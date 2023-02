Fotos | Irreconocible, así luce un hombre por convertirse en un ‘dragón no binario’: “Mi hijo me rechazó”

Tiamat Legion Medusa es como se identifica un hombre que vive en Texas, y cuyo nombre de pila es Richard Hernández. Hoy en día asegura ser una persona ‘no binaria’, es decir, que no se identifica en su totalidad con el género femenino o masculino. En su cuenta de Instagram acumula más de 26.000 seguidores y allí suele compartir varias de sus modificaciones.

Según medios internacionales, este personaje, quien ahora luce prácticamente irreconocible, se ha gastado por lo menos 80.000 dólares (casi 400 millones de pesos colombianos) en cambiar tanto su rostro como otras partes del cuerpo. Las transformaciones se han sucedido en por lo menos una década.

Tiamat Legión Medusa ha gastado más de 80.000 dólares en sus transformaciones. - Foto: Instagram @dragonladymedusa / @extremebodymods

En conversación con el youtuber Anthony Padilla, Tiamat Legion Medusa, contó que una de sus primeras modificaciones es una de las más extremas que se ha hecho y consistió en la incrustación de un ‘juego’ de cuernos. “Estos cuernos que tengo en la frente son más grandes que los que tengo por toda mi cabeza”, dijo mientras señalaba esas proyecciones.

¿Cómo empezaron los cambios?

Previo a las sucesivas intervenciones, este hombre se desempeñaba como banquero hasta que llegó un punto en el que decidió renunciar a su trabajo y emprender un trayecto hacia su sueño. En principio, convertirse en un “dragón no binario”; y antes de ahondar en llos tatuajes ya tenía varias perforaciones que inicialmente pudo ocultar.

Ahora el cambio de Medusa es casi absoluto y escasamente hay un lugar en su cuerpo que no haya sido sometido a alguna alteración. Incluso los dedos de sus manos no han quedado libres de tinta, así como sus ojos o lengua a la que decidió hacerle un corte bífido. Otras de las prácticas incluyen el retiro de sus orejas e intervenciones en su nariz.

Sus cambios comenzaron hace aproximadamente una década. - Foto: Instagram @dragonladymedusa

“Usted es su propia persona, ahí lo tiene, creo que mucha gente está obsesionada con la palabra cuerpo; mucha modificación es algo que es tabú (...). Pero si miras el mundo de hoy de manera realista, se realizan modificaciones corporales en hospitales de todo el mundo todos los días”, comentó en la entrevista con Anthony Padilla.

“Ya tenía 79 perforaciones”

Este personaje reveló detalles sobre lo que era su vida antes de ‘dejarlo todo’ y emprender su trayecto hasta convertirse en un “dragón”. “Tenía casi 40 años, antes de vivir mi vida, como el bicho raro que soy… Ya tenía 79 perforaciones y la mayoría de ellas estaban ocultas”, dijo Medusa, según recogió New York Post.

“Los que no estaban los podía sacar todos los días y volver a ponerlos, que es lo que solía hacer”, añadió.

En Instagram Tiamat Legión Medusa acumula más de 26.000 seguidores. - Foto: Instagram @dragonladymedusa

Sin embargo, uno de los mayores tropiezos tras su decisión es el distanciamiento que tomó su hijo, quien, según él, no comprendió la razón de sus modificaciones. “En el momento en que comencé mi transformación, mi hijo ya había cumplido 16 años y me rechazó en ese momento de mi vida (...)”, dijo.

“Mi hijo no ha estado en mi vida durante siete años, espero que al menos me esté mirando en Internet porque la razón por la que estoy ahí afuera de una manera tan grande es por él”, agregó Medusa, citado por New York Post.

En internet las reacciones sobre su cambio de vida han sido diversas. “La gente siempre va a juzgar sin conocer la realidad de cada uno de nosotros, lo importante es siempre dar amor”, “¿A dónde vamos a parar? El mundo al revés”, “Esto es tan hermoso y lloro cada vez que lo veo. Eres una inspiración”, “Espero que reciba tratamiento para sus evidentes problemas”.