educativas. Este año obtuvo el tercer lugar en los Premios Latam Digital, en la categoría Inclusión Educativa Digital, y una distinción de la Cámara Iberoamericana de Educación, en Perú. El año pasado, su liderazgo fue reconocido con la Fundación Mujeres Exitosas Latam. “La educación es inversión y cuando le apuestas no estás dando el pez, estás enseñando a pescar”.