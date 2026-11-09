¿Y si quien habla mal de ti termina siendo tu mejor amiga?

Que la gente hable mal de uno es un poco como la muerte. Todos sabemos que existe, que tarde o temprano nos tocará de cerca, pero no vivimos pensando en ella. Sabemos que no somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo, que tenemos defectos, cometemos errores y que, seguramente, en algún lugar, alguien puede estar diciendo algo desagradable sobre nosotros o sobre alguno de los que más queremos. Lo sabemos, lo aceptamos y, aun así, seguimos viviendo. Hasta que un día nos enteramos.

Y ahí probablemente cambia todo. Porque una cosa es saber que hablan mal de ti y otra muy distinta es escuchar exactamente lo que dijeron, descubrir quién lo dijo o, peor todavía, enterarte de que fue alguien a quien considerabas cercano. De repente aparecen preguntas que antes no te hacías: ¿Qué piensa realmente de mí? ¿Desde cuándo? ¿A quiénes más se lo habrá dicho? ¿Por qué no me lo dijo de frente? Y comienza una conversación imaginaria en la que preguntas, respondes, te defiendes, te indignas y hasta pronuncias discursos extraordinarios que probablemente jamás tendrás la oportunidad de decir.

Hay quienes aseguran que las críticas les resbalan, que no les importa lo que los demás piensen, que tienen la conciencia tranquila y que cada cual puede decir lo que quiera. Los admiro, aunque a veces sospecho que algunos exageran al afirmarlo. Yo trato de que no me importe, pero, sin lugar a dudas, dependiendo de quién venga, puede afectarme o no. No significa que viva pendiente de la aprobación ajena, pero tampoco voy a fingir una indiferencia que no siento. Descubrir que alguien habla mal de uno, sobre todo de las personas que queremos, es doloroso, independientemente de quién sea, de lo que diga o de cuánta razón tenga. La diferencia está en cuánto tiempo permitimos que esa incomodidad se quede a vivir con nosotros.

La psicología habla del sesgo de negatividad, una tendencia a darles más peso a las experiencias desagradables que a las positivas. Podemos recibir veinte elogios y pasar buena parte del día pensando en una sola crítica. No necesariamente porque seamos inseguros o vanidosos, sino porque nuestro cerebro está preparado para prestar especial atención a aquello que interpreta como una amenaza. Durante nuestra evolución, detectar el peligro fue fundamental para sobrevivir. El problema es que hoy nuestro cerebro puede reaccionar ante un comentario malintencionado, de esos que llamamos mala leche, como si se tratara de una amenaza mucho mayor de lo que realmente es.

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También he pensado que existen diferentes maneras de sufrir cuando alguien habla mal de nosotros o, sobre todo, cuando habla mal de alguna de las personas que queremos. Si quien critica tiene razón, aunque sea parcialmente, la incomodidad puede venir acompañada de algo difícil de reconocer: la vergüenza de ver expuesto un defecto, una equivocación o una actitud que preferiríamos no mirar de frente. Pero probablemente también sea una buena oportunidad para reflexionar. Si no tiene razón, aparecen la impotencia, las ganas desbordadas de aclararlo todo, de reprochar y, sobre todo, de enfurecerse.

En cualquiera de los dos casos existe una tentación enorme: picar el anzuelo de la mortificación, como dice mi papá. Volver a escuchar lo que dijeron, preguntar una y otra vez quién más lo oyó, buscar explicaciones, imaginar respuestas, revisar conversaciones anteriores y dedicarle horas a alguien que probablemente ni siquiera está pensando en ese momento en nosotros. Es una trampa extraordinaria. Una persona puede hablar mal de uno durante cinco minutos y uno puede pasar cinco días sufriendo por eso. Al final, el comentario termina ocupando en nuestra vida mucho más espacio del que ocupó en la vida de quien lo hizo. Es decir, quedarnos con el pecado y sin el género, como también dice mi papá.

