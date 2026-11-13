Nunca comas sola, pero elige la mesa

¿Qué aporta a lo que estoy haciendo que me vean? Me hice esta pregunta hace unos días en un avión, leía Nunca comas solo, de Keith Ferrazzi, un clásico de los negocios sobre el poder de las relaciones y subrayé, como suelo disfrutar con un libro que me encanta, una frase que todavía me da vueltas: “ser invisible es un destino mucho peor que fracasar”.

Comparto lo que dice, porque Ferrazzi sostiene su tesis en que nadie llega lejos sin otros, que las oportunidades llegan a través de las personas y que a las personas hay que ir a buscarlas en un café, una conferencia, en la llamada que siempre se aplaza o en aquellas reuniones que gravitan alrededor de pasiones compartidas.

En el libro hay un capítulo que leí dos veces. Ferrazzi acompañó a Hillary Clinton en una gira política en la que ella iniciaba su jornada a las cinco de la mañana, daba varios discursos, hacía llamadas, saludaba un sinfín de personas y finalizaba el día con su equipo repasando pendientes antes de organizar la agenda del siguiente. Al autor le llamó la atención la cantidad de nombres que ella recordaba. A muchos esa práctica nos resulta difícil y por eso me dejó pensando, porque el ejemplo de red que eligió es una mujer admirada por su disciplina y por la atención que le ponía a los demás. Sin necesidad de una historia o confesión sobre su vida privada.

Muchas lo hemos creído en algún momento, que construir una marca personal es abrir la vida en redes. Exponer la separación, el cuerpo, la rutina, la casa -hasta los hijos- convencidas de que mostrar la vulnerabilidad del ser humano genera cercanía y que esa es la cuota a pagar para atraer seguidores.

Con esto no pretendo juzgar a quien decide hacerlo; de hecho, admiro a todas aquellas mujeres que han convertido su historia en un mensaje para acompañar a otras. A las emprendedoras que con su vida han creado negocios exitosos. Lo que me preocupa es el momento en que perdemos el poder de decisión y empezamos a entregar al algoritmo más de lo queríamos.

En política, donde la exposición se mide mejor que en cualquier otro escenario, hacernos ver ya nos sale caro. Así lo demuestra el estudio 3.000 voces por la democracia de ONU Mujeres para las elecciones territoriales de 2023; encontrando que el 41,2 % de las candidatas en Colombia experimentó violencia en redes sociales y, los ataques más frecuentes, ponían en duda su capacidad para el ejercicio o su trayectoria, generando incluso, que el 27,3 % dejara de asistir a debates o usar sus redes por miedo.

El estudio más reciente es la campaña presidencial 2026. La Misión de Observación Electoral (MOE), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) encontraron 241 publicaciones con posibles agresiones a mujeres en política, entre ellas, insultos y burlas sobre su apariencia física.

Sin importar las ideologías, esas mujeres salieron a compartir propuestas, hicieron recorridos agotadores y mostraron sus ideas, aun así, muchos de los ataques terminaron apuntando a su cuerpo y a su reputación, y si eso pasa cuando una mujer enseña solo su trabajo, imaginemos lo que se puede hacer con su intimidad cuando la dejamos al alcance de cualquiera.

Y es ahí donde cobra sentido aquella frase que dice que todo en exceso hace daño, y eso incluye la exposición. A las mujeres nos aplica la advertencia de Ferrazzi, que “el exceso de silencio nos dejó por fuera de muchas mesas”, sin embargo, irse al otro extremo nos genera el riesgo de que nos recuerden por nuestra vida, no por nuestro criterio. Además, entregamos de manera voluntaria material para que cualquiera pueda herirnos.

El título de esta columna termina con el verbo elegir, no por casualidad, sino porque, al elegir la mesa, decido en qué espacios quiero que me vean, teniendo claro que no tiene que ser en todos; elegir a los que se sientan en ella es construir la red con personas que suman. Aunque sean menos que las que dan “like”, y elegir qué pongo sobre la mesa es saber qué comparto de mí y qué me guardo.

Esa elección se pone a prueba el día que te caes, y por eso Ferrazzi insiste en construir una red generosa que te sostenga, mucho antes de necesitarla.

Así que no comas sola, amiga, pero elige tu mesa y cuida lo que sirves en ella. Y a todas las que hemos creído que construir una marca es mostrarlo todo, las invito a volver a la pregunta del inicio y responderla con honestidad: ¿Qué aporta a lo que estoy haciendo que me vean?

Jehymmys Sánchez Cala es abogada, especialista en pensiones y riesgos laborales, directora del área laboral y seguridad social – Correa de la Hoz y Co-founder MTM (Mujeres Transformando Mujeres)