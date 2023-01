Sara Uribe muestra “el barrio” para responderle a un seguidor imprudente

La presentadora paisa Sara Uribe siempre se ha mostrado transparente ante toda su audiencia, bien sea los que no pierden detalle sobre su vida a través de la pantalla chica o quienes la siguen en las redes sociales, donde siempre habla de todos los proyectos en los que está involucrada o también algunos apartes de su cotidianidad.

Durante sus distintas apariciones en redes, siempre procura mostrar el orgullo que siente de pertenecer a la cultura paisa.

Precisamente, este fue uno de los puntos que uno de sus seguidores abordó con ella, y no de la mejor forma. }

Todo se dio en una dinámica de preguntas que realizó la presentadora a través de sus historias de Instagram, donde les permitió a sus más de 6.8 millones de seguidores que la interrogaran sobre todo: su profesión, sus trucos de belleza e incluso sobre su pasada relación amorosa con el futbolista Freddy Guarín, que supuestamente empezó cuando el deportista aún sostenía un largo matrimonio con la modelo y empresaria Andreína Fiallo, madre de sus dos primeros hijos.

La presentadora aprovecha cualquier oportunidad para conversar con sus seguidores. Foto: Instagram @sara_uribe. - Foto: Foto: Instagram @sara_uribe.

Sara respondió todo tipo de preguntas con mucha sinceridad y serenidad. Sin embargo, hubo una en especial que le generó mucha inquietud a la también modelo, que además se le midió a participar en La Isla de los Famosos de RCN, pues se centraba específicamente en sus orígenes.

Cabe recordar que Sara nació en Andes, Antioquia, y a sus tres años fue llevada a Medellín, donde creció, estudió e inició su carrera en los medios, para luego saltar al reality Protagonistas de Novela, donde adquirió fama nacional y se convirtió en uno de los rostros más famosos de la televisión colombiana.

Sara nunca ha renegado de su origen “pueblerino”. Todo lo contrario: se siente orgullosa de venir de las montañas antioqueñas.

Por eso, decidió responderle a este hater de la forma más rara, divertida y contestataria posible. Dicho cibernauta le atinó a decir: “¿Por qué no te has vuelto más refinada después de tantos años de ser figura pública?”, asunto que Uribe respondió con un video de ella tirada en el piso haciendo muecas de no entender la pregunta mientras se quita un zapato de una forma muy particular.

Abajo del video se puede leer la respuesta directa de la paisa: “parce, pues porque no. Uno no puede esconder nada y yo soy lo que soy”. Con esta frase Uribe dejó claro que no va a dejar su esencia por preceptos sociales que se le añaden a personas de la farándula, que en algún momento solo hacían parte de las élites del país, sin embargo, hoy la historia es diferente.

Esta reacción de la presentadora, compilada por cuentas de Instagram como Rastreando Famosos, generó diferentes opiniones entre los cibernautas.

Muchos no dudaron en dejar su mensaje en la sección de comentarios frente a la forma de comportarse de la paisa: “Cuando uno es de barrio siempre se le sale el barrio, y no está mal, muchas mujeres de barrio somos felices y progresamos igual”; “Ella es lo que es... AUTÉNTICA, sin etiquetas...👏”, “Dios mío Sara le ha cambiado mucho la cara”; “Que horror uno ser famoso, tener que seguir los estigmas de los demás, para que no sufran tanto y sean felices”; “La gente sí es charra, ¿es que por ser figura pública tiene que ser perfecta? No, ellos también son personas del común y corriente”; “Ay no, cómo se ve de cambiada... Parece otra”; “Es muy normal, por qué sufren omeeee”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales.

Sara está muy orgullosa de ser antioqueña y no se lo niega a nadie. Foto: Instagram @sara_uribe. - Foto: Foto: Instagram @sara_uribe.

Por el momento, Sara está muy enfocada en su participación en el nuevo reality del Canal RCN Survivor, la Isla de los Famosos, donde no hace las veces de presentadora, sino como competidora, aguantando todos los obstáculos que tienen que sobrellevar los famosos que como ella quieren llevarse el premio mayor.