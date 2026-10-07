Seis voces y un reto para la salud en Colombia: pasar de atender la enfermedad a prevenirla

Fortalecer el sistema de salud en Colombia exige mirar más allá de la atención cuando la enfermedad ya está presente. También implica prevenir, acercar los servicios a los territorios, garantizar la continuidad de los tratamientos y construir respuestas entre quienes hacen parte del sistema. Esas serán algunas de las perspectivas que se encontrarán en la décimo segunda entrega de Voces que transforman, iniciativa del Círculo de Mujeres Semana Dinero, que en esta ocasión está dedicada a las reflexiones para fortalecer la sostenibilidad del sistema de salud en medio de un escenario de cambios.

Para Viviana Echeverri, gerente de Padam Bienestar, uno de los principales desafíos está precisamente en dejar de llegar tarde. “Hoy más del 70 por ciento del gasto de salud en el mundo está relacionado con enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer”, explica. Desde su perspectiva, la sostenibilidad pasa por transformar un modelo reactivo en uno preventivo, apoyado en tecnología, datos, inteligencia artificial y medicina personalizada.

Esa prevención también empieza en las decisiones cotidianas. María Fernanda Rodríguez, business development manager LATAM en Heartland/Splenda, llamará la atención sobre la cantidad de información que circula alrededor de la salud y la necesidad de volver a hábitos básicos. “Es más fácil de lo que todos piensan. Solamente tenemos que enfocarnos en tener hábitos saludables comiendo comida natural, comida real”.

Pero anticiparse a la enfermedad no basta si los servicios no están disponibles para quienes los necesitan. Adriana María Rojas, gerente general del Hospital San Rafael de Fusagasugá, pone el foco en las brechas territoriales y destaca la estrategia Médico en tu Territorio, que cuenta con 223 médicos generales y atención en 66 municipios de Cundinamarca. La apuesta, explicará, es cambiar la lógica con la que se acerca la atención a las comunidades. “Durante mucho tiempo hemos hablado de llevar los pacientes hacia los servicios de salud. Hoy debemos hablar también de llevar la salud hacia los pacientes”, afirmó.

La discusión también pondrá foco sobre quienes sostienen el sistema y toman las decisiones. Catalina Gutiérrez de Piñeres, CEO de Previsalud, relatará cómo las mujeres representan más del 80 por ciento del talento humano en salud, pero siguen teniendo una participación menor en los cargos directivos. Para ella, transformar esa realidad puede incidir también en la manera de cuidar a los pacientes y a los propios equipos. “No puedes ofrecer cuidado genuino si no cuidas primero a quienes cuidan”, sostuvo.

En medio de los cambios que atraviesa el sector, Lupita León, gerente general de Bristol Myers Squibb para Colombia y Perú, puso otro elemento sobre la mesa a partir de una experiencia que vivió hace casi cinco años en México: las transformaciones del sistema requieren escuchar a los distintos actores, aprovechar su experiencia y construir soluciones de manera conjunta. “Para crear un cambio en el sistema de salud debemos considerar que esto requiere una complejidad alta y que no puede ser hecho de una manera aislada y con una sola perspectiva”, explicó.

Esa experiencia, añadió, la llevó a entender que en el contexto colombiano también será necesario fortalecer la confianza entre los actores. Para ello, planteó abrir espacios de diálogo, garantizar transiciones ordenadas, tomar decisiones con datos y generar alianzas entre prestadores, Gobierno, industria farmacéutica y pacientes. “En salud no es opcional hacer estos esfuerzos de manera unificada y conjunta”, afirmó.

En el cáncer infantil, esa articulación adquiere una dimensión especialmente urgente. Karen García, directora y fundadora de Funsebas, señaló que uno de los problemas está en la continuidad de la atención. “El problema no es entrar al sistema, sino permanecer en él”, advirtió. Por eso planteó fortalecer el diagnóstico temprano, crear rutas integrales sin interrupciones, garantizar el inicio oportuno del tratamiento y acompañar a las familias, además de articular a las fundaciones con el modelo de atención.

Las distintas perspectivas confluyen en una misma reflexión sobre el futuro del sistema: construir las condiciones para prevenir las enfermedades, detectarlas a tiempo, atenderlas con cercanía y garantizar que quienes atraviesan un tratamiento puedan permanecer en él. Como resumió Echeverri, “la sostenibilidad del sistema de salud no se construye en hospitales, se construye cada día en las decisiones que tomamos antes de enfermarnos”.

La cita para escuchar las reflexiones de estas líderes es este jueves 8 de octubre a las 5:00 p. m., en Semana.com y en las cuentas de SEMANA en Facebook, X y YouTube, @RevistaSemana.