Video | “Parezco una vaca”: Mary Méndez se descachó con el autobronceador y así le quedó la piel

A través de su perfil oficial de Instagram, la presentadora Mary Méndez compartió con sus más de 1,3 millones de seguidores una inesperada situación que la puso a pensar de cara a las vacaciones.

Y es que, según anticipó la famosa, los próximos días prevé estar en un ambiento playero. En consecuencia, sus outfits elegidos para despedir el 2022 y recibir el 2023 estarán principalmente compuestos por trajes de baño.

Sin embargo, Mary Méndez sorprendió a sus seguidores en redes sociales con una inesperada revelación. “(...) A ninguno de nosotros nos mandaron sin talento al mundo. Todos y cada uno de nosotros tiene un talento, nadie nació sin talento, y yo creo que la labor de uno es descubrir ese talento para honrar al universo o a Dios con el talento que a uno le dio”, dijo la presentadora mientras compartía una reflexión con sus fans.

En seguida, su relato tomó un giro inesperado: “yo, por ejemplo, no tengo talento para echarme autobronceador (risas)”.

Mary Méndez comenzó a bromear al respecto y les enseñó a sus seguidores cómo quedó su brazo luego de haberse aplicado autobronceador. El problema fue que, al parecer, no lo esparció de manera uniforme, dejando zonas donde el producto no actuó.

“Me acabo de dar cuenta porque me quité un vestido que era manga larga (...). No puedo creer esto, es de lo más orgánico que he hecho alguna vez en la vida. ¿Y ahora yo qué hago con esto? (...). Ay, Mary Méndez, ¿tú por qué eres así?”, continuó entre risas la popular presentadora.

Luego de ese particular paréntesis, la presentadora retomó la reflexión que venía haciendo sobre los talentos: “Cuando uno hace lo que ama, se es una persona feliz; y cuando una persona es feliz, uno es un buen ser humano para el resto de la humanidad”.

Finalmente, Mary Méndez continuó bromeando con el aspecto que quedó en su brazo. “Por favor, apiádense de mí. O sea, yo voy para clima caliente, yo voy para fiesta, yo voy vestido de baño. ¿Cómo me voy a presentar así? (risas). Parezco una vaca Holstein, así toda manchada. Bueno, qué carajo”, concluyó.

Mary Méndez se destapó y reveló por qué está soltera

Una de las presentadoras que suele aparecer en la programación de los fines de semana del canal Caracol La Red es Mary Méndez, a quien se le conoce por su singular tono de voz y la forma en la que expresa y cuenta las noticias del entretenimiento y la farándula.

Recientemente, Mary ha llamado la atención de los internautas por unas historias que publicó en su cuenta personal de Instagram, luego de que abriera su corazón y decidiera contar la razón por la cual aún no ha decidido tener pareja.

“Mi vida privada es muy privada (…) Muchos me dicen que si no me siento sola, que cómo hago para lidiar con la soledad, porque yo soy una mujer que vive sola desde hace mucho tiempo; me divorcié hace seis años y no he tenido parejas relevantes en mi vida ni que hayan marcado mi vida ni nada, un par de personas con las que salí y ya, pero yo nunca en mi vida me he sentido sola. Yo soy feliz cuando por fin puedo estar en mi soledad”, aseguró la presentadora del programa de entretenimiento en su video.

También agregó que uno de los motivos por los cuales no ha tenido pareja es porque, según ella, “hoy en día no es fácil”, pues quiere una persona que tenga definida su vida. “Yo quiero tener una pareja, pero una persona ya con la vida completamente clara y definida, que sepa exactamente qué es lo que quiere y que vayamos juntos para el mismo camino. Y eso hoy en día no es fácil y yo no busco tampoco, cero, no me interesa, prefiero pasar mis momentos haciendo mis cosas en mi soledad y haciendo mi trabajo. Yo no soy del tipo de mujeres que anda saliendo de cita en cita ni de andar probando uno y otro hombre”, señaló.

“Me da pereza invertirle mi tiempo a cualquiera, me da una mamera, sobre todo cuando sé que eso no va para ningún lado. Sé que hay muchos hombres y mujeres que estamos sin pareja y muchos lo padecen y otros lo disfrutamos, y yo creo que eso va en la personalidad, yo toda mi vida he sido así”, concluyó, dejando claro que aunque se siente bien estando sola, no se cierra a la posibilidad de tener una relación sentimental.