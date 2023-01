R’Bonney Gabriel, Miss Universo 2022, reveló dura decisión que tomó para lograr ganar la corona: “Me sentí sucia”

La edición 2022 de Miss Universo se vio envuelta en una serie de fuertes polémicas, debido a lo ocurrido durante la velada de coronación. El evento fluyó con normalidad, nombró a sus 16 candidatas semifinalistas y le abrió paso a un desfile en vestido de gala y traje de baño.

Una vez el público conoció más de las participantes, los jurados eligieron el top 5 de esta edición, definiendo que USA, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana y Curazao eran las que pasaban a la siguiente fase. Como resultado de la velada, R’Bonney Gabriel, representante de Estados Unidos, fue coronada como la ganadora, sumando una corona más a la lista de este país.

Las tres finalistas en la última ronda de la 71a edición de Miss Universo en Nueva Orleans, el 14 de enero de 2023. De izquierda a derecha, Miss Venezuela Amanda Dudamel, Miss Estados Unidos R'Bonney Gabriel y Miss República Dominicana Andreína Martínez. - Foto: AP

En medio de la controversia que se despertó entre expertos, exjurados y fanáticos, donde se afirmó que la victoria fue arreglada, la ganadora de Miss Universo concedió una entrevista a Insider y habló de la poca importancia que le da a las críticas y a quienes afirman que Amanda Dudamel, Miss Venezuela, debía salir ganadora.

La venezolana fue una de las favoritas de la edición 2022. Instagram @amandadudamel - Foto: Instagram @amandadudamel

Gabriel mencionó lo feliz que estaba con el resultado de la edición de Miss Universo, disfrutando por completo de esta oportunidad que llegó a su vida. Allí aprovechó y confesó un sacrificio que tuvo que hacer para lograr destacar y brillar durante toda la competencia.

Según mencionó la estadounidense, a pesar de que lució fresca y radiante en la velada de coronación, las cosas no fueron así, ya que se sentía sucia por una decisión que tuvo que tomar. La diseñadora de modas puntualizó, en el diálogo que se realizó el 16 de enero, que duró dos semanas sin bañarse el pelo para conservar un tratamiento que se aplicó.

“En realidad me sentí tan sucia cuando llegué a la final. No me he lavado el cabello en todo este tiempo desde que me fui al concurso el primero de enero ¡Y todavía no lo he hecho!”, reveló en ese momento, destacando que todo fue por una serie de productos que le aplicaron para que su pelo luciera mejor ante el jurado y las cámaras.

La nueva Miss Universo habría tenido favoritismos en el concurso de Miss USA. Foto: Jason Kempin - Getty Images. - Foto: Foto: Jason Kempin - Getty Images.

No obstante, R’Bonney Gabriel aseguró que tampoco bañó su cuerpo todos los días por un autobronceador que se podía caer con constante agua.

“Hago autobronceador porque soy de piel clara y cuando estás en el escenario, las luces te aclaran. Quieres que esos músculos exploten”, contó.

Amanda Dudamel reveló lo que le dijo a R’Bonney Gabriel cuando fue elegida como Miss Universo

Durante la transmisión televisiva del programa La Mesa Caliente, Dudamel fue invitada para hablar sobre su experiencia en el certamen y las impresiones de la elección de su homóloga. Cuando le preguntaron qué le pasó por la cabeza cuando ambas estaban esperando el veredicto del jurado, ella respondió que, en primer lugar, le gustó que ella haya sido la finalista con R’Bonney, debido a que habían compartido mucho tiempo juntas durante la competencia, debido a que por el orden alfabético coincidían y ambas son diseñadoras de moda de profesión.

“Y cuando llegamos ahí, yo lo primero que le dije fue, ‘llegamos al poder’. Yo sentía que había respondido muy bien y me había sentido muy bien en el escenario, pero ahí me puse en manos de Dios, así como lo hice apenas empezó el show, porque en la preliminar yo todavía estaba un poquito fría”, indicó Dudamel al contar lo que experimentó en esos pocos segundos de incertidumbre previos a conocer la nueva Miss Universo.

NEW ORLEANS, LOUISIANA - JANUARY 14: Miss Venezuela Amanda Dudamel Miss USA R'bonney Gabriel and Miss Dominican Republic Andre�na Mart�nez speak during The 71st Miss Universe Competition at New Orleans Morial Convention Center on January 14, 2023 in New Orleans, Louisiana. Jason Kempin/Getty Images/AFP (Photo by Jason Kempin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) - Foto: Getty Images via AFP

Acto seguido, cuando el jurado confirmó que la norteamericana fue la vencedora, la venezolana describió que ese momento fue extraño para ella, porque ninguna de las dos entendió lo que había pasado. A pesar de que oyeron ‘Miss USA’, ambas se sintieron confundidas al no saber con claridad si correspondía a la ganadora o a la segunda.

“Y llegaron los de la organización y nos dijeron, ‘Miss USA tú eres la ganadora’, y a mí me echaron un poco hacia atrás. Lamento no haberla podido abrazar, realmente somos muy amigas y me hubiese gustado darle ese abrazo de felicitación”, afirmó.

Además de expresar lo que sintió, Dudamel aprovechó el momento para afirmar que hasta el momento la organización no le ha ofrecido un contrato oficial, aunque está a la espera. También confesó lo primero que le dijo a Andreína Martínez, Miss República Dominicana. Ambas fueron catalogadas por la prensa como “Las verdaderas reinas”.

Miss Venezuela Amanda Dudamel reacts after being selected as one of the final three contestants in the final round of the 71st Miss Universe Beauty Pageant in New Orleans, Saturday, Jan. 14, 2023. (AP Photo/Gerald Herbert) - Foto: AP

Miss Venezuela indicó lo siguiente: “Yo siento que ella estaba muy feliz con el top y ella quería que nos fotografiaran juntas, pues siento que estaba sintiéndose orgullosa de que sabía que más adelante va a poder trabajar con nosotros. Desde el principio supimos que el poder latino iba muy fuerte”.