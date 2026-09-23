El último acto de la maternidad

Hay una contradicción brutal en ser mamá: pasamos media vida preparando a nuestros hijos para que no nos necesiten y, cuando finalmente lo conseguimos, nos duele.
Nadie me había explicado eso.
Nos preparan para recibir a los hijos. Para el embarazo, el parto, la lactancia, el colegio, la adolescencia. Hay libros enteros sobre cómo criarlos. Pero casi nadie nos enseña a hacer algo igual de importante: cómo dejar de criarlos.
Y ese también es un aprendizaje.
Hace poco acompañé a uno de mis hijos en el comienzo de su vida adulta lejos de casa. Entre maletas, compras, recomendaciones y todas esas pequeñas cosas con las que una mamá intenta prolongar su utilidad, entendí que algo mucho más profundo estaba ocurriendo.
Mi hijo no estaba simplemente empezando una nueva etapa. Yo estaba terminando una. Y las dos cosas podían ser verdad al mismo tiempo.
Podía sentir un orgullo infinito por verlo construir su propia vida y, simultáneamente, sentir tristeza porque esa vida ya no me necesitaba de la misma manera.
Eso también es felicidad imperfecta.
La felicidad imperfecta no consiste en esperar a que todo esté exactamente como queremos para sentirnos felices. Consiste en aceptar que dos emociones aparentemente contradictorias pueden convivir: puedo estar feliz porque te vas y triste porque te vas.
No tengo que escoger.
Con los años he entendido que buena parte de nuestra vida consiste precisamente en aprender a habitar esas contradicciones.
Los hijos crecen, pero las madres también tenemos que crecer.
Y quizá nuestro crecimiento más difícil empieza cuando dejamos de ser indispensables.
Durante años, nuestra identidad se construye alrededor de hacer: alimentar, cuidar, llevar, traer, proteger, anticipar, resolver.
Somos una especie de centro de operaciones abierto veinticuatro horas.
Hasta que un día descubrimos que ese pequeño ser humano al que enseñamos a cruzar una calle puede cruzar un océano sin nosotros.
Y entonces aparece una tentación peligrosísima: confundir amor con necesidad.
Preguntar demasiado. Opinar demasiado. Resolver lo que ya pueden resolver. Evitarles errores que necesitan cometer. Seguir administrando una vida cuya administración ya no nos corresponde.
Lo hacemos desde el amor.
Pero el amor también puede invadir.
Y quizá una de las formas más difíciles de amar a un hijo adulto sea aceptar que su vida le pertenece.
En Felicidad imperfecta escribo mucho sobre la herencia invisible: aquello que transmitimos sin darnos cuenta. Nuestros hijos no solamente heredan nuestros valores. También pueden heredar nuestros miedos, nuestras ausencias y nuestra manera de relacionarnos con el control.
Por eso, soltarlos también es una decisión consciente.
No quiero que mis hijos carguen con la responsabilidad de hacerme feliz.
No quiero que tengan que escoger entre su libertad y mi tranquilidad.
No quiero convertir mi nostalgia en una deuda para ellos.
Quiero que sepan algo mucho más importante: pueden irse sin abandonarme.
Y yo puedo extrañarlos sin retenerlos.
Tal vez ahí comienza una nueva maternidad.
Una maternidad menos ejecutiva y más silenciosa. Ya no consiste en resolverles la vida, sino en convertirse en un lugar seguro dentro de ella.
Estar sin invadir.
Aconsejar cuando nos preguntan.
Callar algunas veces.
Confiar muchas más.
Y estar disponibles cuando la vida, inevitablemente, les duela.
Porque criar un hijo nunca fue construir una persona para nosotros. Fue acompañar la construcción de alguien que algún día tendría que pertenecerse a sí mismo.
Entonces entendí que el nido vacío está mal nombrado.
El nido no está vacío. El nido cumplió su propósito.
Y nosotros también tenemos derecho a volver a preguntarnos quiénes somos cuando ya no somos necesarios de la misma manera.
Tal vez esa sea una de las últimas grandes lecciones de la maternidad: descubrir que soltar no es perder.
Es graduarse.
Ellos de hijos.
Y nosotros, finalmente, de padres.
Porque el éxito de criar no es lograr que nuestros hijos nunca se vayan.
Es conseguir que puedan irse sin dejar de saber dónde está su casa.
María Carolina Hoyos Turbay, presidenta de la Fundación Solidaridad por Colombia.