¿Y esta rosa? Sara Uribe hace tremenda confesión con ‘La Rosa de Guadalupe’

Media Latinoamérica sabe muy bien de qué se trata el programa La Rosa de Guadalupe y, por lo menos, un capítulo sí se ha visto, pues es uno de los programas más famosos en muchos países de habla hispana.

Todo, por sus historias de vivencias cotidianas y problemáticas actuales que se resuelven gracias a la intersección de la Virgen de Guadalupe, patrona de México, país creador del show.

Aunque a veces las historias son un poco forzadas y muy dramáticas en comparación con cómo se presentan en la realidad; igualmente, el formato genera una conexión muy fuerte con su público, mayoritariamente mayor.

Eso no exime que las nuevas generaciones y las personas jóvenes también sepan de dicha producción y, aunque no sean fieles a sus capítulos, sí la referencien a través de memes y chistes para explicar lo absurdo de la realidad.

Sara Uribe siempre destaca por su buen humor y su picardía paisa. - Foto: Instagram @sara_uribe

Una de ellas fue la presentadora Sara Uribe, quien puso a todos sus seguidores a reír a carcajadas con un meme en el que ella misma se pone de protagonista y confiesa que falta muy poco para que veamos todas sus vivencias a través del formato de la “morenita de Guadalupe”.

“Estoy así de vender la historia de mi vida a La Rosa de Guadalupe”, se lee en el meme donde la paisa aparece haciendo una señal de una distancia muy corta entre sus dedos, lo que deja claro que no falta nada para que empiecen las negociaciones con la productora del show.

Obviamente, todo esto se trata solamente de generar risas en Instagram y muchas cuentas han replicado la historia para divertir a sus seguidores, como el perfil Rastreando famosos, en cuyo post se pueden leer comentarios de los cibernautas como:

“😂 la vería 😂”; “Porque vas de milagro en milagro o desgracia en desgracia 😂”; “Con ese libreto jaja de pura novela de Gustavo Bolívar 😂”; “Muñeca, escribamos un libro juntas 😂🙌”; “😍ella me cae súper !!”; “😂 la mia también califica” (sic), entre otros.

Sara Uribe es una de las presentadoras del nuevo reality del Canal RCN, Survivor. - Foto: instagram @sarauribe

Por otro lado, hubo algunos cibernautas que aprovecharon el “papayazo” de Uribe para criticarle algunas decisiones que ha tomado en su vida, como la relación que tuvo con el futbolista Freddy Guarín, con el que tuvo un hijo: Jacobo.

“Tenía mi trabajo y me dejé deslumbrar por un famoso jugador, no sabía que era casado y que tenía hijos, lo dejé todo por él”; “¿Pero la versión original o la que ella va a inventar? 😂”; “Mejor una novela, la Engañada. Jajajaja, según ella”; “Será así 🤏🏽 de llamar la atención porque ya no pega por ningún lado 😂”; “sí, para saber si la novia del guaro era verdad que tenía su marido, le pegó el cuerno, salió preñada y no sabía de cuál de los dos era la hija, que chismosa soy😂😂😂😂” (sic), son algunas de las críticas a Sara por su meme.

Sara Uribe muestra su celulitis

Son varias las razones por las que la modelo recibe críticas, como sus relaciones amorosas o sus publicaciones en redes sociales, pero entre las más comentadas está su aspecto físico. Aunque, actualmente, para muchos de sus seguidores, Uribe tiene un cuerpo ideal, la famosa comentó en sus redes sociales la necesidad del amor propio. Precisamente, le dio sentido a sus palabras y dio su primer mensaje en 2023, con una video en el que no ocultó sus pensamientos.

En las últimas horas, la multifacética mujer subió un fragmento a Instagram, donde acumula más seis millones y medio de seguidores, en el que lanzó una propuesta de conversación, la cual llamó como “A solas con Sara”. Asimismo, en el pie de foto del video, la antioqueña escribió: “Un cuerpo Perfecto ♥️ ¿Cómo es tu cuerpo perfecto? El mío es con estrías, celulitis y unos gorditos. ¿El tuyo?”.

La presentadora primero habló sobre los cuerpos 90-60-90 y luego relató la manera como ella concibe hoy en día su “cuerpo perfecto”, hizo énfasis en la necesidad de estar con salud, detalló algunas partes de su cuerpo y los cambios que llegaron con el paso de los años.

Sara Uribe y su hijo Jacobo siempre se muestran muy tiernos en las redes sociales de la paisa. - Foto: Captura de pantalla Instagram @sara_uribe

“Mi cuerpo perfecto de ahora está lejos de ser el cuerpo perfecto que quería hace cinco años. Mi cuerpo perfecto es este con el gordito que no he podido bajar, con mi celulitis en los muslos, con mis estrías en los senos, sin cuadritos en el abdomen... Aún así chicas, tengo mi cuerpo perfecto siendo el más imperfecto”, agregó la modelo a su motivador discurso.