Hay una expresión japonesa que me fascina: shōganai. Se utiliza para aceptar aquello que no podemos cambiar. No significa que todo nos dé igual, que debamos tolerar injusticias o quedarnos callados frente a una mentira que nos perjudica o un insulto contra alguien que realmente amamos. Significa reconocer cuándo una situación escapa de nuestro control y dejar de desperdiciar energía intentando modificarla. Podemos corregir un error, defender nuestro buen nombre o el de quienes queremos cuando sea necesario y conversar con alguien que nos importa si sabemos que dijo algo que nos duele. Lo que no podemos es administrar las opiniones ajenas, sobre todo de personas que ni siquiera tienen relación con nosotros. No existe una manera de vivir que garantice que nadie hablará mal de nosotros.

Pero hay otra idea que me parece interesante: las palabras que utilizamos para hablar de los demás también dicen algo sobre nosotros. A veces, detrás de una crítica destructiva, puede haber frustraciones, inseguridades, heridas o conflictos personales que desconocemos. No significa que toda persona que critique esté sufriendo ni que cualquier comentario negativo sea una proyección de sus propios problemas. Pero sí vale la pena recordar que uno da de lo que tiene adentro. Todos interpretamos a los demás a través de nuestras experiencias, emociones y prejuicios. En ocasiones, lo que alguien dice de nosotros revela tanto de su manera de mirar la vida como de aquello que pretende describir.

Últimamente he vuelto a pensar en todo esto porque, de vez en cuando, me entero de algún comentario desagradable. Afortunadamente, no sucede todos los días y tampoco espero hacer tantos méritos en la vida como para que haya gente dedicada a hablar mal de mí o de los míos. Sería agotador para ellos y también para mí. Pero cuando ocurre, intento recordar una historia que me enseñó que las opiniones no son definitivas.

Mi amiga Chili, a quien hoy considero mi hermana del alma, no siempre tuvo una buena opinión de mí. Es más, no le caía bien antes de que yo supiera de su existencia. Nos conocimos en el primer semestre de universidad, gracias a un trabajo académico. Ella es Londoño y yo Hoyos, y por una de esas coincidencias que terminan cambiándonos la vida, nos correspondió trabajar juntas. Cuando Chili descubrió quién era su compañera, ya sabía quién era yo y, francamente, no le hacía ninguna gracia. Yo, en cambio, no tenía la menor idea de quién era ella.

A veces pienso que aquella coincidencia fue uno de los golpes de suerte más milagrosos de mi vida. Todo comenzó con un trabajo universitario y terminó acercándonos de una manera que ninguna de las dos habría imaginado. Con el tiempo nos conocimos de verdad, nos volvimos amigas y hoy somos realmente hermanas. Nos queremos, nos acompañamos y hemos compartido una vida entera de experiencias. Lo cierto es que alguien que antes no me quería terminó convirtiéndose en una de las personas más importantes de mi vida.

También lo he visto en la política, un escenario en el que las diferencias suelen convertirse en enfrentamientos y las palabras pueden ser especialmente duras. Mi abuelo materno, el expresidente Julio César Turbay Ayala, tuvo contradictores que lo criticaron severamente y que, con el paso de los años, algunos terminaron convirtiéndose en defensores de su legado. Esa experiencia familiar también me ha enseñado que incluso las posiciones más contundentes pueden transformarse, que el tiempo cambia las perspectivas y que algunas personas terminan reconociendo cualidades que antes no estaban dispuestas a ver. No significa que las diferencias desaparezcan ni que todos debamos terminar pensando igual, sino que nadie debería creer que su opinión de hoy será necesariamente la misma de mañana.

Las personas no son necesariamente lo que otros cuentan de ellas, ni siquiera lo que nosotros mismos creemos saber. Las opiniones cambian, las circunstancias también y las relaciones pueden dar giros que jamás imaginamos. No significa que todos nuestros críticos terminarán siendo nuestros mejores amigos, ni mucho menos nuestros hermanos. Significa que las relaciones humanas son bastante más complejas que los juicios que hacemos sobre ellas.

