Sara Uribe desmiente que tenga prótesis en sus glúteos, pero confiesa dónde sí tiene retoques

La modelo Sara Uribe dio a conocer que no tiene implantes en su cola, inquietud que a lo mejor rondaba en la cabeza de sus 6,8 millones de seguidores en Instagram. Por el contrario, reconoció que sí tiene implantes en otras partes de su cuerpo. ¿Por qué lo hizo?

Todo comenzó cuando un fanático de la ganadora de Protagonistas de nuestra tele 2012 le preguntó si había tenido síntomas del síndrome de Asia por sus implantes, a lo que ella respondió: “No tengo ni biopolímeros ni síntomas por mis prótesis. Amo mis prótesis y no me las quitaría a no ser que fuera estrictamente necesario”.

Fue esa respuesta, en una historia en Instagram, la razón por la que algunos preguntaron si tenía prótesis en la cola, dado que no lo aclaró. Pues bien, con otra historia entre emojis de risa, respondió cuál es su situación con los implantes.

“Hoy subí esta historia y he recibido mensajes preguntándome que si tengo prótesis en la nalga. Y no. No tengo. Mi nalga es mía. Cuando hablé de prótesis me refería a prótesis mamarias, porque yo sí tengo implantes en los senos”, respondió la también presentadora de televisión.

Según ella, está feliz con sus prótesis, en especial porque no ha tenido complicaciones en salud por cuenta de ellas, de ahí que no tenga contemplado retirarlas.

“El síndrome de Asia (que era la pregunta que me estaban haciendo) es una patología que está acompañada por muchos síntomas corporales y emocionales y se cree que es por las prótesis mamarias. Yo no he sentido nada raro por ahora y sigo con mis senos igualitos, con prótesis y estoy feliz. Me encantan”, agregó.

En cuanto al síndrome de Asia al que hizo alusión Sara Uribe, es considerado “como un grupo de enfermedades mediadas por una reacción inmunológica secundaria a la exposición a adyuvantes, generando múltiples síntomas, los cuales remiten posteriormente al retiro del agente causal”, de acuerdo con un artículo científico publicado por la Revista Colombiana de Cirugía Plásticas y Reconstructiva.

La revista en mención afirma que este síndrome es producido, al parecer, por una sustancia extraña en el organismo, aunque no se ha comprobado que obedezca específicamente a la silicona utilizada en las prótesis mamarias.

La historia publicada por Sara Uribe, de la que hizo eco la cuenta en Instagram Rastreando Famosos, tuvo comentarios tanto a favor como en contra. Muestra de ellos son: “Totalmente de acuerdo, yo estoy feliz con mis prótesis mamarias, no todas tienen la misma reacción” y “todas dicen lo mismo, pero la realidad es que todas son operadas”.

¿Volvería Sara Uribe con Freddy Guarín?

El lunes festivo del 7 de noviembre, Sara Uribe ya había resuelto algunas preguntas de sus seguidores, algunas de ellas relacionadas con su vida amorosa tras el fin de su relación sentimental con el exfutbolista Freddy Guarín.

“¿Saben qué? No me gusta nadie, no estoy enamorada de nadie, de nadie. Por primera vez en mi vida, me voy ‘libre de equipaje’. Me voy, tan libre… que… estoy tan preparada para llenarme de cosas. Ayer fue un día tan decisivo en mi vida, que puse tantos límites. Agradecí tanto, con tanto amor…”, dijo Uribe en medio de algunos tragos.

“Por ahora, me estoy tomando una cervecita, amor. Yo no creo que nos dé ya… ¿Ya, ya, ya?”, respondió.