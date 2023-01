“Las sospechas comenzaron cuando él contrató a un investigador privado para que siguiera a Valentina Trespalacios”

Daniel Felipe Trespalacios, hermano de la DJ asesinada Valentina Trespalacios, contó que John Poulos, estadounidense pareja de su hermana, había contratado a un investigador privado para que la siguiera.

Valentina Trespalacios, DJ asesinada en Bogotá. - Foto: Facebook - Valentina Trespalacios

“Realmente él no nos trajo sospechas. Ya las sospechas comenzaron cuando él contrató a un investigador privado para investigarla, para seguirla a las fiestas, pero ella nunca nos dijo nada. El sábado en la noche, decía mi mamá, que ella le mandó un mensaje que dice: ‘mami, la vida no es fácil, todo tiene un precio’. Mi mamá no la tomó por el tema de que el man la tratara mal o algo. Mi mamá le decía que ella no necesitaba darnos nada, que ya nos daba mucho. Mi mamá no habló más con ella y fue mi hermanito quien habló con ella a la medianoche del sábado”, le dijo Daniel Felipe Traspalacios a Noticias Caracol.

“Ella era muy esquiva con personas celosas. De pronto esta persona era celosa extrema, contrató a un investigador privado, la verdad nunca sospechamos de él. Sabíamos que era celoso porque mi hermana tenía muchos pretendientes, él siempre estaba pendiente de qué le escribían, con quién hablaba. Nos cuenta la mejor amiga, Silvana, que ella le recomendaba que borrara las conversaciones, que se cuidara mucho, que ella teniendo esposo sabía cómo era eso”, agregó.

Valentina Trespalacios era una reconocida DJ colombiana. - Foto: Facebook: Valentina Trespalacios

Sobre el particular, Laura Hidalgo, madre de Valentina Trespalacios, habló con Vicky en SEMANA. Allí aseguró que algo tuvo que alterarlo a él, no sabe si celos, para que procediera así. De acuerdo con su tesis, él no es una mala persona y dentro de sus hipótesis está que él le hizo daño por celos, tal vez porque ella era muy sonriente y tuvieron algún maltentendido. “Él debió alejarse en ese momento, pero no hacerle daño, mi hija no necesitaba que le dieran nada, ella era trabajadora”, señaló. “No sé si fue porque ella estaba en este mundo de la rumba, decir que fuera celoso como tal no lo puedo decir, pero es obvio que si salieron a tomar, vieron algo, no sé, no sé cómo tuvo el corazón para acabar con la vida de mi hija. Él vivía en Estados Unidos y venía a casarse con ella, iban a compartir juntos y a hacer los trámites para casarse”.

Valentina Trespalacios fue encontrada muerta en la localidad de Fontibón. - Foto: Facebook: Valentina Trespalacios

La madre de la joven reconoció que nunca ahondó respecto a John, si era verdad que vivía o no en Texas. “Nos mostraba el apartamento en que vivía, decía que le manejaba información de negocios a personas importantes, que cotizaba en bolsa, nos mostraba fotos y decía que era su mamá. Yo no creo que él viajara de Estados Unidos a Colombia para asesinarla, no sé qué vio, le arrebató la vida a un ser puro. Si tiene un poco de corazón, que se entregue y nos diga por qué”.

La joven Valentina Trespalacios fue asesinada en Bogotá en unas condiciones que estremecen al país. El viernes 20 de enero, en horas de la noche, la DJ salió de fiesta con su novio John Poulos, un estadounidense nacido en Texas, a quien conoció por una aplicación y con quien entabló relación personal tras varias visitas de él a Colombia. Esa noche, Valentina publicó un video en redes sociales en el cual muestra a su novio manejando un vehículo y ella saluda a su madre. Sin quererlo, dicho video se constituyó en el último que la joven publicaría y ahora es parte de una pesquisa para establecer cómo una noche de fiesta normal terminó en semejante tragedia.

Valentina Trespalacios, DJ asesinada en Bogotá. - Foto: facebook Valentina Trespalacios

El sábado 21, la joven seguía publicando estados en WhatsApp, razón que llevó a determinar a sus familiares y amigos que todo estaba normal. No obstante, en la madrugada del domingo 22 de enero se confirmó el deceso de la mujer. Valentina Trespalacios fue arrojada a un contenedor de basura, en la localidad de Fontibón, en la capital del país, y un habitante de calle dio aviso a las autoridades cuando se encontró con tremendo hallazgo.

De acuerdo con Laura Hidalgo, la expareja de su hija se comunicó con ella y le confirmó la noticia de la muerte de Valentina. Inicialmente, dijo ella, su hija le comunicó que estaba cuadrando con el estadounidense los últimos detalles para ir a vivir juntos. Recién ambos llegaron de Cartagena y su hija le pidió –en relato de su hija– que le cuidara a su gato. “Ella nos llamó, que estaba en su nuevo apartamento, preguntó por su hermanito Sebastián, hizo una videollamada, estaba muy feliz mostrando su apartamento (donde viviría, en el norte de Bogotá). Mi hijo habló con John, su pareja. John Poulos era el novio de mi hija, tenían casi un año de relación, vino a Colombia en varias ocasiones, fueron a varios lugares aquí en Colombia, fueron a restaurantes, viajaron juntos a México. Él sabía que mi hija era DJ, era niña de casa, una niña que solo quería cosas buenas. Conocíamos solo cosas buenas de él, se mostró como un hombre tierno, amoroso”.

