Sara Uribe se confesó y reveló el apoyo que recibió de Fredy Guarín para poder estar en ‘La isla de los famosos’

El próximo 23 de enero, el Canal RCN le dará la bienvenida al esperado reality Survivor, la isla de los famosos, donde habrá una variedad de celebridades de los medios y las redes sociales, luchando por quedarse con el premio mayor. Cada uno se dará la oportunidad de enfrentar sus miedos, exponiéndose a pruebas y retos inesperados.

Entre la lista de famosos que decidió decir que sí a esta competencia se ubicó Sara Uribe, reconocida presentadora y ex Protagonista de Nuestra Tele 2012, quien no lo dudó y quiso darse la oportunidad de atravesar toda clase de experiencias. La paisa le apostó a esta historia, buscando sanar y recolectar nuevas anécdotas que le aportaran a su presente.

La presentadora comenzó el nuevo año creando contenido para redes sociales. - Foto: Instagram: @sara_uribe

A unos días del estreno oficial, la antioqueña dialogó con el Canal RCN y comentó de las expectativas que tenía con respecto a este proyecto. La modelo se sinceró sobre su preparación, la resistencia que estaba adquiriendo y el camino que quería llevar a lo largo de la competencia.

Una de las confesiones que hizo Sara Uribe estaba relacionada con su hijo, Jacobo Guarín, ya que este era el detalle más difícil tras aceptar la invitación al formato. La presentadora de entretenimiento reveló que lo más complicado era dejar a su pequeño niño.

“Mi hijo está consciente de que es mi equipo, entonces así lo he venido criando. Me dice: ‘Dale, mamá, entonces vamos a trabajar y quiero una casa más grande’”, relató la paisa, mencionando un poco de lo que conversó con el menor una vez decidió emprender este reto.

No obstante, Sara Uribe se sinceró y afirmó que Fredy Guarín le colaboró también para que se hiciera realidad esta propuesta, ya que le ayudaría con lo necesario para el cuidado de su hijo. El exfutbolista se quedaría con el pequeño Jacobo durante el tiempo que ella participara en el reality y así estaría en buenas manos.

“El papá de mi hijo (Fredy Guarín) me dijo que me ayudaba con él, que sigue siendo pues la familia que compone mi núcleo familiar”, apuntó, agregando lo que también le dijo su representante: “Mi mánager me dijo que estaba loca, pero que me apoyaba con toda”.

Sara Uribe y Fredy Guarín - Foto: Instagram

Para finalizar esta intervención, Sara Uribe afirmó que iría a La isla de los famosos para disfrutar plenamente de todo, mostrarse tal cual es y destapar lo que carga en el interior, más allá de un físico.

“No sé, voy a entrar a vivir, a disfrutar, a vivir experiencias sin filtro, a experiencias sin maquillaje… a que ustedes vean una realidad, que vean un cuerpo perfecto porque mi cuerpo es perfecto y todos los que van a ir son perfectos, con celulitis, con gorditos, sin gorditos, flaquitas, hermosas, sin maquillaje, sin nada que nos adorne, solo nuestra presencia. Yo creo que va a ser una experiencia muy sanadora para mí y para las personas que se conecten conmigo”, mencionó.

Sara Uribe, criticada por llorar al ver el video de Paula Durán, la colombiana con cáncer terminal en Estados Unidos

A Sara Uribe le llovieron críticas la tarde de este 20 de enero, luego de que comentara la tristeza que le generó ver un video de Paula Durán, la colombiana con cáncer terminal en los Estados Unidos a la que sus padres pudieron ver solo hasta hoy, luego de que una aerolínea les donara los tiquetes y la Embajada de Estados Unidos les otorgara la visa humanitaria.

Sergio Vega compartió tierno video después de que su esposa Paula Durán salió del hospital - Foto: Instagram: Sergio Vega

En una historia en Instagram, la presentadora de televisión se grabó mientras estaba en la cama, llorando, por el sentimiento que le dejó haberse informado sobre Paula Durán. Lágrima en ojo, afirmó que la gente debería estar agradecida por el solo hecho de existir.

“¡Qué pereza, me puse a ver ese video de Paula y de la familia, de la chica que tiene cáncer y, mari**, uno tan malagradecido en la vida a veces. Qué enfermedades tan peyes, cómo nos arrebata la vida. Solo quería comentarlo y ya”, dijo Sara Uribe.

Cuentas de Instagram dedicadas a seguirle la pista a los famosos, como Rechismes, hicieron eco del video de Uribe, pero los comentarios no fueron los mejores. La mayoría coincidió en que no le veía sentido a que la también modelo se grabara llorando.

“Y entonces, luego coges el celular y ‘lloremos un poquito más y mostremos que tenemos corazón, que somos nobles’. Y generó dinero a la vez por mi humildad y supuesta sencillez”, dijo un seguidor de la cuenta Rechismes.

Entretanto, otro comentó: “Uy no, mujer, por Dios. ¿Pereza? Pereza es exponerse así de ridículo en redes sociales, es obvio que a todos nos afecta ese caso tan fuerte. Ese y muchos más que pasan a diario en Colombia. Pero ya coger el celular a grabarse y exponerse por dar lora, uy no, coja oficio”.