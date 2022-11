Mary Méndez defendió a Maluma por críticas que recibió; tiró pullas sobre la doble moral

Maluma, uno de los artistas urbanos más famosos, captó la atención de millones de personas con su esperada participación en el Mundial Qatar 2022, donde ofreció un concierto en el Fifa Fan festival, el cual se llevó a cabo en Doha. El antioqueño subió al escenario del evento e interpretó sus éxitos, dedicando varias palabras en español relacionadas con el orgullo que sentía de ser colombiano y representar su cultura de forma internacional en espacios como este.

Tras participar y aceptar dar un show en este evento deportivo, el colombiano fue centro de ataques y críticas en las plataformas digitales, donde los usuarios se mostraron en descontento por el camino que tomó el paisa. Muchos esperaron que rechazara la invitación, tal como lo hicieron Shakira, Dua Lipa y J Balvin.

Sin embargo, a pesar de las ofensas y recriminaciones que recibió Maluma, varias personas utilizaron sus cuentas de redes sociales para defenderlo y asegurar que no existía motivo para juzgarlo de tal manera. Este fue el caso de Mary Méndez, presentadora de La Red, quien utilizó su perfil oficial de Instagram para pronunciarse al respecto y tirar pullas sobre la doble moral que existía en el mundo.

De acuerdo con lo que quedó registrado en una serie de videos, la empresaria relató un poco de una experiencia que vivió días atrás en estos escenarios virtuales, precisamente luego de hablar sobre el apoyo que le daba al cantante.

“Por la ida a Maluma a un Mundial eso botan ese chupo, mi amor, eso mejor dicho uno vio el anticristo con Maluma yendo al Mundial. Lo digo porque Maluma publicó algo y dijo: ‘Vamos con toda Colombia’ y yo le respondí: ‘Con toda’…y eso pa’ qué fue”, dijo la famosa en su publicación, enfatizando en aquellos que la atacaron por este tema.

No obstante, Mary Méndez indicó que le parecía sorpresivo que la gente hablara de los derechos de la mujer en aquel territorio, teniendo en cuenta que en Colombia tampoco se respetaba a la mujer. Allí mencionó los problemas con feminicidios, la violencia intrafamiliar, los abusos y la exposición a la que quedan niñas y jóvenes.

“Es que dicen, cómo Maluma va a ir a Qatar, porque eso es que allá los derechos de la mujer. Ah, no me digan que acá los derechos de la mujer son muy valorados, muy respetados, a cuantas mujeres no matan acá todos los días, a cuantas niñas no violan acá, qué pasa con la violencia intrafamiliar en este país, la desigualdad de género, la discriminación… ¿ustedes creen que acá en Colombia si se cumplen los derechos de la mujer? ¿ustedes creen que aquí sí respetan a la mujer en realidad?”, aseguró y cuestionó la presentadora de televisión.

Carolina Ramírez se habría despachado contra Maluma por su participación en el Mundial de Qatar 2022

Una de las personas que habría arremetido contra el artista fue Carolina Ramírez, reconocida actriz, quien utilizó su cuenta oficial de Instagram para plasmar un mensaje relacionado con el tema. La colombiana no dudó en reflejar su posición ante el show de Maluma y terminó llamándolo de una forma ofensiva.

De acuerdo con lo que quedó registrado a través de una captura de pantalla por una cuenta de chismes de Instagram llamada Rastreandofamososalterna, Ramírez utilizó las historias de su perfil y subió una imagen en la que ubicó un texto etiquetando al intérprete de Hawái. La actriz indicó que el antioqueño era un “pelo$%do”, por la soberbia que manejaba ante las situaciones.

“Lo voy a decir en argentino porque suena lindo: Maluma sos un pelot$#o. En colombiano sería: qué man tan gü$v&n. Cada quien hace de su cu$# un valero, pero sí bájale a la soberbia, papi, que el camino es largo”, escribió en el post, donde habría puesto un gif del paisa.

A pesar de que la famosa expresó su opinión libre sobre la situación informada por diversos medios internacionales, muchas personas reaccionaron en redes sociales y afirmaron que no era la forma adecuada de decir las cosas y contraponerse a los comportamientos ajenos.

Por el momento, Maluma no se refirió al mensaje, pero sí dejó claro, y por lo alto, que se siente orgulloso por la huella que estaba dejando en un espacio tan relevante como el Mundial Qatar 2022.