El niño que llega al jardín no llega solo

Cada mañana, cuando un niño cruza la puerta de un jardín infantil, parece que solamente llega un pequeño con su maleta, su juguete favorito y, algunas veces, un abrazo apretado de mamá, papá o de quien lo acompaña.

Pero la realidad es otra: ese niño nunca llega solo.

Llega con su familia, con sus rutinas, sus palabras, sus miedos, sus costumbres, sus límites y también con las maneras en que ha aprendido a relacionarse con los demás. Llega con lo que ha vivido y con aquello que todavía no sabe cómo expresar.

Y sé esto no solamente desde mi experiencia como gerente de un jardín infantil. También lo sé desde el lugar más personal que existe: ser mamá.

Soy mamá de dos niños, uno de siete años y otro de dos, y tenerlos en etapas tan diferentes me ha permitido vivir de cerca las distintas emociones que acompañan la crianza. Sé lo que significa entregar a un hijo en manos de otras personas y esperar, con el corazón en la mano, que allí lo cuiden, lo comprendan y aporten a su proceso de desarrollo.

También conozco esa culpa que muchas veces aparece cuando una madre o un padre deja a su hijo en el jardín y se pregunta si estará bien, si lo extrañará, si necesitaba quedarse en casa o si habría podido hacer algo diferente.

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Con el tiempo, he entendido que criar también significa aprender a darles espacio para crecer. Nuestros hijos necesitan construir nuevos vínculos, desarrollar su autonomía y descubrir otros escenarios en los que puedan sentirse seguros. Al mismo tiempo, nosotros, como padres, necesitamos aprender a confiar en quienes hemos elegido para acompañarlos durante una parte de ese camino.

Quienes trabajamos en primera infancia lo vemos todos los días.

Hay niños que llegan tranquilos porque han tenido una mañana organizada; otros llegan con sueño, con hambre o después de una discusión en casa. Hay quienes entran felices y seguros, mientras otros necesitan unos minutos más para separarse de sus padres.

Detrás de cada comportamiento existe una historia que merece ser comprendida antes de ser juzgada.

Precisamente por eso, con el paso del tiempo, he comprendido que trabajar en un jardín infantil no significa únicamente educar niños. Significa también acompañar familias.

A veces, el jardín termina convirtiéndose, sin proponérselo, en una especie de escuela para padres. No porque quienes trabajamos allí tengamos todas las respuestas, sino porque muchas familias necesitan un lugar donde puedan preguntar, expresar sus preocupaciones y encontrar orientación sin sentirse señaladas.

Una madre puede llegar preocupada porque su hijo no quiere separarse de ella. Un padre puede preguntarse cómo establecer límites sin convertirse en una figura autoritaria. Una familia puede reconocer que en casa las pantallas están ocupando más tiempo del que quisiera.

En esos momentos, más que respuestas perfectas, muchas veces necesitan sentirse acompañados.

Porque criar no viene con un manual.

Cada familia tiene sus circunstancias, sus desafíos y sus propias formas de construir vínculos. Por eso, el papel del jardín no debería ser decirle a una familia cómo debe criar, sino ayudarla a observar, comprender y encontrar herramientas que favorezcan el desarrollo integral de su hijo.

La alianza entre familia y jardín es fundamental. Cuando ambos se contradicen permanentemente, el niño recibe mensajes diferentes y el proceso puede volverse más difícil. En cambio, cuando existe comunicación, confianza y objetivos compartidos, el acompañamiento se fortalece.

Y hay algo que considero esencial: los padres también están aprendiendo.

Estamos acostumbrados a pensar que los adultos enseñan y los niños aprenden. Sin embargo, la crianza es un proceso de aprendizaje mutuo. Los hijos nos enseñan paciencia, nos confrontan con nuestras propias emociones y nos obligan a preguntarnos si estamos educando desde el miedo, desde la culpa, desde la repetición de lo que vivimos o desde aquello que realmente queremos transmitir.

Por eso, acompañar a una familia también es una forma de proteger a la infancia.

Desde mi experiencia en educación inicial, he aprendido que detrás de un niño que llora, grita, muerde, se niega o se frustra no siempre existe un «problema de conducta». Muchas veces hay una emoción que todavía no sabe manejar, una necesidad que no ha logrado expresar, un cambio propio de su proceso de desarrollo o, incluso, un adulto que también necesita herramientas para comprender lo que está ocurriendo.

Y es justamente aquí donde aparece una palabra que para mí es fundamental: confianza.

Para una familia, dejar a su hijo en un jardín infantil implica un acto enorme de confianza. Significa entregar lo más valioso que tiene a otras personas y esperar que, durante esas horas, sea cuidado, respetado, escuchado y acompañado.

Esa confianza no se exige. Se construye.

Se construye cada mañana, en la forma en que recibimos a un niño que llega llorando; en la manera en que escuchamos a una madre preocupada; en la comunicación que tenemos con una familia cuando algo no sale como esperábamos; en la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos.

Porque educar en primera infancia no consiste solamente en enseñarles a los niños. También consiste en ayudar a sus familias a sentir que, aunque durante algunas horas no puedan estar a su lado, no están solos en el maravilloso y desafiante camino de criarlos.

La primera infancia nos recuerda algo profundamente humano: para educar a un niño no basta con enseñarle. También tenemos que rodearlo de adultos dispuestos a aprender.

El jardín infantil no reemplaza a la familia, y la familia no reemplaza al jardín. Cada uno tiene un papel diferente, pero ambos pueden encontrarse en un mismo propósito: que ese niño pueda crecer sintiéndose seguro, amado, escuchado y capaz.

Porque cuando un niño entra al jardín, no entra solamente una historia.

Entra una familia.

Y cuando somos capaces de comprenderlo así, dejamos de preguntarnos únicamente qué necesita aprender ese niño y comenzamos a preguntarnos qué podemos hacer, juntos, para ayudarlo a crecer.

María del Mar Torres Triana, gerente y propietaria de la sede de Dreams Kindergarten