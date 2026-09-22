Menos prisa, más propósito: longevidad empresarial

En el mundo empresarial moderno es común premiar el cansancio, el hacer por encima del ser. Si llegas primero a la oficina y te vas al final, si respondes correos a medianoche, si nunca tomas vacaciones completas, algo en nuestra cultura te aplaude. Como si el agotamiento fuera la prueba de tu compromiso con tu negocio y con el trabajo. Llevo años cuestionando esa idea y hoy, después de construir Padam durante ocho años y de acompañar a emprendedores de todo tipo como mentora, estoy convencida de que es una de las mentiras más costosas que nos hemos creído.

Queremos vivir más años. Pero pocas veces nos preguntamos si queremos vivir mejor los años que tengamos, con salud, con energía y con la claridad suficiente para disfrutar lo que construimos. La longevidad no debería ser solo una meta biológica. Debería ser un propósito que empieza por cómo decidimos trabajar hoy.

Lo he visto de cerca, en mí misma y en quienes mentoreo. Personas brillantes, capaces, que confunden el sacrificio con el compromiso y que terminan construyendo empresas exitosas a costa de su propia salud. Duermen mal, comen corriendo, posponen chequeos médicos y llevan la ansiedad como si fuera parte del cargo.

El alto rendimiento no nace del exceso. Nace del equilibrio sostenido. Esta frase la repito constantemente porque va en contra de todo lo que el mundo empresarial nos enseñó. Nos vendieron la idea de que rendir más significa dar más de nosotros mismos, sin límite, sin pausa. Pero el cuerpo y la mente no funcionan así. Lo que realmente sostiene un alto desempeño en el tiempo es el descanso, una alimentación adecuada y la salud emocional, no el sacrificio constante.

El liderazgo tampoco es presencia infinita. Es prioridad, claridad y constancia. Durante mucho tiempo pensé que liderar significaba estar disponible siempre, resolverlo todo, no soltar el control. Hoy sé que liderar bien es justo lo contrario: saber qué es prioritario y qué no, tener claridad sobre hacia dónde vas y sostener ese rumbo con constancia, no con urgencia permanente.

Bienestar inalcanzable

También aprendí esto a partir del fracaso, algo que ya he contado en estas letras. El fracaso no se da por falta de esfuerzo. Se da por hacer los esfuerzos equivocados. Viví una quiebra trabajando con la misma intensidad con la que hoy aprendí que no debo hacerlo. El esfuerzo nunca fue el problema. El problema era no saber en qué dirección poner ese esfuerzo y no escuchar las señales que mi cuerpo y mi negocio me estaban dando.

Si sientes que ya llegaste al límite, estas son algunas prácticas que me han funcionado y que también les enseño a quienes mentoreo:

Revisa tus indicadores de salud con la misma disciplina que tus indicadores financieros.

Protege tus horas de sueño como protegerías una reunión importante.

Muévete antes de abrir el computador, no después de agotarte.

Come pensando en tu bioquímica, no en tu agenda.

Aprende a delegar lo que no te corresponde sostener por tu cuenta.

Agenda tiempo de descanso real en el calendario, no solo vacaciones simbólicas una vez al año.

Rodéate de mentores y pares que te sostengan, no que compitan contigo.

Aprende a decir que no, sin culpa, a todo lo que no esté alineado con tu propósito.

Hoy construyo Padam de una manera distinta. Protejo mis horas de sueño, muevo el cuerpo todos los días y delego lo que no me corresponde sostener sola, porque una empresa sostenible no puede construirse a costa de quien la lidera.

Si lideras un negocio y llegaste hasta aquí leyendo, te dejo una invitación: revisa tu semana con honestidad. ¿Cuántas de tus horas están dedicadas a construir tu negocio y cuántas a sostener tu propia salud? Si la balanza está completamente inclinada hacia un lado, no estás construyendo algo sostenible. Estás acumulando una deuda que, tarde o temprano, tu cuerpo va a cobrar.

La longevidad con propósito empieza ahí, en decidir que tu salud no es un premio que te ganas después de tener éxito. Es la base sobre la que ese éxito se sostiene en el tiempo. Menos prisa, más propósito no es una frase bonita. Es una estrategia de negocio.

Viviana Echeverri, Health Coach, fundadora y CEO de Padam Bienestar