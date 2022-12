Sara Uribe está ‘entusada’: confesó a sus seguidores que se siente confundida, incluso les pidió consejos

Si alguno está experimentando el sentimiento de tusa sin razón alguna, dado que no hay nadie que le robe la calma, seguramente está en la misma situación que la presentadora de televisión Sara Uribe.

La ganadora de Protagonistas de nuestra tele 2012 les confesó a sus 6,8 millones de seguidores en Instagram que se siente ‘entusada’, pese a que no le gusta nadie. Durante una grabación de una campaña para el 2023, de la que no dio detalles, afirmó que está confundida y trató de explicar por qué.

“Resulta que yo tengo en este momento una tusa multirracial, multicultural, no sé. O sea, tengo una confusión… porque no tengo por quién tener tusa, o sea no me gusta nadie, no estoy enamorada de nadie, no extraño a nadie, que quede claro”, afirmó la también modelo.

Instantes después afirmó que una amiga suya, con la que estuvo durante la grabación de la campaña, la cuestionó por no prestarle atención a nadie. “Ella me dice: ‘Marica, usted también, en qué momento va a conocer a alguien’”, comentó, mientras volteó a ver a su acompañante.

Sara Uribe, expareja de Freddy Guarín, incluso planteó los escenarios en que se podría enamorar: durante una sesión de fotos, mientras viaja en Uber o durante su estancia en un hotel.

“Yo no sé, yo no sé en qué momento voy a conocer a alguien. Aquí en la sesión de fotos, al señor de los cables: hola mor, ¿no tiene una cintica doble faz para que me ponga? Termino a las 9:00 de la noche la sesión de fotos y entonces, con el señor del Uber: hola, mor, ahí tenés mi número, llamame. Ah, ya sé, en el hotel, mientras me llevan las maletas: hola, mor, quédate un ratico. ¿En qué momento te voy a conocer?”, comentó.

Ya luego, la empresaria Sara Uribe compartió otras historias en las que se ve a quienes al parecer son parte de su equipo de trabajo burlándose de ella. “Vea las otras, dizque cómo he visto el ganado. No, y que por qué no me abro a nuevas expectativas”, comentó.

Para cerrar el tema, incluso les pidió a sus seguidores que le recomendaran algunas apps para conocer gente y les pidió que en el momento en que salga con alguien a una discoteca, por ejemplo, no la boleteen en redes sociales para que su pretendiente no se asuste.

Descartó prótesis en sus glúteos

No es la primera vez que Sara Uribe habla sin tapujos con sus seguidores, a quienes incluso les cuenta qué cirugías tiene y qué partes de su cuerpo son naturales, como ocurrió días atrás.

“Hoy subí esta historia y he recibido mensajes preguntándome que si tengo prótesis en la nalga. Y no. No tengo. Mi nalga es mía. Cuando hablé de prótesis me refería a prótesis mamarias, porque yo sí tengo implantes en los senos”, respondió la también presentadora de televisión.

Según ella, está feliz con sus prótesis, en especial porque no ha tenido complicaciones en salud por cuenta de ellas, de ahí que no tenga contemplado retirarlas.

“El síndrome de Asia (que era la pregunta que me estaban haciendo) es una patología que está acompañada por muchos síntomas corporales y emocionales, y se cree que es por las prótesis mamarias. Yo no he sentido nada raro por ahora y sigo con mis senos igualitos, con prótesis y estoy feliz. Me encantan”, agregó.

En cuanto al síndrome de Asia al que hizo alusión Sara Uribe, es considerado “un grupo de enfermedades mediadas por una reacción inmunológica secundaria a la exposición a adyuvantes, generando múltiples síntomas, los cuales remiten posteriormente al retiro del agente causal”, de acuerdo con un artículo científico publicado por la Revista Colombiana de Cirugía Plásticas y Reconstructiva.