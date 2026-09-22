Visibles o invisibles: el precio de que te vaya bien

Hay una pregunta que pocos ejecutivos se atreven a formular en voz alta, aunque casi todos se la han hecho en privado: ¿conviene mostrar lo que hemos construido o es más prudente avanzar en silencio? La duda no nace de la modestia ni de la falsa humildad. Nace de la experiencia. De esa experiencia que enseña, a veces con dureza, que el éxito ajeno no siempre se celebra con la misma sinceridad con la que se aplaude.

Quien ha crecido en su carrera o ha logrado consolidar una empresa lo sabe. A medida que los resultados se hacen evidentes, cambia el tono de algunas conversaciones. Aparecen felicitaciones que suenan a trámite, silencios incómodos en reuniones gremiales, comentarios que mezclan admiración con reproche. Y lo más desconcertante: no siempre vienen de competidores o desconocidos, sino de colegas, amigos e incluso familiares. La envidia rara vez se presenta con su nombre; prefiere vestirse de ironía, de distancia o de una alegría que no alcanza a llegar a los ojos.

Frente a esto, la tentación de la invisibilidad es comprensible. Pasar desapercibido parece proteger. Sin embargo, conviene mirar el costo. En el mundo empresarial, lo que no se ve difícilmente se valora. La visibilidad abre puertas a alianzas, atrae talento, genera confianza en clientes e inversionistas y posiciona a las organizaciones en las conversaciones donde se toman decisiones. Esconder los logros por temor a la reacción ajena es, en el fondo, ceder a otros el control de nuestra propia narrativa.

La respuesta, creo, no está en elegir entre la vitrina y el anonimato, sino en aprender a administrar la exposición. Hay una diferencia sustancial entre mostrar resultados y exhibir privilegios. Lo primero comunica capacidad, trayectoria y propósito; lo segundo puede alimentar la comparación y generar resentimientos que nada aportan. El ejecutivo sensato comparte lo que construye, no lo que acumula. Habla de su equipo más que de sí mismo. Y entiende que la discreción no es ocultamiento, sino criterio.

Pero esta discusión tiene una segunda cara, más silenciosa y quizá más dolorosa.

El peso invisible de decidir

En la medida en que una empresa crece, también crece su generosidad intelectual. Se comparten ideas con colegas del sector, se explican estrategias a clientes como parte del servicio, se abren procesos a aliados en nombre de la colaboración. Es natural y, en muchos casos, necesario. El problema surge cuando, tiempo después, esas mismas ideas reaparecen convertidas en el proyecto de otro. Quien escuchó, aprendió y tomó nota decide emprender por su cuenta y lo hace sin una palabra, sin una llamada, sin un gesto de reconocimiento. Uno termina enterándose por terceros.

¿Es esto traición o simplemente así funcionan los negocios?

Seamos justos. La competencia es legítima. Nadie es dueño de una industria y el conocimiento, una vez compartido, pasa a formar parte del conocimiento de quien lo recibe. Que un colega, un antiguo colaborador o un cliente decida competir no es, en sí mismo, una falta. Es la dinámica natural de un mercado sano y hasta puede leerse como una señal de que lo que construimos tenía valor.

Lo que sí constituye una falta es la forma. La ruptura no está en el emprendimiento ajeno, sino en el silencio que lo acompaña. Hay una diferencia enorme entre quien dice “aprendí mucho a tu lado y quiero intentar mi propio camino” y quien desaparece para reaparecer en el mercado como si nada hubiera ocurrido. Lo primero es competencia; lo segundo es deslealtad. Los negocios pueden ser implacables, pero no están exentos de ética. La confianza, el activo más escaso en cualquier sector, se construye precisamente en esos momentos incómodos en los que se elige la transparencia sobre la conveniencia.

¿Qué hacer, entonces? Renunciar a compartir sería un error; las organizaciones que se cierran por miedo terminan aisladas y estancadas. Lo prudente es compartir con inteligencia: proteger lo esencial mediante acuerdos claros, cláusulas de confidencialidad y una propiedad intelectual bien definida, y reservar la información estratégica para quienes han demostrado, con hechos y no con palabras, que merecen esa confianza. Y, sobre todo, entender que la verdadera ventaja competitiva no está en una idea que otros pueden copiar, sino en la capacidad de seguir generando ideas nuevas.

Al final, ni la visibilidad es un error ni la generosidad es ingenuidad. Ambas son expresiones de un liderazgo seguro de sí mismo. La envidia y la deslealtad dicen más de quien las ejerce que de quien las padece. El reto está en no permitir que la reacción de unos pocos nos vuelva desconfiados con todos, ni que el temor a brillar nos lleve a apagarnos.

Porque quien construye con propósito no necesita esconderse. Solo necesita elegir mejor a quién le abre la puerta.

Luz Elena Kassab, CCO W&L Worldwide Trading SAS