Modelo de OnlyFans desata críticas al cuestionar a las mujeres en licencia de maternidad. ¿Qué fue lo que dijo?

Según la modelo escocesa, quien volvió a trabajar tras solo cinco días de haber dado a luz, “ser madre no tiene que dominar tu vida”.

Jaelyn Cox, una modelo de la plataforma Onlyfans, ha generado polémica en el Reino Unido por sus más recientes comentarios sobre la maternidad y la licencia que toman las mujeres justo después de dar a luz a sus hijos.

Residente en Glasgow, ciudad en las Tierras Bajas de Escocia, Cox tuvo a su segundo hijo en febrero y, como cualquier madre responsable, quiere darles a sus niños el apoyo y dinero que requieran para salir adelante.

Según el Daily Mail, Jaelyn es bailarina y estaba haciendo todo lo posible por regresar al trabajo después de su reciente parto, pues sus labores en el club Seventh Heaven le han generado ingresos de hasta 800 libras esterlinas, lo que equivale a 4.600.000 de pesos colombianos, por día, aproximadamente.

“Ser madre no tiene que dominar tu vida”, dijo la modelo, quien volvió a trabajar solo cinco días después de haber dado a luz.

En una entrevista para The Sun, la modelo recalcó que “todos los niños necesitan una madre feliz y tener un descanso de sus hijos es algo bueno”, pese a haber pensado que su primer embarazo le afectaría negativamente su potencial de ingresos.

En medio de la pandemia, que dejó sin empleo a miles de personas en el mundo, Jaelyn quiso complementar sus ingresos como bailarina uniéndose al servicio de suscripción de contenido OnlyFans. En efecto, el confinamiento le ayudó y pudo incrementar sus finanzas.

Incluso, como lo cuenta la misma Jaelyn en entrevista con The Sun, pensó que el embarazo haría que sus ingresos se redujeran, pero pasó todo lo contrario: sus fans le pedían fotografías de su barriga y eso llamó la atención de muchos seguidores de sus redes sociales.

De las múltiples recomendaciones que da la modelo después de haber dado a luz es la de continuar con la rutina en el gimnasio: “Creo que ir al gimnasio la segunda semana y hacer dieta es imprescindible después de dar a luz”, y agregó a The Sun que es importante “también para que su relación comience a verse bien nuevamente para su pareja”.

Jaelyn arremetió contra algunas mamás que se toman todo el tiempo de la licencia de maternidad y aseguró que “son vagas y buscan una excusa”, “sentarse en la casa y dejar que ‘ser madre’ se apodere de su vida solo las deprimirá”, dijo.

Según Daily Mail, la mujer escocesa recibió muchas críticas por la forma en que criaba a sus hijos y llevaba su vida como madre, a lo que respondió que no le avergüenza su trabajo y por el contrario elogia la flexibilidad que ahora tiene como madre trabajadora y responsable trabajando desde casa.

“Creo que es importante volver a tu antigua vida y volver a la rutina laboral”, dijo la modelo, que ha instado a otras mamás a dedicarse a sus hijos, pero no dejar a un lado su empleo. En su caso, en contra de los deseos de su novio, volvió directamente a su trabajo y no se arrepiente.

Hombres que son papás con vientres alquilados ahora tienen derecho a licencia de maternidad

Un vacío en las leyes no les permitía a los hombres que quisieron hacerse padres, sin necesidad de tener una pareja, acceder al beneficio para el acompañamiento del recién nacido, como ocurre con las madres y su licencia de maternidad. Así, en estos casos de paternidad in vitro, su único padre no podía estar con su hijo en licencia, sino que tenía que asumir el tiempo que contempla la ley para licencias de paternidad, es decir, 14 días.

No obstante, esta realidad dio un giro con una decisión de la Corte Constitucional de Colombia, con ponencia de la magistrada Cristina Pardo, quien decidió otorgarle a un padre de familia el beneficio que contempla la licencia de maternidad de cuatro meses y medio. El motivo es claro: ese es un tiempo que se da no por incapacidad, sino para apoyar el vínculo con el bebé cuando es recién nacido.

El papá de la bebé, un docente universitario, reclamaba que le dieran este beneficio, que a la larga es para la menor de edad y así lo entendió la Corte al señalar que: “Es posible extender los beneficios de la licencia de maternidad al accionante, quien se encuentra en una situación asimilable a la que está contemplada en la ley para los padres adoptivos o biológicos que han debido asumir el cuidado de sus hijos en soledad, bien sea porque no tienen cónyuge o compañera permanente, o porque no cuentan con el apoyo de la madre a causa de muerte, enfermedad o abandono”.

Sin embargo, la decisión deja en claro que no se trata de una omisión de parte de la EPS o una violación de los derechos de padre, pues simplemente las normas actuales no dejan claro qué hacer en estos casos.

“La negativa de la EPS de conceder la licencia de paternidad no fue caprichosa, sino que obedeció a la aplicación de las reglas vigentes que regulan los supuestos en que es dable extender la licencia de maternidad”, explicó el Alto Tribunal.