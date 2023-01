Cayó en Panamá John Poulos, el novio gringo de la DJ Valentina Trespalacios. Lo señalan de ser el asesino

Luego de que SEMANA revelara que los investigadores de la Policía y la Fiscalía solicitaron una orden de captura en contra del novio de la DJ Valentina Trespalacios, la misma orden de detención se hizo efectiva en tiempo récord en Panamá.

John Poulos fue capturado en Panama y en las próximas horas será trasladado a Bogotá. - Foto: Foto suministrada a SEMANA.

Así continúan conociéndose detalles del brutal asesinato del que fue víctima Valentina Trespalacios, una DJ de apenas 21 años de edad que fue atacada en la madrugada del pasado 22 de enero en el suroccidente de Bogotá.

La hipótesis de responsabilidad recayó en el novio de la víctima, John Poulos, un ciudadano estadounidense que salió de Colombia. En su contra, los investigadores habían solicitado una orden de captura, que este 24 de enero se hizo efectiva en el país centroamericano.

Poco después de que se dieran los hechos, la mamá de Valentina Trespalacios reaccionó. “Gracias a Dios por la captura de este hombre”, le dijo a SEMANA en medio de una velatón que se adelantó este martes en la noche en Bogotá.

SEMANA conoció detalles de la investigación y los estudios de necropsia que adelantó Medicina Legal. Las conclusiones fueron estremecedoras: Valentina fue golpeada y estrangulada, al parecer, con una cuerda que usaron como arma homicida.

En su cuerpo se encontraron rastros de violencia que permitieron confirmar que se trató de una muerte violenta, tipo homicidio. La Policía tiene en su poder los videos de seguridad, las declaraciones de testigos y los resultados forenses, todo con el objetivo de argumentar ante un juez de control de garantías la necesidad y urgencia de la orden de captura.

Lo que pudo establecer SEMANA es que Valentina y Poulos se conocieron a través de una aplicación en internet y fueron forjando una relación virtual que el hombre trató de concretar, presencialmente, al llegar al país en los últimos días. Sin embargo, el encuentro terminó en tragedia.

John Poulos salió del país un día después del crimen. Lo hizo de acuerdo con fuentes de la Policía, a través de Panamá, a punto de llegar a los Estados Unidos. De ahí la urgencia de los investigadores del grupo de homicidios de la Sijín en la Policía Metropolitana de Bogotá en obtener una orden de captura.

Valentina Trespalacios tenía 21 años y era una reconocida DJ. - Foto: Instagram @jhoanacadenadj

Se esperaba notificar a la oficina de Interpol en Colombia sobre la orden de captura en contra del novio de Valentina y así detenerlo, deportarlo y presentarlo ante la justicia, tal y como lo pidió la familia de la víctima. Así sucedió en la noche de este 24 de enero.

“Todo estaba bien, todo normal, incluso se iban a ir para una discoteca, no pensamos que fuera a pasar una situación de estas. Asumimos que él (novio) ya salió del país. Él ya nos bloqueó a todos de las redes sociales, por todos los medios donde nos podíamos comunicar nos bloqueó”, indicó el tío de la DJ.

En la noche del viernes, Valentina Trespalacios había enviado un video a su señora madre en compañía de su novio John Poulos - Foto: Facebook: Valentina Trespalacios - Cortesía a SEMANA

En poder de los investigadores está todo el material probatorio que podría establecer la responsabilidad de Poulos en el crimen.

Los testigos aseguraron que el hombre se molestó con Valentina porque se enteró de que ella tenía una relación con otra persona en Colombia.

El cuerpo de Valentina fue arrojado, junto a la basura, y en una maleta que sería de propiedad del mismo Poulos. El elemento fue sometido a análisis forenses y se convirtió en un objeto más de prueba para determinar la responsabilidad del hombre.

La maleta sería una pieza clave. Una amiga de Valentina Trespalacios dice que coincide posiblemente con la que tenía John Poulos en el apartamento donde vivía con la DJ. - Foto: Archivo particular

“Mi última conversación con ella fue el sábado como a las 9 de la noche. Hablamos normal, esa fue mi última conversación con ella. Me dijo que como esa noche no tenía trabajo se iba a quedar en el apartamento”, dijo una amiga de Valentina que ahora es testigo en el proceso.

El cuerpo fue hallado en uno de los barrios de la localidad de Fontibón. - Foto: @AsoRedColomb

El proceso apenas arranca y los investigadores avanzan de manera acelerada con la investigación. Incluso desde la Policía se ofreció una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que ayude a establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrió el asesinato.

“¿Por qué la tiraste al basurero?”: mamá de Valentina Trespalacios, llorando, suplica que su novio se entregue

Laura Hidalgo, madre de Valentina Trespalacios, habló en exclusiva –este martes– en Vicky en SEMANA y manifestó que está segura de que la pareja sentimental de su hija está detrás de su muerte.

Ante la magnitud mediática que ha tomado este caso, la mujer aseguró que John Poulos, de nacionalidad estadounidense, es el principal y único sospechoso del asesinato de la joven. Adicionalmente, señaló que él fue la última persona que la vio con vida.

Laura Hidalgo, madre de Valentina Trespalacios, DJ asesinada en Bogotá. - Foto: Foto de la transmisión de SEMANA

“Tengo la peor opinión de esa persona, ya que mi hija apareció muerta luego de estar con él unas horas antes. Él es un hombre malo, sin corazón. Solo espero que se haga justicia. No sé nada de él porque nos bloqueó de las redes sociales, luego de que salió la noticia. Él fue la última persona que la vio con vida y no tenía que hacerle daño”, precisó inicialmente.

Hidalgo, de igual manera, aprovechó el diálogo con este medio para suplicarle públicamente al estadounidense que se entregue a las autoridades y responda por lo que le hizo a la reconocida DJ.

“¿Dime por qué la tiraste a ese basurero horrible? Yo te entregué a mi hija. Donde quiera que estés, si tienes un poco de humanidad, te pido que te entregues para que aclares por qué la mataste. No puedes tener la conciencia tranquila”, agregó la mujer, visiblemente afectada.

Además, enfatizó: “No puedo creer que puedas seguir viviendo como si nada. Le quitaste la vida de una manera horrible y escalofriante a una mujer hermosa. Deseo que se haga justicia y que el Gobierno nacional me ayude a esclarecer este caso. No es justo que un extranjero venga a ilusionar a una niña colombiana y termine de esta manera. Ojalá este caso no quede impune”.

Él es John Poulos, el novio de la DJ Valentina Trespalacios. - Foto: Cortesía a SEMANA