Tal vez por eso trato, y subrayo la palabra trato, de no hablar mal de los demás. No porque pretenda parecerme a la Madre Teresa de Calcuta ni porque siempre consiga resistir la tentación de criticar a alguien. Lo hago, sobre todo, por mi salud mental. Hablar mal de una persona también nos mantiene atados a ella, nos obliga a alimentar resentimientos, repetir historias y sostener opiniones que quizá mañana ya no tengan sentido. Además, juzgamos con una facilidad sorprendente lo que conocemos muy poco. Vemos apenas la punta del iceberg y creemos saber la vida entera de otra persona. Ignoramos sus miedos, sus pérdidas y sus batallas. Recordemos que cada uno de nosotros está librando una batalla interna que los demás desconocen.

Eso no significa renunciar al criterio ni dejar de señalar conductas equivocadas. ¡Ni más faltaba! Hay comportamientos que merecen ser cuestionados, personas de las que es mejor tomar distancia y situaciones ante las cuales el silencio sería irresponsable. Pero una cosa es hablar de lo que alguien hizo, expresar que no estamos de acuerdo, y otra convertir un rumor, una diferencia personal o incluso la apariencia de alguien a quien ni siquiera conocemos en una sentencia sobre quién es. Podemos disentir sin destruir, señalar sin humillar y poner límites sin dedicar nuestra vida a desacreditar a los demás.

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Hay, además, una razón menos filosófica y bastante más práctica para cuidar nuestras palabras: uno nunca sabe las vueltas que da la vida. La persona de la que hoy tenemos ganas de hablar mal puede terminar siendo nuestra mejor amiga, nuestra aliada o, como me ocurrió a mí, nuestra hermana. Y entonces nos tocaría tragarnos cada palabra. Por eso prefiero ahorrarme, en la medida de lo posible, semejante indigestión.

Con los años he llegado a pensar que la madurez no consiste en conseguir que todo nos resbale ni en pretender que todo el mundo nos caiga bien. Consiste en aprender a distinguir qué merece nuestra atención y qué no. Si una crítica tiene algo de verdad, vale la pena escucharla y reflexionar sobre ella, aunque nos incomode. Si es falsa y produce daño, habrá momentos para aclararla o simplemente echarla al cajón del olvido y no darle más mente. Si viene de alguien que queremos, quizá merezca una conversación. Pero si solamente alimenta la rabia, la ansiedad y una necesidad imposible de agradarle a todo el mundo, lo más sensato puede ser dejarla pasar.

No siempre lo consigo. Hay comentarios que todavía recuerdo, que me duelen, me molestan y resuenan en mi alma, debo confesar. Personas que me decepcionaron y momentos en los que me sorprendo preparando mentalmente respuestas que nadie me ha pedido y que probablemente nadie va a escuchar. Entonces intento recordar a Chili, esa mujer que un día no me quería y que hoy es mi hermana del alma. Me recuerda que ni las opiniones son eternas ni las relaciones están escritas en piedra. También que vale la pena dejar abiertas algunas puertas, incluso cuando no tengamos la más mínima intención de cruzarlas.

Al final, no podemos impedir que hablen mal de nosotros ni de las personas que amamos. Tampoco podemos controlar lo que otros crean, vean, sientan o lleven dentro. Hay quienes dicen que uno da de lo que tiene adentro y quizá por eso convenga ser cuidadosos con aquello que decimos de los demás. Lo que sí podemos evitar es que una frase ajena se convierta en el centro de nuestras vidas. Porque mientras nosotros nos mortificamos por lo que alguien dijo, la vida sigue, suceden cosas maravillosas y, quién sabe, hasta podemos estar perdiéndonos la oportunidad de conocer mejor a alguien que todavía no sabemos cuánto vamos a querer y qué tan importante va a ser en nuestra vida.

Por eso, la próxima vez que te enteres de que alguien habla mal de ti o de alguien que amas, recuerda dos cosas: no tienes que convertirlo en tu enemigo y tampoco tienes que convertir sus palabras en tu problema. La vida da demasiadas vueltas como para andar dictando sentencias definitivas. Yo lo sé: alguien que antes no me quería hoy es mi hermana del alma.

María Carolina Hoyos Turbay, presidenta de la Fundación Solidaridad por Colombia.