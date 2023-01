Mateo Carvajal habló de su renuncia en ‘Survivor’ y confesó lo duro que fue: “No es primera vez que fracaso”

Mateo Carvajal se robó las miradas de miles de personas con la participación que tuvo en la temporada de Survivor, la isla de los famosos. El deportista llegó pisando fuerte, recordando su triunfo en otros realities y mostrándose como uno de los favoritos para llegar al final.

El deportista sorprendió con la decisión que tomó en Survivor. - Foto: Instagram @mateoc17

Sin embargo, el paisa dejó sin palabras a más de uno con la inesperada noticia que dio en el reciente capítulo del programa, donde decidió renunciar al reality para retomar su vida en Colombia. El creador de contenido despertó dudas e intriga en el público, ya que no se entendió el por qué de esta decisión.

Mateo Carvajal optó por hacerse a un lado y dejar atrás este proyecto, puntualizando en que era lo mejor para su salud mental y física, pues no había dormido lo suficiente y el descanso se estaba volviendo un tema delicado. A pesar de que Tatán Mejía intentó persuadirlo para que no desistiera, los esfuerzos fueron en vano, ya que renunció definitivamente.

El motociclista extremo Tatán Mejía es el anfitrión del reality de supervivencia. Instagram - Canal RCN. - Foto: Instagram: @tatanmejia / @Canalrcn

Tras su partida del reality, Carvajal aprovechó el final del capítulo para utilizar sus redes sociales y expresar todo lo que pasó por su cabeza. El paisa se mostró sonriente y con una actitud tranquila, pese a las críticas donde lo calificaban de “flojo”.

“Acabé de ver el capítulo, siento un montón de cosas, es una mezcla de sensaciones como derrota, fracaso, decepción. También, mucha gratitud hacia el canal, porque es un formato excepcional y lo que hay detrás de ese ‘reality’, es gente con mucha preparación y un formato excepcional”, dijo en un video de su cuenta oficial de Instagram.

“En lo personal, como que, no sé, he pasado momentos que te sacuden. Esto también hace parte y se suma a esos ratos donde uno no está tan bien. Pero, de alguna u otra manera, no se quede ahí, porque a uno le toca continuar hacia adelante”, agregó en el mensaje a sus fieles seguidores.

Mateo Carvajal - Instagram @mateoc17 - Foto: Instagram @mateoc17

El antioqueño aseguró que no estaba afectado por las palabras u ofensas que recibió en redes sociales, ya que no era nuevo en esto y esta equivocación sabe que la asume de una forma distinta.

“Los malos comentarios no me afectan mucho. Yo no soy nuevo en esto, no soy nuevo acá, no es la primera vez que yo la ca&*, no es la primera vez que fracaso en algo en lo que me tenía confianza. Esos momentos, del sacudoncito son bien jodidos, pero bien potentes al momento de prepararse y formarse para lo que viene. ¿Cosas positivas? Me puedo quedar aquí, destacándoselas todas. Siempre es más lo bueno que lo que queda pendiente o por corregir”, afirmó.

El deportista e influencer aplaudió a quienes se quedaron en la isla y no renunciaron, pues sabía que era difícil y complejo avanzar en una competencia de esta magnitud.

Mateo Carvajal, famoso creador de contenido en Colombia. - Foto: Instagram @mateoc17

“Los que se quedaron en la isla, mis respetos. Se los dije, antes de salir: – Ustedes me ganaron, son más grandes por no renunciar y quedarse acá. Por hacer el esfuerzo que yo no pude -. A ellos, felicitaciones, son de admirar”, aseguró.

Para cerrar el tema, Carvajal soltó chistes y puntualizó en que si había otro reality en camino no dudaría en presentarse y no renunciaría, tal y como pasó en este.

“¿Qué otro ‘reality’ hay por ahí y me meto? Esta vez, voy con toda jajaja. Y si de pronto, alguien sabe, si están buscando gente para otro ‘reality’, yo meto. Yo soy personaje, mar$#%& y prometo que no voy a renunciar, si me vuelven a llamar”, concluyó entre risas.

Otra participante renunció a ‘Survivor’

Sin tener un espacio donde dormir plácidamente, poca comida, falta de fuego, falta de suministros y aguantando las picadas de mosquitos, a más de un famoso le causó un revuelto de sentimientos el hecho de no tener las garantías, algo que no pasa en su propio hogar.

Entonces, los resultados comenzaron a verse, pues varias participantes, como la actriz Tania Robledo y la exprotagonista de novela Manuela Gómez empezaron a llorar por la dificultad del formato televisivo. Además, desde el primer día, a los famosos los dividieron en grupos o tribus: un mixto (Koi), un femenino (Amazonas), por último, un masculino (Espartanos).

La empresaria no aguantó ni una semana en el programa de supervivencia. Instagram. - Foto: Instagram: @manugomezfranco1

Pasaron los primeros cuatro días y cada participante trató de sobrevivir; arreglaron sus refugios, compuestos por palos y hojas de palmera, y consumieron algunos alimentos que obtuvieron en la primera prueba. Luego de esto, llegó el momento de enfrentarse a un nuevo reto para ganar beneficios.

Sin embargo, antes de la batalla, la empresaria y exprotagonista de Nuestra Tele Manuela Gómez desistió al reality. La razón de ello es que no la pasó del todo bien, la situación en la isla es complicada, incluso, le dio un ataque de ansiedad.

En efecto, el anfitrión del programa, Tatán Mejía, se sorprendió y le dijo a la influenciadora que lo intentará, pero ella prefirió apartarse de las cámaras. Antes de terminarse la reciente transmisión, Mejía mencionó que Gómez estuvo en tratamiento con psicólogos, pero no hubo más detalles al respecto.

En vista de que la antioqueña solo participó en una prueba y se fue rápidamente de Survivor, la isla de los famosos, en Twitter los comentarios por parte de los cibernautas comenzaron a tomar visibilidad.

La empresaria decidió dar un paso al lado y regresar a su hogar. Foto: Instagram @manugomezfranco1 - Foto: Foto: Instagram @manugomezfranco1

“Fue a hacer el ridículo quitándole la oportunidad a una mujer famosa y berraca”; “Mal por Manuela Gómez. Siempre me ha parecido pésimo que un participante de un reality renuncie tan rápido, si era tan débil o no estaba segura de competir no debería aceptar ir, quitándole el cupo a otra que se moriría por estar allí”, se lee en las redes sociales.

Cabe recordar que Manuela dijo que no se imaginó que el reality fuese así, es decir, complicado. Además, sus palabras puntuales fueron: “Me retiro, no me siento bien mentalmente, estoy a punto de una crisis existencial”.

Enseguida, los otros participantes quedaron sin palabras y la aplaudieron.