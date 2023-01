Valentina Trespalacios y John se conocieron por una app: nuevos detalles del noviazgo de la DJ asesinada en Bogotá

Con el paso de las horas, familiares y amigos de la DJ Valentina Trespalacios siguen revelando detalles de la relación que la joven sostenía con John Poulos, el ciudadano estadounidense señalado por la familia de la víctima como el posible autor del crimen.

Una de las amigas de Valentina reveló que los dos se habían conocido hace aproximadamente un año a través de una app de citas en internet.

En la noche del viernes, Valentina Trespalacios había enviado un video a su señora madre en compañía de su novio John Poulos - Foto: Facebook: Valentina Trespalacios - Cortesía a SEMANA

De acuerdo con la amiga de la joven DJ, John era celoso y posesivo, y al parecer constantemente le hacía reclamos a la mujer por las personas con las que tenía trato.

“Él era muy celoso y posesivo”, dijo la amiga. Sobre la última conversación que sostuvo con Valentina, le dijo que iba a estar en casa o pedir comida para compartir con John.

“La última conversación con ella fue a las 9 de la noche del sábado, duramos mucho tiempo hablando, ella estaba contando todo lo relacionado al apartamento donde está viviendo con John en el norte de Bogotá y de los planes para el matrimonio”, detalló la amiga de Valentina.

“Ella me dijo, amiga como no trabajo me voy a quedar en la casa, de pronto salgamos a cenar, pero todavía no sabemos”, agregó.

Así mismo, indicó que el sábado, luego de algunas llamadas y videollamadas que se hicieron, la notó muy tranquila y no vio nada sospechoso. Además, dijo que la Fiscalía tiene un computador con las últimas conversaciones de Valentina, su novio y sus amigos.

Por su parte, Laura Hidalgo, mamá de Valentina dijo: “le pido a la Fiscalía que emita una orden de captura contra el novio de mi hija. Mi hija pensaba que él era un hombre bueno, estaba muy ilusionada con él, pensaba en hacer un futuro con él, no pensamos que fuera a tomar una decisión tan cruel”.

Añadió que, “llevaba más o menos ocho meses de conocerse, interactuaron varias veces en Colombia, estuvieron en México, ellos tenían una relación cercana y no había motivos para sospechar”.

Valentina Trespalacios fue asesinada en Bogotá - Foto: Facebook Valentina Trespalacios

“Ya hay unos videos, para mí el carro donde dejan tirada a mi hija es posiblemente el carro en el que ella se movilizaba con su novio, dentro del carro se ve a una persona robusta similar a John, eso ya es en materia de investigación y por eso estamos pidiéndole a la justicia que acelere lo más pronto posible la investigación para que se pueda dar con el responsable del crimen de mi hija”, agregó.

Noticia en desarrollo...