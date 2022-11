Mary Méndez rompió el silencio y habló de su reemplazo en ‘La Red’; no se guardó nada

Mary Méndez, una de las presentadoras más cotizadas de Colombia, reapareció esta semana en sus redes sociales luego de que varios televidentes preguntaron por su ausencia en las últimas emisiones de La Red (Caracol Televisión).

Ante la cantidad de mensajes que recibió, la samaria rompió el silencio y explicó en su cuenta personal de Instagram que se encuentra de vacaciones. Asimismo, indicó que próximamente regresará al programa de chismes.

“Llevo dos semanas de vacaciones, porque solamente fueron dos semanas, y la cantidad de mensajes que he recibido es una cosa que digo: ‘¿por qué son tan lindos?’. Todo eso me llena el alma”, señaló inicialmente.

La comunicadora, de igual manera, aprovechó el momento para hablar sobre Daniela Galvis, la presentadora que la está reemplazando en la producción de Caracol Televisión, y pidió mucho respeto para ella.

“Resulta que a esta ‘pelada’ que me está reemplazando, yo no la conozco y la están tratando mal, cuando lo único que está haciendo es su trabajo. Me parece ‘barro’ leer comentarios despectivos hacia ella porque no tiene la culpa y no la pueden comparar conmigo”, agregó Méndez.

Luego, precisó: “Así como a mí no me pueden comparar con nadie. Yo entiendo su amor y lo abrazo, pero no puedo con esos mensajes en contra de una ‘pelada’ que lo único que está haciendo es su trabajo y que se sienta allí con esa manada de lobos. ¿Ustedes saben lo qué es sentarse en esa silla? Se necesitan huevos”.

La samaria reiteró finalmente en su cuenta de Instagram que no le gustan ese tipo de comentarios ofensivos y les pidió a todos sus fanáticos no seguir atacando a la joven locutora.

Cabe recordar que Daniela Galvis participó el año pasado en la segunda temporada de La reina del Flow, y en la actualidad hace parte del equipo periodístico de La Kalle (emisora musical de Blu Radio).

Pese a que casi no habla de esos temas en las redes sociales, muchos seguidores le preguntaron a Méndez hace unas semanas cómo se encontraba anímicamente y si quería hablar sobre su gata Frida Soofía, puesto que ya había pasado un tiempo desde que compartió la noticia de su muerte.

Frente a la lluvia de comentarios que le llegaron, la presentadora de Caracol Televisión no se guardó nada y reveló que su mascota había fallecido recientemente. Además, le dedicó unas emotivas palabras.

“Gracias por su interés, por saber de mi princesa. No siento ni sentí en ese momento las ganas de compartir con nadie el inmenso dolor que me causó su partida. La dejé ir con mi amor infinito hacia ella, para que pudiera ser libre de sufrimiento. Hace casi dos meses no la puedo tener físicamente, pero vive y vivirá en mi alma por siempre. Te amo, hijita mía”. sentenció la samaria.

La reconocida empresaria recibió finalmente decenas de mensajes de apoyo por parte de sus fanáticos, a quienes les agradeció una vez más por estar pendiente de ella durante las últimas semanas.