Sin tapujos: mujer responde a las críticas por tener 13 hijos de 8 padres distintos

El número de hijos es una decisión personal y relativa a cada familia que, además, está sujeta a múltiples factores. Por ejemplo, entre ellos está si hacer crecer el hogar es o no una prioridad, la situación económica (que no necesariamente es un condicionante), tradiciones y en algunos casos lugares donde suele ser mayor o menor la natalidad.

En Estados Unidos una mujer se viralizó por la forma ‘puntual’ en la que respondió a quienes la cuestionan no solo por tener 13 hijos, según ella, de distintos papás sino también por alardear de ello en las redes sociales. La norteamericana Maggie aparece en TikTok como @maggiesmuffinss y tiene más de 221.000 seguidores y su actividad en esa red la registra con más de cinco millones de ‘me gusta’.

Una de sus más recientes publicaciones (que supera los dos millones de visualizaciones) la dedicó a responder a las críticas. Con baile y el apoyo de su familia solamente se limitó a comentar: “Quiero decir, ¿y qué?”, al destacar que la mayoría de sus hijos eran de diferente padre.

“¿Cómo no te vuelves loca?”

Inicialmente, sale Maggie y eventualmente va apareciendo en el video su descendencia: algunos integrantes de la misma, exhibiendo fajos de billetes. En la mayoría de sus publicaciones no faltan sus hijos en diferentes actividades, a veces en la casa y otras en planes de esparcimiento.

Para algunos internautas es inquietante el número de hijos e incluso han comparado sus casos, en los que dos menores les es más que suficiente. “Tantos adolescentes, ¡Dios mío! ¿cómo no te vuelves loca? Yo con 2 ya lo estoy. Linda y divertida familia, quiéranse mucho siempre”, dijo una usuaria.

Pese a las críticas por la cantidad de adolescentes, otros internautas la apoyan (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / Hinterhaus Productions

“Eso es una locura”, “Tiene 13 hijos y está regia aún, felicidades por su familia”, “Me muero con todos esos adolescentes”, “Por favor, ya es necesario el control de natalidad para todo el planeta”, “Impuesto sobre la renta, manutención infantil, cupones de alimentos, ¡tiene su propia empresa!”, se lee entre los comentarios.

Increíble: hombre tiene 102 hijos

El nombre de Musa Hasahya Kesera no pasa desapercibido en Uganda, pues su historia ha trascendido al tener 102 hijos, de los que admite solo recordar el nombre de algunos. La familia no solo ha crecido en número sino también en las dificultades para solventar las necesidades básicas, a las que se suman 12 esposas.

“Ya he aprendido de mi actitud irresponsable, de haber tenido tantos hijos de los que no puedo ocuparme”, reconoció en su momento. “Con mi débil salud y menos de una hectárea de tierra para una familia tan grande, dos de mis esposas se han ido porque no podía satisfacerlas en lo más esencial como la comida, la educación o la ropa”, añadió.

En su familia, el ugandés tiene más de 500 nietos. - Foto: AFP / BADRU KATUMBA

Hasahya Kesera contrajo matrimonio por primera vez en 1972 cuando tenía 17 años y un año después nació su primogénito. El hombre ugandés contó que su familia era escasa en número (solo eran dos hermanos) y le aconsejaron aumentar la descendencia para incrementar el patrimonio; pero ahora es una decisión que lo hace cuestionarse.

La cantidad de integrantes deriva en que los problemas en el hogar no pasen desapercibidos; es por ello que una vez al mes se organiza una reunión para intentar llegar a acuerdos. A veces suele olvidar el nombre de algunas esposas y se convierte en una ‘cadena’ cuando estas le recuerdan cómo se llaman sus hijos.

Le cuesta recordar el nombre de sus propios hijos. - Foto: AFP / BADRU KATUMBA

Zabina, la tercera pareja, dijo que la situación de precariedad está en un nivel en el que solo pueden comer una vez al día o si la jornada es ‘buena’, dos. Ella dice ahora que si hubiera sabido que Musa Hasahya Kesera tenía más mujeres, nunca se hubiera comprometido con él.