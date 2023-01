Novio de Amanda Dudamel, candidata de Venezuela, confesó cuál era su verdadero objetivo en Miss Universo; no era la corona

Amanda Dudamel, la representante de Venezuela en Miss Universo, sigue dando de qué hablar; ahora no por el lío que la involucra por supuestamente haber plagiado uno de los vestidos que utilizó el día del concurso, sino por las declaraciones de su novio días antes de la coronación.

Daniel Roa, su actual pareja, habló con el canal de YouTube Grandes, ricos y famoso, y allí entregó declaraciones sobre cuáles eran las pretenciones de su novia dentro del concurso celebrado en New Orleans, Estados Unidos.

Miss Venezuela, Amanda Dudamel, quedó como primera finalista en Miss universo celebrado en New Orleans. - Foto: AP

Según explicó, llevarse la corona no estaba entre lo planeado; sin embargo, la exposición que le brindaría el certamen de belleza más importante del mundo sí sería clave para los planes de la mujer más bella de Venezuela e hija del entrenador Rafael Dudamel, referente en el fútbol colombiano.

“Ella no está aquí para buscar la corona, sino para mostrarle al mundo lo que ella tiene para ofrecer”, fueron las primeras palabras de Roa para el canal de YouTube.

La representante de Venezuela es hija del exfutbolista y entrenador Rafael Dudamel, campeón con el Deportivo Cali. - Foto: Amanda Dudamel/Instagram

Luego explicó que si se daba la victoria, lo aprovecharían mucho más, pero confesó que junto a Amanda Dudamel ya habían hablado sobre visualizarse más allá del certamen, independientemente de cuál fuera el resultado.

“Mostrarse, la fama, etc. esto te expone y muestra realmente quién tú eres. Ella no está para la corona, lo hemos hablado, y si eso se logra va a ser el paso uno. Es aquí donde comienza todo, no es el objetivo final”, explicó Roa en la entrevista.

Rafael Dudamel fue uno de los que más celebró la elección de su hija como representante de Venezuela; hubo lágrimas y un afectuoso mensaje. - Foto: Carlos Barrios / MISS VENEZUELA ORGANIZATION / AFP

Las declaraciones del joven se dieron a unos días del evento y ahora vuelven a ser tendencia debido a que el nombre de Dudamel es uno de los más buscados en internet gracias al los señalamientos de plagio.

Según el novio de Amanda Dudamel, Miss universo es una plataforma para ganar visibilidad en el mundo. - Foto: Tomado de Twitter @venevisión

¿Qué pasó con el vestido de Amanda Dudamel en Miss universo?

La estadounidense R’Bonney Gabriel se coronó el 14 de enero como la mujer más bella, por encima de la venezolana Amanda Dudamel, que quedó como primera finalista, en el certamen de Miss Universo celebrado en Nueva Orleans, Estados Unidos.

Transcurridos pocos días de finalizado el evento de belleza, el diseñador Samy Gicherman acusó de plagio a Amanda Dudamel, por el vestido de gala que utilizó durante la noche final del concurso.

Las tres finalistas en la última ronda de la 71a edición de Miss Universo en Nueva Orleans, el 14 de enero de 2023. De izquierda a derecha, Miss Venezuela Amanda Dudamel, Miss Estados Unidos R'Bonney Gabriel y Miss República Dominicana Andreína Martínez. - Foto: AP

Se trata de un vestido que tenía incrustaciones brillantes de diferentes tonos de azules y dorados, con corte de corazón.

“Primero me quité los lentes y me los volví a poner porque no lo podía creer. Entré en shock, inmediatamente lo critiqué porque yo fui el creador de esta pieza el año pasado y lo veo ahora en la chica que está representando a Venezuela con una pieza que es exactamente igual”, dijo el diseñador Gicherman en entrevista con el programa venezolano El gordo y la flaca.

De acuerdo con Gicherman, el diseño delantero que utilizó Amanda Dudamel es casi idéntico al confeccionado por él.

La candidata por Estados unidos nunca estuvo dentro de las favoritas; sin embargo, al final fue la ganadora. (AP Photo/Gerald Herbert) - Foto: AP

Teniendo en cuenta lo anterior, la Miss Venezuela no guardó silencio y afirmó que tiempo atrás ella misma hizo el diseño de ese vestido y que hasta contaba con los renders digitales.

La venezolana Amanda Dudamel era una de las favoritas; sin embargo, y contra los pronósticos, Miss Estados unidos se quedó con la corona. Jason Kempin/Getty Images/AFP (Photo by Jason Kempin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) - Foto: Getty Images via AFP

“Diseñé una exclusiva para Miss Universo. Una colección cápsula de cinco piezas que, además, tiene su parte digital. Yo hice los renders digitales y se produjeron las piezas en físico y todas esas piezas tienen su versión digital exclusiva que pueden encontrar y pueden ver alrededor del mundo”, afirmó.

Habrá que esperar a ver en qué para todo este escándalo, mientras que la ganadora del certamen, R’Bonnye Gabriel, también intenta zafarse de un escándalo que pone en entredicho su triunfo, pues intentan corroborar si su elección como Miss USA no se dio por méritos propios, sino por favoritismos de patrocinadores, y esto ya lo está investigando una organización totalmente independiente a las empresas que manejan los concursos en dicho país.

Miss EE. UU. R'Bonney Gabriel reacciona cuando es coronada Miss Universo. - Foto: AP

Todo inició el pasado octubre, cuando el escándalo empezó a dar sus primeros pasos, todo porque las excompañeras de certamen de la diseñadora de modas alegaban que su elección como Miss USA fue irregular, disputa liderada por Heather Lee O’Keefe, Miss Montana, quien alegó que Gabriel tenía una relación estrecha y de vieja data con uno de los patrocinadores del reinado.

Esto se consolidó cuando salió a la luz un video de la ahora Miss Universo en uno de los spa del patrocinador, lo que avivó aún más el supuesto favoritismo que hubo por la texana, de 28 años, quien antes de ir a coronarse como la mujer más bella del mundo, declaró a E! News que no había ninguna ventaja sobre ella en el certamen. “Quiero comenzar diciendo que no fue amañado porque nunca participaría en ningún concurso o competición que sé que ganaría. Tengo mucha integridad”, afirmó en su momento.

Miss Estados Unidos R'Bonney Gabriel, de espaldas a la cámara en el centro, es abrazada por otras concursantes tras ser coronada Miss Universo en la 71a edición de Miss Universo en Nueva Orleans el sábado 14 de enero de 2023. - Foto: AP

Por otro lado, O’Keefe reconoce que el problema no es solo Gabriel, sino la corrupción que se estaría dando dentro del concurso de Miss USA, que también está bajo el mando de los mismos directivos de Miss Universo, ahora en manos de la filipina Anne Jakkaphong, a quien también están metiendo dentro del meollo, pues ahora la elección de la estadounidense como Miss Universo haría más notorio su supuesto favoritismo.

Aún queda esperar si prosperan las investigaciones que se habrían iniciado antes de la gala de Miss Universo, sin embargo, la decisión de Grabiel como soberana ya no tendría reversa. De suceder algo extraordinario, sería la venezolana Amanda Dudamel la que ocuparía su lugar.