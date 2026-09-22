¿Quién estará cuando el negocio ya no importe?

Vivimos aprendiendo a construir patrimonio. Nos enseñan a trabajar, ahorrar, invertir, crear empresa, adquirir activos y perseguir resultados. Aprendemos a leer balances financieros, medir indicadores y proyectar crecimiento. Sin embargo, pocas veces alguien nos invita a revisar otro balance que puede terminar siendo mucho más determinante: el de nuestras relaciones. Lo llamo capital relacional.
No es la cantidad de contactos guardados en el celular. Tampoco son los seguidores que acumulamos en redes sociales ni el número de personas que conocemos profesionalmente. Es ese patrimonio invisible que construimos con tiempo, confianza, reciprocidad, conversaciones y presencia, hay una pregunta que últimamente me acompaña:
Si mañana ocurriera algo que el dinero, el cargo o la empresa no pudieran solucionar, ¿a quién llamaría? Parece sencilla hasta que intentamos poner nombres. Sin embargo, existe otra todavía más incómoda: ¿Quién me llamaría a mí?
Estamos viviendo una gran paradoja. Nunca habíamos tenido tantas herramientas para comunicarnos y, al mismo tiempo, resulta cada vez más necesario hablar de soledad y desconexión. Podemos saber en segundos dónde está alguien, qué está haciendo, dónde viajó o qué acaba de lograr, sin tener la menor idea de cómo está realmente.
Confundimos estar comunicados con estar conectados.
También sucede en el mundo empresarial. Coleccionamos contactos, seguidores y reuniones. Preguntamos rápidamente “¿a qué te dedicas?” o “¿qué vendes?”, pero pocas veces llegamos a preguntas más importantes: ¿Quién eres?, ¿qué estás construyendo?, ¿qué te preocupa?, ¿cómo puedo ayudarte?
Las relaciones significativas necesitan algo que nuestra época parece empeñada en quitarnos, el tiempo.
Tiempo para escuchar. Para aparecer sin necesitar nada. Para cumplir la palabra. Para recomendar a alguien sin calcular inmediatamente qué recibiremos a cambio. Para llamar cuando no existe un negocio de por medio. Para estar.
Después de más de dos décadas como empresaria y de años dedicada profesionalmente a conectar personas, he aprendido algo: la confianza no se consigue en una conversación; se construye en pequeñas acciones repetidas en el tiempo.
Cada promesa cumplida deposita confianza. Cada llamada atendida, cada conexión genuina, cada vez que ayudamos sin esperar una recompensa inmediata, construimos capital relacional.
También podemos destruirlo.
Incumplir, utilizar a las personas, aparecer únicamente cuando necesitamos algo o recomendar a alguien en quien realmente no confiamos deteriora ese patrimonio. Por eso creo que la reputación es una de las monedas más valiosas de cualquier red humana.
Nuestro nombre puede llegar a una habitación antes que nosotros. Alguien puede mencionarnos, recomendarnos o abrirnos una puerta cuando ni siquiera sabemos que esa conversación está ocurriendo. Eso no se compra, se construye.
Recientemente, el libro Los siguientes, de Pedro Simón, volvió a poner frente a mí una realidad inevitable: mientras estamos ocupados construyendo carreras, empresas, proyectos y patrimonio, la vida sigue sucediendo.
Nuestros padres envejecen. Nuestros hijos crecen. Nuestros amigos atraviesan sus propias historias. Y nosotros también avanzamos.
Algún día todos seremos los siguientes.
Quizás por eso deberíamos preguntarnos con mayor frecuencia qué patrimonio estamos construyendo mientras perseguimos el otro.
No propongo dejar de perseguir resultados. Soy empresaria y creo profundamente en las metas, la disciplina, el trabajo y la acción. Propongo algo diferente: ampliar nuestra definición de éxito.
Una empresa puede cambiar. Un cargo termina. Los resultados fluctúan. El reconocimiento pasa. Pero las relaciones que hemos cuidado pueden acompañarnos durante todas esas transiciones.
Por eso creo profundamente en construir relaciones antes de necesitarlas: Llamar antes de necesitar, dar antes de pedir, escuchar antes de hablar, conocer antes de juzgar, ayudar antes de calcular.
Tal vez deberíamos revisar nuestro capital relacional con la misma disciplina con la que revisamos nuestras finanzas.
¿A quién estoy cuidando?, ¿quién me conoce realmente?, ¿para quién estoy presente?, ¿qué relaciones he descuidado por estar demasiado ocupada produciendo? Y, sobre todo: ¿En quién me estoy convirtiendo dentro de la vida de los demás?
Porque los negocios pueden ser consecuencia, pero la confianza es el activo. Y quizá, cuando todo lo demás deje de importar, descubramos que las relaciones eran nuestro verdadero patrimonio.
Sandra Alarcón, Directora Nacional de BNI Colombia. Experta en networking profesional y capital relacional.