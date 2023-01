Piqué protagonizó inesperado momento luego de que le sacaran maletas de la casa de Shakira; ‘autoridades’ intervinieron

Shakira y Gerard Piqué se ubicaron como protagonistas de una fuerte ola de noticias en las plataformas digitales y los medios internacionales debido a la separación que atravesaron en 2022. La expareja tomó caminos diferentes, cortando todo tipo de comunicación y centrando su atención en Milan y Sasha, sus hijos.

A pesar de que la relación entre ambos famosos no es para nada buena, su labor como padres fue destacada por diversos medios internacionales, los cuales puntualizan en lo preocupados que han estado la colombiana y el español por el bienestar de los pequeños. Dejando de lado sus disputas personales, el exfutbolista y la cantante se coordinan y respetan los tiempos para que los menores disfruten con ambos el tiempo que les corresponde.

Shakira se dedicó completamente al bienestar de sus hijos tras la ruptura con Piqué. - Foto: Instagram @shakira

De hecho, recientemente, las miradas de los fanáticos y la prensa española se situó en una fecha bastante especial en la que se reencontraron Shakira y Piqué. Se trató del cumpleaños de Milan Piqué Mebarak, quien celebró sus diez años en compañía de sus progenitores, su hermano, familiares y amigos.

Shakira y Piqué sostuvieron una relación por más de diez años. - Foto: Cuenta de Instagram @shakira

Al mediodía del domingo 22 de enero de 2023, en medio de la euforia de los seguidores, Piqué fue captado llegando a la casa de Shakira en su vehículo, donde transportaba a sus niños. A pesar del alboroto y la congestión de vehículos en el lugar, el exdefensa del FC Barcelona se mostró tranquilo y sonriente, mientras dialogaba con su primogénito al interior del auto.

Ambos fueron captados llegando a la casa donde viven los niños con Shakira. - Foto: Europa Press

Las miradas de los curiosos se posaron exactamente sobre el vehículo del exfutbolista, quien no se inmutó ni se dejó afectar por el flujo de personas que se encontraban fuera de la casa en la que convivió con la barranquillera por tantos años. El alboroto se formó ante el ojo de los curiosos, quienes quisieron interpretarle al pequeño Milan la canción del feliz cumpleaños.

No obstante, pese a toda la emoción que se sintió en esta fecha especial, la atención de los usuarios de las plataformas digitales se posó sobre una inesperada grabación que compartió un medio internacional, la cual puntualizó en una situación que se dio tiempo después a las afueras de la casa de Shakira.

Según informó La mesa caliente, de Telemundo, las cámaras captaron el momento exacto en que dos mujeres salieron de la vivienda de Shakira y se dirigieron al vehículo de Piqué, quien jamás se bajó y se mantuvo serio. Las personas se acercaron al baúl de la camioneta, ubicando varias maletas que parecían estar pesadas.

El exfutbolista fue captado a las afueras de la casa donde vivió con Shakira. - Foto: Instagram @3gerardpique

“Se armó el alboroto, tanto alboroto que tuvieron que llamar a la policía. Llegó Gerard Piqué y le sacaron sus maleticas, fue como: ‘Señor, le quedaron unas cosas pendientes, ¿se las quiere llevar?’”, dijeron las presentadoras del programa, puntualizando en que nunca se bajó del carro y habría dejado a su hijo en la casa de Montserrat Bernabéu, su madre.

Lo particular fue que en aquella escena se vio a dos supuestos agentes, los cuales retiraron a los periodistas y presentes para que no se acercaran al carro de Gerard Piqué. Los dos ‘agentes’ eran observados por el empresario, quien no entendía mucho de la situación y jamás dio una sola palabra.

En unas imágenes se captó a una mujer encapuchada, la cual fue asociada con Clara Chía, ya que no quiso mostrar su rostro ni revelar la identidad. Las personas que se encontraban en el lugar corrieron detrás de ella, llamándola por su nombre e intentando captar si se trataba de la actual novia del exfutbolista.

Clara Chía y Piqué destaparon su noviazgo en agosto pasado. Desde entonces el acoso de la prensa y de los ‘shakilovers’ en redes sociales ha sido un dolor de cabeza para la pareja. - Foto: getty images

Lo cierto es que al final se compartió otro video en el que se destapó que se trataba de Didac Ribot, un creador de contenido y youtuber, quien aprovechó la polémica del tema entre los famosos para jugarles una broma a los presentes en el lugar y así generar un videoclip bastante particular. El español se disfrazó de ‘autoridad’ y burló a más de uno con esta idea, pasando a una persona como misteriosa para captar la atención.