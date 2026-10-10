Ximena González Martínez: 20 años demostrando que la innovación no solo es tecnología, sino estrategia

“La innovación no está enmarcada en la tecnología, sino en la estrategia”, dice esta bogotana, quien, después de estar 20 años al frente de su propia agencia boutique de marketing y comunicación, asegura que su vocación emprendedora viene desde pequeña, inspirada en un padre empresario y en la perseverancia de su abuela y su madre.

Estudió Comunicación Social con énfasis en Mercadeo y Publicidad en la Universidad Javeriana, amplió su formación en marketing en Los Andes y más adelante se formó en liderazgo y gestión empresarial en Inalde Business School. En 2006 fundó Contacto Estratégico-Networking & Business, con la que acompaña a marcas B2B en estrategias 360 que integran relacionamiento, comunicación y marketing, además de gerenciar grandes eventos.

Ha liderado cerca de 300 proyectos y presenciado el crecimiento de pequeñas compañías que buscan dar el salto hacia lo digital. “Más allá de tener una presencia digital en web y redes, innovar requiere repensar la estrategia de negocio”. Por medio de un modelo flexible y sustentado en alianzas estratégicas, impulsa especialmente a empresas dirigidas por mujeres mayores de 60 años que buscan transformar sus negocios y adoptar nuevas tecnologías. A la par de su rol empresarial, encuentra en la mentoría de sus equipos y en espacios de networking con otras líderes una de sus mayores satisfacciones. “Me ha permitido fortalecer mis relaciones personales y públicas, convirtiéndose en una fuente de admiración y propósito”.