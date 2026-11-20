Hay una conversación sobre el paso de los años que las mujeres tenemos en voz baja, o que incluso guardamos para nosotras mismas. Habla del sueño que no llega, del cansancio que no se quita, del cuerpo que ya no responde como antes, del miedo a lo que viene. Hoy quiero que la tengamos en voz alta. Porque estoy convencida de que, con hábitos y disciplina, esta etapa puede estar llena de vitalidad y bienestar.

Como experta en nutrición funcional y hábitos saludables, he visto una escena repetirse: mujeres extraordinarias que cuidan de sus equipos, de sus familias y de todos, y que dejan su propio cuerpo para después. Yo misma lo hice durante años. Sé que es uno de los errores más costosos que cometemos las mujeres que lideramos.

Los números lo confirman: cerca de ocho de cada diez mujeres atraviesan síntomas durante la transición a la menopausia, según un editorial clínico de la Academia Americana de Médicos de Familia. Según el Foro Económico Mundial y McKinsey Health Institute, las mujeres vivimos más que los hombres, pero pasamos un 25 % más de nuestra vida en mala salud. Por eso importa el healthspan: los años que vivimos con energía, claridad mental y autonomía.

Bienestar inalcanzable

La conversación ha sido, casi siempre, una sola: la médica. La terapia hormonal es eficaz para muchas mujeres, pero tiene contraindicaciones que no todas pueden o quieren asumir, y las alternativas no hormonales ofrecen resultados desiguales. Es una conversación necesaria, pero incompleta. Falta la que ocurre antes y alrededor.

Empecemos a los 30 y a los 40, no a los 50. El cuerpo con el que vamos a vivir a los 70 u 80 años se está construyendo hoy, con decisiones diarias. Un cuerpo fuerte a los 40 es clave para que una mujer conserve su independencia a los 80. Y una inflamación crónica de bajo grado que aprendemos a manejar a tiempo, lo que la ciencia llama inflammaging, puede contribuir a una vejez diferente.

Hay varios pilares, y ninguno reemplaza a los otros: movimiento y fuerza muscular, sueño reparador, manejo del estrés, vínculos y propósito, y alimentación. De todos, la alimentación es el que tocamos a diario: la forma en que nutrimos nuestro cuerpo es una oportunidad de cuidarnos o de postergarnos. Por eso decidí complementar mis estudios de coach en bienestar con la formación en Lifestyle and Wellness Coaching en Harvard: el estilo de vida y los hábitos son el eje central de la longevidad.

Padam Bienestar: empresa colombiana que convirtió una búsqueda personal en un negocio internacional

Hace ocho años creé Padam Bienestar porque, como mujer con síndrome de ovario poliquístico, no encontraba en Colombia alimentos funcionales que acompañaran mi bienestar. Hoy tenemos una robusta plataforma de innovación alimentaria con siete mezclas funcionales para distintos frentes del bienestar: inflamación y estado de ánimo, salud cerebral y enfoque, estrés, metabolismo, piel desde la nutrición (la tendencia conocida como beautrition) y salud de la microbiota, uno de los ejes principales de la longevidad y la salud.

Hemos hecho distintas validaciones científicas: un estudio exploratorio con una empresa de biotecnología aplicada a los alimentos, análisis de laboratorio de capacidad antioxidante y mapeo de compuestos bioactivos de nuestros ingredientes, y una experiencia comunitaria observacional con 50 mujeres, en alianza con la Asociación Colombiana de Endometriosis y con acompañamiento médico. A eso se suman cientos de testimonios de mujeres y profesionales de la salud. Son pasos iniciales, no pruebas clínicas definitivas, y así los presentamos: la evidencia va antes que el discurso.

La ciencia nos regala una noticia: no somos esclavas de nuestros genes. La epigenética estudia cómo el movimiento, el sueño, la alimentación y el estrés influyen en cómo se expresan esos genes. El cuerpo conserva, a cualquier edad, una capacidad de adaptarse y regenerarse: se puede ganar fuerza, mejorar el descanso, recuperar energía. Por eso la vejez no es una condena ni una sentencia. Es un camino que se recorre cada día.

Y ese camino empieza por escucharnos. El cansancio, el sueño que no repara, la niebla mental: el cuerpo habla mucho antes de enfermar, y casi siempre lo callamos con más trabajo. Escucharnos no es debilidad. Es información.

Mi sueño es que las mujeres colombianas, y las de cualquier rincón del mundo, puedan vivir más y mejor. Y que las mujeres líderes entendamos que cuidarnos no es egoísmo. Es la mejor inversión de liderazgo que existe.

Empecemos hoy, con una decisión pequeña y constante: una comida, una caminata, una noche de sueño, un entrenamiento de fuerza. Porque la longevidad femenina no es un nicho ni es un destino. Es una decisión que se construye día a día.

Viviana Echeverri, Health Coach, Fundadora y CEO de Padam Bienestar