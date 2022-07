¿Mary Méndez, hombre? La presentadora lanzó gracioso comentario ante bromas

Desde hace un tiempo los presentadores del programa La Red de Caracol Televisión bromean con su compañera, la conductora Mary Méndez, a quien en medio de risas llaman “hombre”.

En la más reciente emisión del espacio el tema salió nuevamente a colación. Méndez afirmó que de vez en cuando compra ropa deportiva masculina porque aseguró es “mucho más cómoda que la femenina”. Tras la afirmación, Carlos Giraldo bromeó con la samaria señalando: “comprabas ropa de hombre sobre todo cuando no eras Mary, sino Mario”.

A renglón seguido, Carlos Vargas afirmó que un taxista le preguntó recientemente si Mary Méndez “era hombre”. La samaria, posteriormente, salió al paso de los comentarios con una pulla que generó risas. Señaló que hasta que no se levante la ropa como prueba, ellos “no van a quedar contentos”, mientras en tono de broma hacía el gesto de levantársela.

Días antes, en otra emisión del programa, Giraldo lanzó otro comentario a la presentadora por el tono grueso con el que estaba hablando, que también generó risas.

Méndez aprovechó el momento para mandarles una pulla a todas las personas que piensan que ella es un hombre. Asimismo, le respondió a Giraldo.

“Como yo soy un hombre, estoy en plena transición”, manifestó sarcásticamente Méndez, quien señaló que tenía una leve molestia en la garganta, y por eso estaba hablando un poco más grave de lo normal.

Luego de esta aclaración, el resto de presentadores del programa de chismes continuaron con las burlas y señalaron que en varias oportunidades han llamado “hombre” a la samaria, pero siempre a modo de broma.

Esta no es la primera vez que la empresaria se pronuncia con respecto a este tema en La red, puesto que hace unos meses puntualizó en plena emisión que es mujer y que nació mujer.

Méndez sigue afectada y dice que no va a hablar aún sobre triste situación que vive

Por otra parte, la samaria compartió hace unos días con todos sus seguidores la delicada situación de salud por la que estaba pasando una de sus mascotas.

A través de las historias de Instagram, la samaria manifestó que su gata Frida Sofía se encontraba hospitalizada debido a que presentó algunos quebrantos físicos. Asimismo, indicó que estaba a la espera de lo que le dijeran los veterinarios.

“No hablo mucho de temas personales por acá, pero cuando se trata de mis animalitos es diferente. Todos ustedes conocen a Frida Sofía, pues está malita y la tengo hospitalizada. Vamos a ver qué pasa”, manifestó la empresaria en aquella oportunidad.

Méndez también aprovechó el momento para disculparse con sus fanáticos debido a que los tenía bastante “olvidados”. Igualmente, no aguantó las lágrimas en medio de su relato y se quebró en llanto por un leve instante.

Aunque no le gusta hablar de esos temas en las diferentes redes sociales, la reconocida presentadora sintió la necesidad de desahogarse con las personas que la siguen virtualmente, las cuales le mostraron todo su apoyo.

“No pasaba por aquí desde el sábado, pero es que me tocó hospitalizarla anoche. Qué sea lo que Dios quiera. Frida ha estado conmigo durante muchos años, ha viajado conmigo y se ha mudado conmigo mil veces”, puntualizó.

Muchos de sus seguidores, sin embargo, le volvieron a preguntar este fin de semana cómo se encontraba anímicamente, puesto que subió varias historias haciendo ejercicio.

Frente a la lluvia de preguntas que le llegaron, la presentadora de Caracol Televisión decidió romper el silencio y explicó por qué no había tocado el tema nuevamente. Además, les pidió que la entendieran.

“Para todos los que me preguntan por Frida Sofía, no estoy lista para hablar de eso todavía. Así que espero que me puedan entender”, expresó Méndez, visiblemente afectada, en su cuenta personal de Instagram.

La reconocida empresaria aseguró finalmente que les agradecía una vez más a todas las personas que se han preocupado por la salud de su mascota en los últimos días, así como a los que han estado pendientes de ella.