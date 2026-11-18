Un desastre no destruye una empresa por la fuerza del fenómeno natural sino por su vulnerabilidad e insuficiente preparación. Sabemos que ninguna organización, por grande o pequeña que sea, está exenta de verse afectada por los efectos de un sismo, una inundación, un derrumbe, una erupción volcánica u otro evento; por ello, la clave es anticiparse de manera adecuada.

Tras el terremoto ocurrido en agosto de 2026, Confecámaras aseguró que, de 26.689 compañías consultadas, el 43 por ciento no podía operar a un mes de la tragedia. Lo más preocupante es que, de ese grupo, el 93 por ciento fueron microempresas. Esto significa que las fuentes de ingreso de miles de personas sufrieron una parálisis al tiempo que se interrumpieron numerosas cadenas de abastecimiento. Se trata de un impacto económico y social con múltiples consecuencias en la estabilidad de los territorios y el bienestar de sus habitantes.

Entonces, proteger la continuidad de los negocios no es un costo ni un protocolo, es una inversión para proteger el sustento de miles de trabajadores y familias, cuidar del empleo, las cadenas de valor y el desarrollo de las ciudades y municipios.

Por ello, la gestión de nuestras empresas no puede estar enfocada únicamente en responder frente a las emergencias, sino en construir una cultura de prevención. Esto requiere conocimiento del riesgo, que parte de identificar con claridad las amenazas del territorio (por ejemplo, los fenómenos a los que nuestras organizaciones se encuentran expuestas y el grado de vulnerabilidad que presentan las infraestructuras y las operaciones); gestionar los riesgos que se derivan de allí para reducir la exposición mediante acciones que permitan evitar, mitigar o contrarrestar los impactos y, así, construir resiliencia de modo que, cuando se materialice el hecho, exista claridad sobre los protocolos de atención y respuesta.

La reducción del riesgo de desastres debe estar integrada en las decisiones de la alta dirección y permear a todos los colaboradores. Esto no es una labor relegada al área de riesgos ni exclusiva de organismos de socorro.

De esa manera, cuando el evento se presenta, la capacidad de recuperación dependerá fundamentalmente de la preparación financiera y operativa previa. Esto exige combinar el aseguramiento y la inversión en reducción del riesgo con la creación y puesta en marcha de estrategias que conduzcan a evitar nuevas vulnerabilidades, entendiendo que los impactos son sistémicos: una empresa que no se ve afectada por el desastre puede, igualmente, ver interrumpido su negocio por la dependencia de su cadena de suministro. De ahí que la clave esté en trabajar mancomunadamente con comunidades, aliados comerciales y autoridades locales.

Capacitarnos y aliarnos sigue siendo, igualmente, una estrategia que suma en este plan. Para ello, existen iniciativas como Arise, la Alianza del Sector Privado para Sociedades Resilientes a Desastres, a las que las empresas se pueden vincular para contribuir a que nuestras comunidades se recuperen rápidamente cuando ocurren estos hechos.

La invitación es a no improvisar la resiliencia en medio de la emergencia. Debemos construirla hoy mediante el análisis anticipado, la preparación operativa y la articulación de los diferentes actores. Prepararse va más allá de prever el peor escenario, implica que las empresas reactiven sus operaciones y los trabajadores sostengan sus ingresos tras una crisis.

Adriana Solano Luque, presidenta ejecutiva del Consejo Colombiano de Seguridad