“El 59% de las ejecutivas vive con estrés laboral crónico: ocho líderes cuentan cómo frenarlo”

El agotamiento se ha convertido en el costo silencioso de dirigir equipos, empresas y hogares al mismo tiempo. Muchas mujeres en cargos directivos aprendieron a funcionar desconectadas de sí mismas, hasta que el cuerpo les pasa la cuenta de cobro. Ocho mujeres líderes de sectores tan distintos como la cirugía plástica, la logística y la industria farmacéutica conversarán en torno a este diagnóstico en la octava entrega de Voces que transforman, la serie de charlas digitales del Círculo de Mujeres Semana Dinero.

Catalina Alzate, gerente de Desarrollo de Negocio de Category Expert en Prebel, abrirá la charla recordando que cuidar la salud dejó de ser un lujo para convertirse en una ventaja competitiva. Hablará del ejercicio, la alimentación y el descanso como los tres pilares de un líder capaz de tomar mejores decisiones. “Muchas personas creen que el agotamiento es el precio del éxito, pues yo pienso diferente”.

La cirujana plástica Greys Pérez, directora médica de Victoria Home Health and Spa, entregará siete hábitos para proteger la energía, entre ellos el acompañamiento médico preventivo y el descanso reparador. “El verdadero éxito consiste en alcanzar metas sin sacrificar tu salud, tu tranquilidad o tu bienestar. No se trata de eliminar el estrés, se trata de gestionarlo con inteligencia”.

Natalia Zuleta, directora de Mercadeo e Innovación del Gimnasio Fontana, hablará del equilibrio y el amor propio como las llaves del liderazgo femenino consciente, y citará un estudio de Deloitte según el cual más de la mitad de las mujeres líderes reportan agotamiento permanente. “Una mujer con amor propio aprende a poner límites sin culpa, entiende que cuidarse también es una forma de liderazgo, porque una líder agotada difícilmente sostiene equipos sanos”.

Angélica de la Peña, vicepresidenta comercial de Tractocar Logistics, propone su metodología S-E-R, basada en salud, enfoque y razón de ser. “Nadie lidera desde el cansancio. No hay nada más importante que agendar un espacio contigo mismo, con tu bienestar, por ti, por los tuyos y por lo que quieres dejar”.

Por su parte, Karen Giraldo, CEO de Mike Pizarro Plastic Surgery, explica que el 59 % de las mujeres en cargos ejecutivos y directivos en México sufre estrés laboral, según el estudio Radiografía de las Mujeres en el Trabajo 2024, de la firma Buk. “No es solamente tener un resultado, es sostenerlo. Mi bienestar no es un lujo, mi bienestar es mi estrategia”, resumió.

Además, María Camila Sánchez, de AstraZeneca, comentará cómo una hospitalización y un reclamo de su padre la llevaron a replantear prioridades. Compartirá su método ABC, agendar espacios no negociables, bloquear los momentos más productivos y cuidar relaciones que suman. “El bienestar es la plataforma en la que hoy debes pararte a liderar. Agendé tiempo con mi perro, para mi lectura, para mi ejercicio, eran mis tres no negociables. El bienestar es la plataforma en la que hoy debes pararte a liderar”.

Vanessa Daza, fundadora de Lead4W, señala que seis de cada diez mujeres líderes se sienten agotadas y aun así creen que no hacen suficiente. “El agotamiento no siempre es exceso de trabajo, muchas veces viene de un exceso de carga emocional. Salir de él no es hacer más, es recuperar nuestra energía y nuestra capacidad de liderar de forma sostenible”, además, hablará de la conciencia, la gestión de la energía y la recuperación intencional como claves para salir de ese ciclo.

Por último, Natalia Badillo, fundadora de PotensIA y de la agencia Seguros Abril, cerrará con cinco definiciones del bienestar y cinco acciones concretas, desde el orden en la alimentación hasta proteger las primeras horas del día. “El bienestar no se mide en calma, se mide en capacidad. El agotamiento más profundo no viene de trabajar mucho, viene de trabajar lejos de ti misma”.

La cita es este jueves 3 de septiembre, a las 5:00 p. m., en la octava entrega de Voces que transforman, que podrá seguirse a través de Semana.com y las cuentas oficiales de SEMANA en Facebook, X y YouTube, @RevistaSemana.