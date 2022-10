La trágica historia que tuvo que vivir Mary Méndez cuando apenas tenía dos años y que muchos desconocen

A través de sus redes sociales, la empresaria y presentadora Mary Méndez abrió su corazón con sus seguidores para contar un doloroso momento que tuvo que vivir cuando era todavía una bebé. Todo comenzó cuando explicó el origen de su disciplina. Según la samaria, esta conducta proviene desde casa, ya que fueron sus padres los que se la inculcaron.

“Siempre he sido una persona muy disciplinada, eso viene de casa, porque yo tengo un padre supremamente trabajador. Y tengo una madre que, mejor dicho, trabajó toda su vida”, comenzó relatando la comunicadora, explicando que desde pequeña aprendió a ser una persona muy trabajadora gracias al ejemplo de sus padres.

Sin embargo, cuando esta mujer tenía dos años perdió a su padre biológico, por lo que su madre tuvo que tomar de frente las riendas de la familia, y continuó afirmando que su personalidad era muy parecida a la de su progenitor, a pesar del poco tiempo que compartieron juntos.

“Mi madre quedó viuda cuando yo tenía dos años, entonces, a mi mamá le tocó y no tuvo ninguna otra opción…Después llegó mi otro papá, que es mi papá de ahora, que es igual a mi papá biológico; trabajadores incansables”, indicó Méndez, recordando una vez más a su padre, quien murió en un accidente de tránsito, según reveló en entrevistas anteriores.

“De hecho, me dicen que yo le saqué la personalidad a mi papá biológico, porque tenía un sentido del humor fantástico. Mi papá biológico fue abogado, fue alcalde, una persona bien ‘cool’ y la gente lo quería muchísimo…”, recordó Méndez a sus seguidores a través de sus historias de Instagram, y aunque no ahondó mucho sobre la muerte de su padre, recalcó el valor que tuvo para ella durante su desarrollo.

“Uno es lo que ve, entonces cuando yo veo en mi casa este tipo de cosas, pues es en lo que uno se convierte. Cuando ve una madre disciplinada y luchadora, cuando ve una familia unida, uno simplemente no tiene más opción que convertirse en eso”, continuó expresando Méndez, hablando sobre el impacto que tuvo la muerte de su padre en su familia y en su vida.

En 2017, en declaraciones al Canal Red+, Méndez expresó lo dura que fue la muerte de su padre biológico, puesto que cada vez que preguntaba por él, su madre tenía que decirle que estaba en el “cielo”.

“No lo conocí, porque tenía dos años, sin embargo, sí me acuerdo que yo le preguntaba a mi mamá: ¿Dónde está mi papá?. Y mi mamá decía: Tu papá está allá, en el cielo. Y nunca ha sido un tema que yo me he atrevido a tocar, con ella, ni con nadie… He oído de gente, que era muy ‘mamador de gallo’, era un abogado supremamente brillante. Pero nunca sentarme con mi mamá, porque pienso que deben ser fibras muy difíciles para ella, de remover, y a mí no me gustaría”, aseveró la presentadora para Confesiones, haciendo referencia a lo difícil que ha sido en su vida la pérdida de su padre biológico.