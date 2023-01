“No nos hagamos las mar#&%”: Yina Calderón envió fuertes palabras a las mujeres por asesinato de la DJ Valentina Trespalacios

El país quedó conmocionado por el caso del asesinato de la DJ Valentina Trespalacios, quien fue atacada en la madrugada del pasado 22 de enero en el suroccidente de Bogotá. Desde entonces, las investigaciones se encaminaron a dar con el responsable de su muerte y el principal sospechoso es el que fue la pareja sentimental de la joven de 21 años, un hombre estadounidense identificado como John Poulos.

Una amiga de la Dj publicó dos videos de cómo lucía la artista luego de asistir a varias sesiones de maquillaje. - Foto: Captura de pantalla videos publicados en Facebook Victoria Jiménez Escobar / Montaje Semana

El caso de la artista colombiana dejó sin palabras a miles de personas, quienes manifestaron su asombro, indignación y molestia por los hechos ocurridos a principios de 2023. Las redes sociales se inundaron de mensajes, de opiniones, de críticas y de rechazo, buscando el mayor cuidado de todas las mujeres.

Una de las personas que decidió enviar unas palabras por la muerte de Valentina Trespalacios fue Yina Calderón, polémica creadora de contenido, quien subió un video a su cuenta personal de Instagram. La empresaria de fajas buscó la forma de prevenir y advertir a todas las mujeres, en caso de observar comportamientos agresivos en sus parejas sentimentales.

Yina Calderón es huilense y ganó fama por su paso en el programa Protagonistas de Nuestra Tele. - Foto: Instagram: yinacalderondjoficial

Uno de los puntos que dejó en el aire, y que despertó incertidumbre, fue el de los DJs y las mujeres que trabajaban en esta profesión, ya que hay entornos que insinuó eran pesados y peligrosos. “No voy a dar mucho mi punto de vista porque siento que es un tema muy personal y delicado”, afirmó al inicio del post.

“La invitación es para los DJs, se supo de la muerte de esta niña, Valentina. Y no solo para los DJs, para que nosotras, como mujeres… Dicen que, presuntamente, puede ser el novio quien la asesinó. Entonces tengamos mucho cuidado con quienes nos metemos, con quien nos involucramos”, dijo en el video de su perfil.

facebook Valentina Trespalacios Dj asesinada en Bogotá - Foto marzo 2019 - Foto: facebook Valentina Trespalacios

La colombiana puntualizó en que las mujeres que sufrían de maltrato no debían callarse y no tenían que tolerar ningún tipo de comportamiento en sus parejas, ya que se puede tornar mucho peor a futuro.

“No nos hagamos las mar…, pero uno a veces ve cuando el novio o el marido tienen comportamientos extraños, psicópatas. No permitamos, que si nos pegan la primera vez, nos sigan pegando. Jamás en la vida… Ojalá Dios le dé mucho consuelo a la familia de esta niña. Porque la situación, como murió, es terrible. Creo que ningún ser humano merece morir así”, mencionó.

Por último, aunque no profundizó, la artista de guaracha enfatizó en los ‘privados’ de música electrónica, ya que tenía sus reservas y evitaba esta clase de servicios musicales.

Yina Calderón, influenciadora y empresaria. - Foto: Instagram

“Y para los DJ, tengamos mucho cuidado donde tocamos, es de tener cuidado… Tengamos mucho cuidado con quien nos rodea, tengamos mucho cuidado en las fiestas; yo, que soy una persona que se la pasa en fiestas, muchas veces me preguntan por qué no toco en ‘privados’. No estoy diciendo que pase en todos los ‘privados’, jamás, y no estoy diciendo que no pase en discotecas, porque en la discoteca también puede pasar. Pero yo prefiero tocar en eventos como fiestas de pueblos, discotecas comerciales, porque los ‘privados’ se prestan para muchísimas cosas”, agregó.

En las palabras del final, Yina Calderón señaló lo importante que era para las mujeres cuidarse, en especial en un mundo donde “tocaba estar con los ojos abiertos”. La huilense no dudó en mostrarse distanciada de este caso, plasmando seriedad y alerta en cada parte del mensaje que brindó a sus seguidoras.

Nuevos detalles tras la captura del sospechoso

Según los documentos difundidos desde el país vecino, el siguiente destino del norteamericano era Estambul, en Turquía. No obstante, su salida estuvo frustrada, luego de que Migración recibiera el anuncio de que el individuo no podía abordar su vuelo por el proceso pendiente en relación con la DJ.

En las imágenes difundidas del pasaporte de Poulos se observa que nació en Wisconsin, Estados Unidos, en mayo de 1987. Las primeras indagaciones de autoría cayeron sobre él, después de que se perdiera su rastro y de que el cuerpo de Trespalacios fuera encontrado el domingo por un habitante de calle.

La Policía Nacional informa que Interpol Panamá detectó la presencia del ciudadano estadounidense Poulos John Nelson, tras la alerta dada por la República de Colombia, por el homicidio de la DJ Valentina Trespalacios. pic.twitter.com/fDkaE65gRj — Policía Nacional (@ProtegeryServir) January 25, 2023

Una de las primeras en reaccionar, tras conocerse el arresto del norteamericano, fue la mamá de la víctima, Laura Hidalgo. “Gracias a Dios por la captura de este hombre”, le dijo a SEMANA en medio de una velatón que tuvo lugar la jornada anterior en la noche en Bogotá.

El pedido de la mujer es que la muerte de Valentina no quede en la impunidad y que el responsable de lo ocurrido pague ante la justicia. “Pido que pague la pena más alta por la muerte de mi hija. Espero que todo el trámite se haga lo más rápido y sea presentado ante las autoridades. ¿Por qué le quitó la vida a este ser hermoso que era mi hija?”, se cuestionó.

La mamá de Valentina Trespalacios indicó que su novio parecía un hombre tranquilo - Foto: Facebook: Valentina Trespalacios/SEMANA

Hidalgo admitió que será ‘muy doloroso’ cuando vuelva a ver al estadounidense. “Es algo muy triste, encontrármelo y saber que le arrebató los sueños a mi hija, le diría que va a pagar con la justicia divina y con la justicia terrenal, ¡va a pagar por la muerte de mi hija!”, añadió.

Los detalles de cómo fue asesinada Valentina producen escalofríos. Al parecer, y lo investiga la Sijín de la Policía, la DJ fue asesinada con una cuerda, el elemento o arma homicida que usaron para estrangularla. En su cuello encontraron cinco surcos que dan cuenta de la violencia y los intentos por asfixiarla, lo que finalmente provocó su muerte.

Valentina Trespalacios Dj asesinada, presuntamente por su novio - Foto: facebook Valentina Trespalacios

Además, el cuerpo de Valentina lanzó algunos detalles que revelan cómo fue víctima de un brutal ataque antes de terminar bajo la presión de la cuerda que la condenó a morir, mientras intentaba respirar. En varias partes de su cuerpo encontraron heridas, golpes contundentes que se convierten en la evidencia de lo ocurrido en la madrugada del 22 de enero.

La Policía tiene a su cargo la investigación. Agentes del Grupo de Homicidios avanzan con las indagaciones. La misma institución ofreció una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que conduzca a identificar con certeza al asesino o cómo ocurrieron los hechos.