Amanda Dudamel, Miss Venezuela, mostró cómo lucía antes de someterse a un procedimiento en su rostro

Miss Universo 2022 se ubicó como uno de los eventos más polémicos del certamen de belleza, debido a las críticas, comentarios y opiniones que surgieron tras la victoria de Miss USA, R’Bonney Gabriel, frente a Amanda Dudamel, representante de Venezuela. Muchas personas aseguraron que el triunfo de la estadounidense no fue justo, ya que la corona la debía recibir la latina.

Miss EE. UU. R'Bonney Gabriel reacciona cuando es coronada Miss Universo.

Luego de unos días desde la velada de coronación, la venezolana continuó cautivando y robándose las miradas de los curiosos, quienes aseguran que ella se merecía el título como la ganadora. La joven se abrió paso con esta participación, sumando millones de seguidores en las plataformas digitales.

Miss Venezuela, Amanda Dudamel, en la coronación de Miss Universo

Recientemente, Amanda Dudamel se robó la atención de sus fieles seguidores de las redes sociales, específicamente de Instagram, luego de compartir un inesperado video en el que mostró cómo lucía antes de una cirugía que se realizó en el rostro. La Miss Venezuela habló de su experiencia personal con un detalle que tenía en su cara, el cual fue corregido y la dejó contenta con el resultado.

Según se observó en el post, Dudamel relató un poco sobre un detalle particular y mínimo que tenía en el rostro, exactamente en la mandíbula. La joven venezolana indicó que notó este rasgo, por lo que tomó la decisión de buscar a un especialista y corregirlo sin afectar la estabilidad de su imagen.

“Cuando veo las fotos ahora del pasado, no entiendo realmente cómo yo no podía notar todo lo que tenía por corregir. Pero como eso se pudo lograr de manera mínimamente invasiva y ahora me ha dado muchísima más confianza”, dijo la diseñadora de modas en el clip, donde enfatizó en la zona en la que se realizó este ‘arreglo’.

Amanda Dudamel Miss Venezuela

“Siempre he notado que cuando sonrío de lado, generalmente esta parte sobresale mucho; además, sabiendo que mi mordida no es 100 % adecuada estoy consciente que eso afectó incluso mi respiración. No me genera inseguridad en mi día a día, pero sí al momento de tener que posar frente a una cámara”, agregó la latina, quien señaló que esta situación afectaba también su respiración.

De acuerdo con lo que mencionó Amanda Dudamel, su mandíbula estaba escondida en la parte inferior izquierda, por lo que recurrió al médico Nelson León, quien explicó más del procedimiento que se llevó a cabo para lograr el resultado esperado por la joven.

Emotivo mensaje de la hija de Rafael Dudamel por título del Deportivo Cali.

“Mi mandíbula en la parte inferior estaba muy escondida”, afirmó en el post publicitario, donde aprovechó para plasmar su historia personal con este detalle.

“A Amanda se le realizó una cirugía ortognática, mínimamente invasiva, para corregir el exceso de crecimiento maxilar, simetrizar el rostro y mejorar el contorno mandibular”, mencionó el especialista, quien compartió las fotos del antes y el después, dejando a la vista el notorio cambio que tuvo la forma del rostro de la virreina de Miss Universo 2022.

Es importante mencionar que Amanda Dudamel concedió un diálogo a TOP VZLA, donde fue clara en que no se había operado nada de su cuerpo y por ello quiso quedarse al natural, buscando lucir tal cual es ella.

“No me he hecho cirugías estéticas. En algún momento lo consideré y siento que no tiene nada de malo, pero no iba con mi personalidad. Decidí quedarme así al natural”, afirmó en la conversación con el medio.

No obstante, Miss Venezuela sí aclaró que recurrió a otros procedimientos para “arreglar cositas”, tal y como fue el caso de un recorte de encías, nivelar los dientes y ortodoncia. Allí vendría incluido el tratamiento para corregir el rasgo en su mandíbula, el cual afectaba la sonrisa en algunas fotos.

Miss Venezuela, Amanda Dudamel.

Amanda Dudamel reveló lo que le dijo a R’Bonney Gabriel cuando fue elegida como Miss Universo

Durante la transmisión televisiva del programa La Mesa Caliente, Dudamel fue invitada para hablar sobre su experiencia en el certamen y las impresiones de la elección de su homóloga.

Cuando le preguntaron qué le pasó por la cabeza cuando ambas estaban esperando el veredicto del jurado, ella respondió que, en primer lugar, le gustó que ella haya sido la finalista con R’Bonney, debido a que habían compartido mucho tiempo juntas durante la competencia, porque por el orden alfabético coincidían y porque ambas son diseñadoras de moda de profesión.

Miss Venezuela, Miss USA y Miss República Dominicana en Miss Universo

“Y cuando llegamos ahí, yo lo primero que le dije fue, ‘llegamos al poder’. Yo sentía que había respondido muy bien y me había sentido muy bien en el escenario, pero ahí me puse en manos de Dios, así como lo hice apenas empezó el show, porque en la preliminar yo todavía estaba un poquito fría”, indicó Dudamel al contar lo que experimentó en esos pocos segundos de incertidumbre previos a conocer la nueva Miss Universo.

R'Bonney Gabriel fue elegida como la nueva Miss Universo.

Acto seguido, cuando el jurado confirmó que la norteamericana fue la vencedora, la venezolana describió que ese momento fue extraño para ella, porque ninguna de las dos entendió lo que había pasado.

A pesar de que oyeron ‘Miss USA’, ambas se sintieron confundidas al no saber con claridad si correspondía a la ganadora o a la segunda. “Y llegaron los de la organización y nos dijeron, ‘Miss USA tú eres la ganadora’, y a mí me echaron un poco hacia atrás. Lamento no haberla podido abrazar, realmente somos muy amigas y me hubiese gustado darle ese abrazo de felicitación”, afirmó.