Sara Uribe compartió una tierna foto con su hijo que generó varias reacciones

Sara Uribe es reconocida en el país tras su paso por uno de los realities más vistos por los colombianos y que es transmitido por el canal RCN, Protagonistas de Novela. Tras su paso por el programa, la antioqueña se ha dedicado a su rol como madre, luego de tener un hijo producto de la relación que tuvo con el jugador de fútbol profesional Freddy Guarín, pero también tiene varios emprendimientos y sigue incursionando en el mundo de la moda como modelo.

La empresaria por medio de su cuenta personal en Instagram suele mostrar con frecuencia a su hijo y comparte con sus seguidores todos los planes que acostumbra a hacer con el pequeño. Además, ha recordado que su hijo se ha convertido en su motor de vida.

Por medio de una de sus historias compartidas en su cuenta de Instagram, la mujer expresó toda la ternura y amor que siente por su hijo. En la foto se puede ver a Sara acostada en una cama, en compañía de su hijo, mientras este duerme, la modelo cierra sus ojos y le da un tierno beso en la cabeza a su hijo.

Sara Uribe y su hijo Jacobo - Foto: Captura de pantalla Instagram @sara_uribe

Cabe mencionar, que la mujer será una de las participantes de la nueva edición de Survivor La Isla de los Famosos; es por esto, que recientemente Sara relató lo difícil que fue separarse de su hijo cuando dieron inicio a las grabaciones del reality.

“Lo más duro de irme para @survivorlaisla fue despedirme de mi niño. En el aeropuerto, no quería una despedida efusiva con muchas personas. Me fui rápido y evitando el dolor que iba a sentir al viajar y no saber absolutamente nada de él”.

Sara Uribe habló sobre qué pasó con el hombre con el que se besó en un bar: “Me da pena”

La ganadora de Protagonistas de nuestra tele 2012 en su cuenta personal de Instagram cuenta con una comunidad de más de 6,8 millones de seguidores, quienes permanecen atentos a todos los detalles que involucran a la empresaria.

La vida sentimental de la presentadora ha sido objeto de interés entre sus fanáticos. Su última relación conocida fue con Freddy Guarín, el padre de su hijo Jacobo. Sin embargo, desde entonces no ha hecho público otro amorío.

Hace un par de meses, los reflectores volvieron a apuntar hacia Sara Uribe por un video que se volvió viral en redes sociales. En las imágenes se observa cómo la modelo besa apasionadamente a un misterioso hombre en medio de una fiesta.

Si bien la identidad del hombre que protagoniza el video junto a Sara Uribe sigue siendo desconocida, algunos usuarios auguraron una eventual nueva historia de amor para la modelo. “Bueno, ya era hora. Me alegra”; “me encanta”; “qué bueno, ya estaba preocupada por ella porque no conseguía novio”; “Déjenla en paz, todos merecemos felicidad”; “Ella es hermosa”; “Que sea feliz”; “Se lo merece, se ven muy bien. Qué ricooo”, fueron algunos de los comentarios que hicieron los internautas.

Ante la oleada de reacciones que tuvo el video en su momento, Sara Uribe se pronunció a través de su cuenta de Instagram y dijo: “Si me preguntan, yo digo que era un besito muy rico. Tan envidiosos ustedes, hace rato, no besábamos. Además, lindo pa’ linda, ya qué”.

No obstante, aunque en ese instante, Sara Uribe no reveló la identidad del hombre con quien protagonizó el apasionado beso, varios seguidores permanecieron a la expectativa por el desenlace de la historia que según la modelo no paso más allá del beso.

“No, porque uno ni siquiera lo ha conocido. Uno le da un besito y ya ustedes lo boletean, y se espantan. ¿Entonces? No me dejan ni tener intimidad. Si ustedes me dejaran besarlo, al otro día conocerlo y no lo espantan de la manera en que lo hicieron, pues hasta uno se atreve a besarse al que le gusta. Pero ya después de esa boleteada que me pegaron con ese muchacho, ya que voy a volver a buscarlo. Ya me da pena”.