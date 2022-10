Mary Méndez contó cómo le fue en México; se sinceró sobre el proceso para entrar al país

Mary Méndez se robó las miradas de miles de sus fieles seguidores de las plataformas digitales con su trabajo en los medios nacionales, destacando el rol que posee en La Red, uno de los programas de entretenimiento más comentados de la televisión. La famosa cautivó con su estilo y su talento frente a las cámaras, despertando reacciones en fanáticos y curiosos de distintos escenarios virtuales.

Poco a poco la empresaria llamó la atención de sus fieles seguidores de las redes sociales con contenidos relacionados con su trabajo, sus proyectos personales y algunos detalles de su vida privada, lejos de los set de grabación. La samaria compartió imágenes y videos de sus planes, sus rutinas diarias y algunos viajes que emprendió, dentro y fuera del país.

Recientemente, la colombiana desató una ola de mensajes en su cuenta oficial de Instagram, luego de regresar de un descanso que se tomó en México, donde disfrutó del clima y de las atenciones que prestaban distintos lugares. Pese a que muchos curiosos la felicitaron por este tiempo de relajación que llevó a cabo, otros quisieron indagar y preguntarle sobre su proceso para entrar al país azteca, teniendo en cuenta los casos de algunos colombianos que han sido devueltos por las autoridades.

Ante las constantes preguntas que recibió, Mary Méndez decidió pronunciarse al respecto sobre su experiencia y sincerarse sobre cómo le fue queriendo entrar a México. La presentadora de entretenimiento compartió un video en el que relató cómo pasó todo y si se enfrentó a algún lío con las autoridades.

“Bueno, les cuento. El tema de la entrada a México que todo el mundo me lo está preguntando. Yo lo sé porque en los últimos días en Colombia eso ha sido la noticia y sé de muchos casos muy feos que pasaron al ingreso del país”, dijo la samaria para iniciar el contenido, grabado desde el interior de su auto.

“Les voy a decir cómo me fue a mí: a mí me fue divinamente. No por suerte, no por casualidad, no porque soy Mary Méndez, porque allá nadie me conoce, ya los veo diciendo eso: ‘Es que eres Mary Méndez’, o sea, no. Por el hecho de que yo me encargué de llevar absolutamente todos los papeles que ellos piden”, puntualizó.

Mary fue clara en que todo salió bien con su ingreso al país, ya que siguió al pie de la letra las indicaciones que había en la página de migración México. La empresaria aprovechó para revelar cuáles papeles y documentos le pidieron, señalando que al reunirlos todos no tuvo inconvenientes con su viaje.

“Piden reserva de hotel, tiquetes de ida y regreso, carta de invitación, extractos bancarios, los papeles de mi empresa y llevé seguro médico, mi carnet de mi seguro médico. Todo. Yo me metí a la página de migración México, me di cuenta de qué era exactamente lo que pedían y, obviamente, lo llevé, así me lo pidieran o no me lo pidieran, pero me pidieron todos y cada uno de ellos”, comentó sobre el proceso que llevó.

“Afortunadamente tuve cómo demostrar que iba de turismo y que simplemente quería conocer su hermoso país. Desde mi punto de vista fueron muy queridos conmigo, me atendió una chica en inmigración, una chica muy querida. No tengo ni siquiera por qué hablar o decir de la atención en México porque ya es mundialmente conocido, es como un activo que tienen ellos de que, al turismo en los hoteles, y en cualquier lugar, le dan prioridad y se nota a leguas”, agregó.

Para finalizar sus declaraciones, Mary Méndez apuntó que volvería muy feliz a visitar México, pues quedó contenta con la atención y los gestos que tuvieron los habitantes del territorio en cada momento de su descanso.

“La atención es impecable, impecable. Entonces, desde mi punto de vista, me fue divinamente y volvería mil veces más a México”, concluyó.