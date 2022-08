“Con las calles destruidas”: fuerte crítica de Mary Méndez a la ciclovía nocturna

El jueves 11 de agosto se llevó a cabo la ciclovía nocturna en Bogotá, con 97,78 kilómetros habilitados para disfrutar de la ciudad. Los capitalinos pudieron disfrutar de los corredores autorizados desde las 6:00 p. m. y hasta la media noche.

Como parte de la logística para la ciclovía nocturna, el distrito cerró varias calles y programó numerosos desvíos, algo que no fue del agrado para algunas personas, puesto que la actividad inició en hora pico, cuando la movilidad en Bogotá es todavía más caótica.

Horas antes de que iniciara la ciclovía nocturna, la presentadora Mary Méndez se pronunció en su perfil de Instagram, donde cuenta con una comunidad de 1,3 millones de seguidores. Mediante unos breves videos, aprovechó para hacer una contundente crítica contra la logística de la actividad.

En primer lugar, Méndez aseguró que no entiende por qué programaron la ciclovía nocturna para un jueves y no, por ejemplo, para el fin de semana.

“Yo siempre me he hecho la pregunta de por qué la ciclovía nocturna no la hacen, por ejemplo, un domingo. Sería divino un domingo porque habría plan para el día y para la noche”, comentó la presentadora.

Sin embargo, la actividad se desarrolló en un día entre semana, en esta ocasión, el jueves 11 de agosto. Por otra parte, Mary Méndez también aprovechó para criticar otro detalle que es común entre las quejas de los capitalinos: el estado de las vías.

“Y con esta ciudad con esas calles destruidas como están. Lindo”, sentenció la presentadora en sus historias de Instagram.

Hace unas semanas, Mary Méndez también sorprendió a todos sus seguidores en redes sociales y compartió la delicada situación de salud por la que estaba pasando una de sus mascotas.

Mediante las historias de Instagram, la samaria manifestó que su gata Frida Sofía se encontraba hospitalizada debido a que presentó algunos quebrantos físicos. Asimismo, se disculpó con sus fanáticos debido a que los tenía bastante “olvidados”.

“No hablo mucho de temas personales por acá, pero cuando se trata de mis animalitos es diferente. Todos ustedes conocen a Frida Sofía, pues está malita y la tengo hospitalizada. Vamos a ver qué pasa”, indicó la empresaria en aquella oportunidad.

Muchos de sus seguidores, sin embargo, le volvieron a preguntar recientemente cómo se encontraba anímicamente y si quería hablar sobre su mascota, puesto que ya había pasado un tiempo desde que compartió la noticia.

Ante la lluvia de mensajes que le llegaron, la presentadora de Caracol Televisión decidió romper el silencio y reveló que la gata falleció hace dos meses. Además, le dedicó unas emotivas palabras.

“Gracias por su interés, por saber de mi princesa. No siento ni sentí en ese momento las ganas de compartir con nadie el inmenso dolor que me causó su partida”, señaló inicialmente.

Luego, Méndez añadió: “la dejé ir con mi amor infinito hacia ella, para que pudiera ser libre de sufrimiento. Hace casi dos meses no la puedo tener físicamente, pero vive y vivirá en mi alma por siempre. Te amo, hijita mía”.

La empresaria samaria recibió finalmente decenas de mensajes de apoyo por parte de sus fanáticos, a los que les agradeció una vez más por estar pendiente de ella durante las últimas semanas.

Por otro lado, la presentadora dio a conocer recientemente que la cuenta de Instagram de su empresa de alimentos orgánicos y saludables fue robada. Aparentemente, apareció con otra imagen y otro idioma.

La compañía, que lleva el nombre de Fit Cook, comercializa productos de panadería bajo el argumento de dar a las personas “panes saludables”. El emprendimiento ha dado frutos y se ha convertido en el distribuidor de varias tiendas del país.

No obstante, Mary Méndez les pidió ayuda a sus miles de seguidores para que le dieran una mano denunciando el perfil empresarial que tiene más de 200.000 seguidores. “¡Mi cuenta fue ‘hackeada’! Por favor, ayúdenme a denunciarla”, indicó en aquel momento.

En la publicación se puede observar que la presentación del perfil había sido cambiada. Tenía la foto de una mujer sentada en una silla a la luz del espacio público; al parecer, esta persona sería la que cogió la cuenta, y pretendía adaptarla de manera personal, ya que en la descripción ofrecía servicios de terapia en línea.