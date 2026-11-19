Hay una pregunta que llega de noche, cuando ya todo está en silencio y que toda madre conoce. ¿Qué voy a dejar?

Pasé semanas con esa pregunta. Llegué a una lista de nombres escritos a mano hace seiscientos años.

Transcurría el año 1427, cuando contaron en Florencia a sus ciudadanos. Diez mil familias, cada una con su nombre, su oficio y su patrimonio anotados uno por uno. Esa lista sobrevivió seis siglos, y hace algunos años dos economistas italianos tuvieron una idea hermosa: cruzaron aquellos apellidos con los contribuyentes florentinos de 2011.

Las familias que estaban arriba hace seiscientos años siguen arriba hoy. Veinte generaciones. La peste negra, los asedios, Napoleón, Mussolini, dos guerras mundiales. Y el apellido todavía explica cerca del 10 % de las diferencias de ingreso y el 17 % de las de riqueza.

El hallazgo desmiente lo que repetimos sin pensar: que la primera generación construye, la segunda administra y la tercera destruye. Existe incluso una estadística célebre que sostiene que el 70 % de las transiciones de riqueza fracasan en la segunda generación y el 90 % en la tercera. Ambas afirmaciones son verdaderas. La estadística mide el dinero, y el dinero se dispersa. Florencia mide algo más silencioso.

Esas familias no conservaron el mismo dinero. El de 1427 se gastó muchas veces a lo largo de seis siglos. Lo que conservaron fue la manera de relacionarse con él: a qué le dicen sí, a qué le dicen no, cuándo se arriesga, cuándo se espera, qué se nombra en la mesa y qué se guarda. Eso fue lo que atravesó la peste y los imperios.

El patrimonio se cuenta. El legado se contagia.

Hay un dato que lo confirma con una nitidez incómoda. Los investigadores que acuñaron esa cifra del 70 % se preguntaron por las causas del fracaso y encontraron que el 60 % de las fortunas que se pierden se pierden por ruptura de comunicación y confianza dentro de la familia, el 25 % por herederos que no estaban preparados y el 10 % por ausencia de un propósito compartido.

La suma es inapelable. El 95 % de las fortunas que desaparecen no lo hacen por malas inversiones ni por crisis económicas. Desaparecen por vínculos rotos y por personas que no supieron sostener lo que recibieron. No es un asunto financiero. Es un asunto doméstico.

Detengámonos en esa primera causa, porque encierra una ironía delicada. La principal razón por la que se pierde una fortuna es el silencio, y el silencio casi siempre nació como un gesto de amor. No lo preocupemos. No tiene edad para esto. La psicóloga clínica Becky Kennedy, autora de Educar sin miedo, dice una frase que me persigue: a los niños no los asusta tanto la información como los asusta la ausencia de información.

Los niños perciben todo. Cuando no les ofrecemos una explicación, construyen una, y la que inventan siempre es más oscura que la verdad. Protegerlos del dinero es enseñarles a temerle.

Porque la casa no educa con palabras. Los niños no aprenden de la lección. Aprenden de la temperatura. En un estudio con más de tres mil hijos y sus padres, la confianza, esa manera elemental de pararse frente al mundo y suponer que los demás pueden responder, resultó transmitirse con más fuerza desde la madre. Y los hogares invierten según la época que les tocó vivir, con una huella que tarda décadas en desvanecerse. La relación con el riesgo no se estudia. Se vive. Y después permanece.

La pregunta verdadera, entonces, es otra: qué relación con el dinero quiero dejarle.

Yo me he dedicado toda la vida a trabajar. He recorrido regiones y municipios, aprendido idiosincrasias que no se enseñan en ningún posgrado, me he sentado a negociar con personas y con empresas y me he equivocado lo suficiente para aprender el oficio. Eso es lo único que tengo para enseñar.

Y en las noches, cuando Felipe se queda dormido, pienso en el legado. Es, para mí, la palabra más importante de todas. Los activos importan y no voy a fingir lo contrario. Pero con la educación correcta, el ejemplo y el bienestar puedo construir en él la capacidad de relacionarse con el dinero y de cuidar aquello que reciba. Puedo ayudarle a romper el patrón.

No quiero que cuide el dinero desde el miedo ni desde la carencia, sino desde el respeto. Que comprenda el riesgo justo, que no es temeridad ni parálisis, sino la decisión tomada con la cabeza fría y el estómago templado. Que se atreva, porque quien no se atreve tampoco construye.

Y antes que todo eso, quiero que crezca en valores y sepa cuidar al otro. Porque el liderazgo, cuando es verdadero, no consiste en resolver ni en mandar: consiste en sostener. Kennedy lo resume en una frase que sirve igual para una casa y para una empresa: mi primer trabajo es mantenerte a salvo. Y quien aprende a cuidar al otro aprende, de paso, a cuidarse.

Hay una tentación en esta idea y conviene nombrarla. No se trata de legar carácter en lugar de patrimonio. Las familias florentinas transmitieron las dos cosas, y por eso siguen donde están. El capital sin la capacidad de sostenerlo se desvanece, y la capacidad sin capital debe empezar de nuevo. Lo deseable es entregar ambos. Pero el tiempo, que es el único recurso que de verdad se nos agota, pertenece a la capacidad.

Por eso priorizar el bienestar no es un lujo personal. Es una partida del legado. Una madre que lo pone primero le está enseñando a su hijo a ser fuerte en los tres planos que importan, el físico, el mental y el espiritual, y le entrega al mismo tiempo las tres cosas que salvan a las familias: que aquí se puede confiar, que aquí se dice la verdad, que aquí hay un para qué.

Una madre agotada también enseña. Enseña que la vida adulta es una emergencia permanente. No porque quiera, sino porque el espejo no distingue.

Lo digo sin culpa, y aquí hay un matiz que me liberó. La culpa, define Kennedy, es lo que sentimos cuando actuamos en contra de nuestros propios valores. Descansar no contradice ningún valor. Cuidarme tampoco. Y nadie necesita una madre impecable: necesitan verla caer y volver a levantarse, para aprender que eso es posible.

Ahí está el legado verdadero. Las fortunas de Florencia se gastaron muchas veces en veinte generaciones. Lo que nunca se gastó fue aquello que alguien enseñó en una cocina, en una conversación que nadie anotó. No aparece en ninguna sucesión, no lo protocoliza ningún notario, no entra en ningún avalúo.

Y es lo único que va a durar. Está en la manera en que un día, mirándonos, aprendieron que las cosas difíciles se sostienen. Y que vale la pena sostenerlas con amor.

Natalia Badillo es fundadora y CEO de PotensIA y Agencia de Seguros Abril