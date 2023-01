Sara Uribe reveló cuáles son sus condiciones para tener OnlyFans

Sara Uribe se ubicó como una de las creadoras de contenido más comentadas de las redes sociales, debido a los detalles de su vida personal que salieron a la luz, los trabajos que realizó en los medios y la participación que tuvo en Protagonistas de Nuestra Tele 2012, donde quedó como ganadora.

Con el paso del tiempo, se abrió camino entre los usuarios de las plataformas digitales, quienes no dudaron en apoyarla, respaldarla y criticarla, insinuando que debería de abrir una cuenta en OnlyFans por los contenidos sensuales que subió hasta el momento. La paisa quedó como blanco de ofensas, elogios y aplausos por los proyectos que emprendió, destacando sus negocios y participación en otros realities como Survivor, la isla de los famosos.

Sara Uribe se convirtió en una creadora de contenido bastante reconocida en Colombia. Foto: Instagram @sara_uribe - Foto: Foto: Instagram @sara_uribe

No obstante, uno de los focos de atención de los fanáticos de Sara Uribe son las dinámicas de preguntas y respuestas que suele realizar en su cuenta oficial de Instagram. En estas actividades compartió detalles de su vida, de su intimidad y de los trabajos que aparecen en su trayectoria como influencer, llegando también a resolver inquietudes sobre cuáles serían las condiciones para abrir un perfil en la plataforma Onlyfans.

De acuerdo con lo que quedó registrado, Sara Uribe aprovechó para responder una interrogante relacionada con este espacio, donde los creadores de contenido venden sus videos o fotos subidos de tono. La antioqueña se tomó con gracia la pregunta, por lo que quiso nombrar a una colega y compañera de reality, ubicándola como ‘una de las condiciones’ para incursionar en esta clase de trabajos.

“¿Abrirás OnlyFans?”, preguntó una persona en la casilla.

Sara Uribe señaló que una de las condiciones para abrir y crear una cuenta en este espacio sería si lo hace con Marcela Reyes, reconocida DJ de guaracha. La exprotagonista aseguró que todo dependía de la respuesta de la artista, o sino no existiría posibilidad de algo aparte.

“La estoy pensando, pero solo sí Marcela Reyes se anima y lo hacemos juntas”, dijo la paisa, mencionando a su compañera de reality.

La presentadora de entretenimiento no confirmó si la respuesta iba en serio o si solo se trataba de una broma con el comentado tema de OnlyFans, donde ya triunfó Aura Cristina Geithner con sus publicaciones.

La paisa es una de las competidoras de Survivor, el nuevo reality del Canal RCN. Foto: Instagram @sara_uribe. - Foto: Foto: Instagram @sara_uribe.

Sara Uribe se confesó y reveló el apoyo que recibió de Fredy Guarín para poder estar en ‘La isla de los famosos’

Semanas atrás, la antioqueña dialogó con el Canal RCN y comentó de las expectativas que tenía con respecto a este proyecto. La modelo se sinceró sobre su preparación, la resistencia que estaba adquiriendo y el camino que quería llevar a lo largo de la competencia.

Una de las confesiones que hizo Sara Uribe estaba relacionada con su hijo, Jacobo Guarín, ya que este era el detalle más difícil tras aceptar la invitación al formato. La presentadora de entretenimiento reveló que lo más complicado era dejar a su pequeño niño.

Sara Uribe - Foto: Instagram @sara_uribe

“Mi hijo está consciente de que es mi equipo, entonces así lo he venido criando. Me dice: ‘Dale, mamá, entonces vamos a trabajar y quiero una casa más grande’”, relató la paisa, mencionando un poco de lo que conversó con el menor una vez decidió emprender este reto.

No obstante, Sara Uribe se sinceró y afirmó que Fredy Guarín le colaboró también para que se hiciera realidad esta propuesta, ya que le ayudaría con lo necesario para el cuidado de su hijo. El exfutbolista se quedaría con el pequeño Jacobo durante el tiempo que ella participara en el reality y así estaría en buenas manos.

“El papá de mi hijo (Fredy Guarín) me dijo que me ayudaba con él, que sigue siendo pues la familia que compone mi núcleo familiar”, apuntó, agregando lo que también le dijo su representante: “Mi mánager me dijo que estaba loca, pero que me apoyaba con toda”.

Sara Uribe y Fredy Guarín - Foto: Instagram

Para finalizar esta intervención, Sara Uribe afirmó que iría a La isla de los famosos para disfrutar plenamente de todo, mostrarse tal cual es y destapar lo que carga en el interior, más allá de un físico.

“No sé, voy a entrar a vivir, a disfrutar, a vivir experiencias sin filtro, a experiencias sin maquillaje… a que ustedes vean una realidad, que vean un cuerpo perfecto porque mi cuerpo es perfecto y todos los que van a ir son perfectos, con celulitis, con gorditos, sin gorditos, flaquitas, hermosas, sin maquillaje, sin nada que nos adorne, solo nuestra presencia. Yo creo que va a ser una experiencia muy sanadora para mí y para las personas que se conecten conmigo”, mencionó.