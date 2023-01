La modelo de OnlyFans que insulta a sus seguidores y gana millones por hacerlo

- Foto: NurPhoto via Getty Images

- Foto: NurPhoto via Getty Images

En medio de la crisis económica que se empezó a vivir en el mundo con la llegada de la pandemia del coronavirus, la plataforma de OnlyFans se convirtió en todo un fenómeno al que empezaron a acudir cientos de personas, entre ellas algunas figuras públicas, porque encontraron en esta un modelo de negocio bastante atractivo no solo para cubrir sus necesidades básicas, sino para aumentar sus ingresos de una forma que jamás se imaginaron.

De hecho, hubo a quienes les cambió la vida por completo, como le sucedió a Melanie Collett, la modelo originaria de Escocia que comenzó a ganar millonadas por cumplir con un particular fetiche que le piden insistentemente sus seguidores; que los trate mal.

Aunque a muchos les parezca curioso, raro y hasta absurdo, esta joven de apenas 21 años de edad ha causado tanto furor en la plataforma por su ruda manera de tratar a sus suscriptores con fuertes insultos, que se encuentra en la lista de mujeres más buscadas.

Su nombre es Melanie Collett - Foto: Instagram @melaniecollettx

Sus ganancias son tan buenas que en diferentes entrevistas ha confesado que decidió dejar atrás su puesto de trabajo en McDonald’s para enfocarse por completo en esta industria de contenido explícito que le ayuda a ganar mucho más dinero de lo que algún día llegó a pensar.

La mujer no perdió la oportunidad de incrementar sus ingresos con tantas peticiones de usuarios que desean que los insulte. De hecho, también ha revelado que ha conseguido hasta una suma de aproximadamente ocho millones de pesos colombianos en un día por cumplir lo que le piden sus seguidores.

Por otro lado, ha mencionado que la mayoría de consumidores de este contenido son hombres que siguen al club de fútbol escoses Celtic. “Recibo las solicitudes más locas de los fanáticos del Celtic, especialmente muchas de dominación”.

Como cualquier otra creadora de contenido de esta plataforma, Melanie Collet está deleitando constantemente a sus fans con provocativas e insinuantes fotografías con poca ropa, pero sus mayores ganancias están en los audios y videos que graba a sus más fieles admiradores que le piden que los insulte a su manera, un contenido mucho más personalizado.

“No solo atrae a los fanáticos de los Rangers, sino también a los fanáticos del Celtic porque siento que piensan que es un poco arriesgado e incorrecto en cierto modo, y es por eso que les gusta”, expresó la mujer a The Sun.

OnlyFans: ellas son las colombianas más populares de la plataforma, ¿quién cobra más?

Mediante OnlyFans, plataforma que nació en Londres y se esparció a lo largo y ancho de internet, varias mujeres han adquirido cuantiosas sumas de dinero. Esto porque para poder verlas se necesita pagar y el cobro es en dólares.

Antes de dar a conocer quiénes son las colombianas que más prosperidad han encontrado en OnlyFans, es necesario decir que dicha plataforma nació con el objetivo de que artistas pudieran compartir contenido exclusivo, por ejemplo, de conciertos en vivo, pero las modelos y algunas actrices porno encontraron en ella la solución ideal para contribuir a sus finanzas.

En ese orden de ideas, en Colombia son varias las reconocidas famosas que migraron a OnlyFans y actualmente son las más cotizadas.

Aida Cortés

Esta joven influenciadora nació en Santander. En un principio, trabajó como modelo webcam y lo mantenía en secreto mientras estaba en la universidad, pero luego se difundió su contenido y se dedicó por completo al campo de la creación audiovisual para adultos.

Cortés migró a OnlyFans y su cartera da cuenta de ello, ya que puede acumular un ponderado de 40 millones de pesos mensuales. Para poder disfrutar de sus fotos y videos, el usuario debe consignar 14,5 dólares (68.000 pesos en billetes colombianos).

La joven decidió crear una cuenta en la popular plataforma - Foto: Tomada de redes sociales

Aura Cristina Geithner

Muchos de los seguidores de la actriz de 55 años quedaron anonadados al saber que esta mujer de la farándula nacional pasó de la televisión a OnlyFans. No obstante, eso no quiere decir que su vida artística no continúe; de hecho, en una oportunidad la figura pública confesó que con lo que gana en dicha plataforma puede costear parte de su carrera musical.

Para varios usuarios, Geithner es de las colombianas que se mantienen intactas a pesar del paso de los años. Así las cosas, para poder disfrutar del contenido de esta influyente dama y escucharla hablar sin escrúpulos, los internautas deben pagar 15,99 dólares al mes (75.000 pesos colombianos).

Esperanza Gómez

En esta lista no puede faltar la popular actriz de cine para adultos, con proyección internacional, Esperanza Gómez. Hace poco, la también modelo de 48 años estuvo en entrevista con Vicky en Semana y reveló que si bien el incremento del precio del dólar afecta a todos los colombianos, a ella le conviene por su trabajo en OnlyFans.

Cabe recordar que Gómez ha tenido pleitos con las políticas de Instagram, razón por la que le han cerrado sus cuentas. No obstante, con o sin esta red social, en la plataforma inglesa la caldense cobra al mes por sus fotos y videos 10 dólares (17.000 pesos en Colombia).