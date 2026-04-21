Estudiantes en Bogotá fortalecen habilidades STEM a través de experiencias que conectan el aprendizaje con el mundo real

En un contexto donde el desempleo juvenil en Colombia ronda el 15 % y más de 2 millones de jóvenes no estudian ni trabajan, según el Dane, crece la necesidad de fortalecer modelos educativos que conecten aprendizaje y habilidades del mundo actual y su articulación con el entorno laboral en evolución constante.

Cerrar la brecha en el sector Steam: el compromiso que tenemos con nuestras niñas

En esa línea, estudiantes de 7.º a 10.º del colegio St. Matthew School participaron en Think Bigger: STEM Edition, un encuentro en el colegio para acercarlos a experiencias del mundo profesional mediante ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

El espacio buscó que los estudiantes comprendieran la aplicación de lo aprendido en su vida cotidiana y escenarios futuros, donde pensamiento crítico, resolución de problemas y adaptación son clave.

Natalia Barrera, experta en inteligencia artificial y transformación digital, compartió experiencia en soluciones basadas en datos y destacó el rol de nuevas generaciones. “La tecnología no es solo algo que usamos, es algo que podemos crear. Y necesitamos más niñas y jóvenes que se atrevan a ser parte de esa construcción, porque su mirada es fundamental para resolver los desafíos del mundo”, señaló.

Natalia Barrera, experta en inteligencia artificial y transformación digital. Foto: Suministrada / API

El colegio hace parte de Inspired Education Group y cuenta con el Centro de Tecnologías Aplicadas (CAT), aula STEM que integra tecnología al proceso educativo, donde estudiantes diseñan soluciones y fortalecen trabajo en equipo.

El equipo de robótica del colegio, entre 12 y 16 años, ha participado en competencias intercolegiales en programación e ingeniería, con presencia de niñas en liderazgo.

Telmo Peña afirmó: “Uno de los mayores retos es lograr que los estudiantes entiendan para qué sirve lo que aprenden. Cuando logran esa conexión, mejora su proceso educativo y cambia la forma en que toman decisiones sobre su futuro”.

Estudiantes en Bogotá fortalecen habilidades STEM a través de experiencias que conectan el aprendizaje con el mundo real Foto: Suministrada / API

Iniciativas como esta buscan consolidar la educación STEM como herramienta de formación y preparación para retos del siglo XXI en instituciones educativas del país.