“Tengo la peor opinión de esa persona”, agregó la madre de la DJ tras dar cuenta de cómo él se perdió del rastro. “Fue él quien le hizo daño a mi hija, que este caso no se quede impune; mi hija era una niña de casa, trabajadora, no tenía por qué ilusionarla para terminar así. Yo diría que él la mató porque ella era hermosa. Sabía que si le arrebataba la vida los más afectados éramos la familia, él la llevó a ese apartamento”, agregó Hidalgo. Según dijo, “estoy más que segura que fue él”.

Entre tanto, su tío Carlos Trespalacios dijo que no entiende cómo ella estaba compartiendo con su pareja, feliz, para aparecer muerta. “Por eso pedimos celeridad en esto. John nos tiene a todos bloqueados, como forma misteriosa desapareció del mapa y la versión de que salió del mapa es información, pero no oficial”.

Valentina Trespalacios, DJ asesinada, presuntamente, por su novio. - Foto: facebook Valentina Trespalacios

En diálogo con SEMANA, el teniente coronel José Bejarano, comandante de la Policía de Fontibón, entregó detalles de cómo fue el procedimiento del levantamiento del cuerpo de Valentina. “El cuadrante fue avisado por un habitante de calle, que señaló que había un cuerpo en un contenedor de basura, entonces se dirigieron hasta allá. El laboratorio móvil de la Policía realizó el levantamiento y está en materia de investigación”, precisó. El comandante de la Policía de Fontibón comentó, además, que el cuerpo de la joven fue encontrado completo, desmintiendo así teorías según las cuales fue desmembrada.

Valentina Trespalacios fue asesinada en Bogotá. - Foto: Facebook Valentina Trespalacios

El habitante de calle, de 55 años de edad, quien escarbaba entre la basura para ganarse la vida, les contó a las autoridades que estaba haciendo su rutina en el barrio Versalles, cuando dentro de un contenedor de desechos encontró un cuerpo que estaba dentro de una maleta. Tras el aterrador hallazgo, al sitio se desplazaron las unidades de criminalística para iniciar el proceso de reconocimiento del cadáver.

SEMANA conoció el informe de Medicina Legal que da cuenta de cómo la joven DJ Valentina Trespalacios terminó asesinada. De acuerdo con el organismo, a la joven, que terminó muerta en Fontibón, lejos de su residencia en Bosa, sur de Bogotá, la lastimaron con una cuerda hasta causarle la muerte. La DJ fue estrangulada, pero antes fue atacada con golpes sucesivos y contundentes.

En la noche del viernes, Valentina Trespalacios había enviado un video a su señora madre en compañía de su novio John Poulos. - Foto: Facebook: Valentina Trespalacios - Cortesía a SEMANA

Los detalles de cómo fue asesinada Valentina producen escalofríos. Al parecer, y lo investiga la Sijín de la Policía, la DJ fue asesinada con una cuerda, el elemento o arma homicida que usaron para estrangularla. En su cuello encontraron cinco surcos que dan cuenta de la violencia y los intentos por asfixiarla, lo que finalmente provocó su muerte.

Además, el cuerpo de Valentina lanzó algunos detalles que revelan cómo fue víctima de un brutal ataque antes de terminar bajo la presión de una cuerda que la condenó a morir, mientras intentaba respirar. En varias partes de su cuerpo encontraron heridas, golpes contundentes que se convierten en la evidencia de lo ocurrido en la madrugada del 22 de enero, fecha de su deceso.

Él es John Poulos, el novio de la DJ Valentina Trespalacios. - Foto: Cortesía a SEMANA

John Poulos, su novio estadounidense, se esfumó tras la muerte de Valentina Trespalacios y, de acuerdo con la familia de la joven, los bloqueó de toda red social o plataforma de comunicación. A juicio de su familia, él salió de inmediato del país. “Todo estaba bien, todo normal, incluso se iban a ir para una discoteca, no pensamos que fuera a pasar una situación de estas. Asumimos que él (novio) ya salió del país. Él ya nos bloqueó a todos de las redes sociales, por todos los medios donde nos podíamos comunicar nos bloqueó”, indicó el tío de la DJ.

“Con eso de bloquearnos todo apunta a que él fue la persona que le causó la muerte a Valentina”, dijo su tío, quien instó a las autoridades a dar más resultados respecto al paradero del estadounidense. Por ahora, las autoridades no dan pistas respecto a su ubicación y diversas versiones dan cuenta de que él salió rumbo a Panamá.